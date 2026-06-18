Dal 10 al 12 luglio 2026, il borgo medievale di Bracciano si trasforma ancora nella capitale italiana del gioco di ruolo. Roll!Fest — Il Festival del Gioco di Ruolo torna con una seconda edizione ancora più ricca.

Dal 10 al 12 luglio 2026, il borgo medievale di Bracciano si trasforma ancora nella capitale italiana del gioco di ruolo. Roll!Fest — Il Festival del Gioco di Ruolo torna con una seconda edizione ancora più ricca: oltre 100 eventi, 70 tavoli da gioco, più di 100 espositori, 6 mostre, decine di anteprime editoriali e più di 80 ospiti italiani e internazionali. Sullo sfondo, silenziosa e maestosa, la sagoma del Castello Orsini-Odescalchi. Con questa edizione il festival punta a rafforzare la sua vocazione di” “più grande evento italiano tematico legato al Gioco di Ruolo e al fantastico. Un festival completo, che unisce l’esperienza di gioco agli approfondimenti culturali, agli ospiti, alle aree di vendita, fino agli spettacoli. Il tema di questa edizione è “La Chiamata all’Avventura”: quel momento nelle storie — e nelle sessioni GDR più memorabili, in cui si abbandona il mondo ordinario per lanciarsi nell’ignoto. A illustrare questo passaggio è la locandina ufficiale del festival, realizzata da Fabio Porfidia, dove un gruppo di esploratori si imbarca verso un’avventura che si promette già indimenticabile. Il tema guiderà l’intero programma culturale: panel, laboratori e discussioni saranno dedicati all’inizio dell’avventura — da giocatori, da master, da artisti e da game designer. Fabio Porfidia tornerà ospite di Roll!Fest anche in questa edizione. Su questa edizione, il presidente di Roll!Fest – Bracciano APS, Simone Alvaro Segatori, si esprime così: «Quando l’anno scorso abbiamo scelto di “tirare su iniziativa” e creare Roll!Fest non ci aspettavamo che ci avrebbe travolto in questo modo. Proprio come una Chiamata all’Avventura, che è il tema di questo secondo anno, ci ha portato su una sfida nuova, che stiamo costruendo a partire dai suggerimenti di addetti ai lavori e pubblico. Sarà un’edizione più grande e ricca di sorprese che speriamo vi travolga e vi porti all’avventura proprio come ha fatto con noi».Tra gli ospiti più attesi: Borislav Slavov, autore delle colonne sonore di Baldur’s Gate 3 e Divinity: Original Sin 2, Katerina Ladon, illustratrice di Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering e oltre — con mostra personale dedicata, Black Armada Games (Joshua Fox & Becky Annison), autori — Nuova edizione di Lovecraftesque, Fabio Macchi, attore e doppiatore — il Ganjalf de Lo Svarione degli Anelli, Nicola DeGobbis, fondatore di Need Games, autore e divulgatore, Claudio Serena autore di Fumble GDR & MS Edizioni, Lord of the Bricks & Łukasz Górecki, vincitori LEGO Masters,Fabio Porfidia, artista autore del manifesto di Roll!Fest e della mappa! Zappithustra, WikiRole, Dice on Time, SigmaRole, RoleVerse, 4uarto, Dottor Morgan, MabTheEvil, Il Salotto di Giano, Fabula Circle, D20Realms, Il Covo del Goblin, Mogu Cosplay, ItsKlyo, Viks e altri divulgatori e creator. Ogni sera, dopo il tramonto, il Main Stage di Piazza IV Novembre si trasforma in un palcoscenico musicale, con Carla Grimaldi, BRC Finest,Jungle Army, The Frip, Supernova Collective. Concerti, DJ set e spettacoli si alterneranno fino a oltre mezzanotte, prolungando l’esperienza del festival in un’atmosfera unica tra le mura storiche di Bracciano. Un grande spazio di gioco sarà ospitato nel Chiostro dell’ex Convento degli Agostiniani e dell’Archivio Storico Orsini. Master, associazioni, editori e creator accoglieranno chiunque voglia sedersi e giocare, dal mattino a tarda sera. Settanta tavoli attivi per tre giorni: partite aperte, sessioni dimostrative, giocate con gli autori. Sei mostre per questa edizione, distribuite nei luoghi storici del centro di Bracciano, tra antiche chiese ed ex monasteri. Oltre il foglio, Katerina Ladon, tra D&D e i nuovi mondi,Chiesa della Visitazione. Alla scoperta dell’immaginario di una delle illustratrici più amate del panorama internazionale del GDR! Dai lavori per Dungeons & Dragons e Magic: The Gathering fino alle nuove sperimentazioni ancora inedite, la mostra ripercorre l’evoluzione artistica di Katerina Ladon in un percorso scenografico immersivo, tra creature, mondi e tecniche in continua trasformazione.Nella Chiesa della Misericordia, Navigavia, i dodici Mari in mostra.Un viaggio immersivo nel mondo di Tifone: un percorso narrativo che accompagna il visitatore nell’universo di Navigavia in tutte le sue incarnazioni: web serie, ambientazione GDR e fumetto, raccontando per la prima volta in forma espositiva il processo creativo che ha trasformato la campagna di Inntale su YouTube in un franchise multimediale italiano di successo. Presso Fantasy Alley / Archivio Storico Orsini, Artigli e Merletti, i Famigli di Magic Tails protagonisti dell’età vittoriana. Presso Dice Keep / Chiostro degli Agostiniani, Artigli e Merletti,il libro mostri di Krabat, un cammino tra le creature di Drakonia. Le creature di Drakonia prendono forma attraverso gli occhi e le matite degli studenti della Super — Scuola Superiore d’Arte Applicata. Un bestiario illustrato nato tra i banchi e diventato opera collettiva: mostri, bestie e prodigi dell’universo di Krabat raccontati attraverso stili diversi, in un percorso che unisce formazione artistica e immaginario fantasy. Sempre pressoDice Keep / Chiostro degli Agostiniani, Dalla Loggia al Database, dove il pennello evoca la magia e la plastica diventa leggenda. Oltre 30 miniaturisti professionisti italiani riuniti in un’unica esposizione collettiva per dare vita e colore ai mondi di Nova Aetas Chronicle. Pennello e plastica diventano strumenti di narrazione fantasy: ogni miniatura ha dettagli da scoprire che raccontano una storia. Un viaggio nell’arte della pittura su miniatura, tra tecnica, precisione e immaginazione. E infine,presso Arcane Hall / Piazza Mazzini, Satira & Saga, il meme di Lord Of The Bricks sulla saga tolkeniana. Fotografie epiche e meme fantastici dall’universo di Lord of the Bricks, vincitore del celebre programma Lego Masters e creatore di mondi in mattoncini seguìto da oltre 500.000 followers su Instagram. La Terra di Mezzo di Tolkien reinterpretata con ironia e maestria costruttiva: eroi, battaglie e momenti iconici della trilogia del Signore degli Anelli visti attraverso il genio comico del creator polacco.

