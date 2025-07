L’intero borgo storico di Bracciano,trasformato l’11, 12 e 13 luglio, in uno scenario di gioco, dove le strade, le piazze e i giardini diventano teatro di avventure epiche. È questa l’essenza di Roll!Fest – Bracciano International RPG Festival, un evento unico in Italia dedicato al gioco di ruolo in tutte le sue forme, 104 eventi, oltre 100 espositori, 80 tavoli da gioco, 5 mostre, 12 anteprime ed esclusive, 75 ospiti: il più grande evento sul gioco di ruolo e il fantastico in Italia!

Roll!Fest nasce con l’obiettivo di creare un’esperienza unica, trasformando Bracciano in un luogo di scoperta, immaginazione e condivisione -dichiarano gli organizzatori- vogliamo che ogni visitatore possa sentirsi parte di una grande storia, vivendo il GDR in un modo nuovo e coinvolgente il tutto all’interno di una cornice straordinaria: il borgo medievale di Bracciano.

L’arrivo del festival è stato salutato anche dal Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi: L’Amministrazione Comunale di Bracciano è lieta di ospitare Roll!Fest – Bracciano International RPG Festival, e vede in esso una straordinaria opportunità di incentivare l’attrattività del territorio, nonché una declinazione l’immagine pubblica della nostra città del tutto inedita, in grado tanto di valorizzare il suo patrimonio storico artistico e al contempo di farne una capitale dell’immaginario collettivo. Un grande evento pop e popolare, in grado di attrarre un vasto numero di visitatori da ogni parte d’Italia e dall’estero.

Durante i 3 giorni del festival, i visitatori potranno esplorare e vivere il gioco di ruolo attraverso sessioni di gioco di ruolo, LARP (Live Action Role-Playing), eventi cosplay, spettacoli, mostre e molto altro. Ogni angolo di Bracciano si trasformerà in un luogo di scoperta, dalle piazze dedicate agli editori e ai negozianti, ai giardini dove si