ROLL! FEST

IL FESTIVAL DEL GIOCO DI RUOLO

II EDIZIONE — BRACCIANO, 10-11-12 LUGLIO 2026

INCLUSIVITÀ E ACCESSIBILITÀ

Roll!Fest garantisce l’ingresso gratuito alle persone con disabilità documentata e al loro accompagnatore ove previsto dalla normativa. I bambini da 0 a 6 anni entrano gratuitamente se accompagnati. Il festival aderisce alla Carta della Cultura e del Merito.

BIGLIETTERIA

Prevendita scontata — fino alle 23:59 del 9 luglio

Biglietto giornaliero intero: € 9,80 + € 1,00 diritti di prevendita

Biglietto giornaliero ridotto (7-13 anni): € 7,80 + € 1,00 diritti di prevendita

Abbonamento intero 3 giorni: € 22,00 + € 2,00 diritti di prevendita

Abbonamento ridotto 3 giorni (7-13 anni): € 15,50 + € 1,50 diritti di prevendita

Abbonamento Early Bird (primi 200): ridotto anno seguente + poster in omaggio da ritirare in loco

Abbonamento Sostenitore: € 55,00 — 3 giorni + Area PRO + Maglietta Esclusiva + Portachiavi + Poster variant firmato + Dado da 20 speciale + Visita al castello con ospiti a sorpresa

Sul Posto — dal 10 luglio

Biglietto giornaliero intero: € 13,00

Biglietto giornaliero ridotto (7-13 anni): € 9,50

Abbonamento intero 3 giorni: € 26,00

Abbonamento ridotto 3 giorni (7-13 anni): € 19,00

Bambini 0-6 anni: ingresso libero se accompagnati

Orari: 10:00 – 20:00 | Giocate notturne, concerti, spettacoli e food & beverage fino a oltre mezzanotte.

Biglietti in prevendita scontata su: https://www.easyticket.fun/ita/acquisto-biglietti/evento.aspx?ID=10030

PROGRAMMA COMLPETO A QUESTO INDIRIZZO: https://rollfest.it/programma-2026/

CONTATTI E INFORMAZIONI

Organizzazione: Roll!Fest – Bracciano APS

Email: info@rollfest.it

Sito ufficiale: www.rollfest.it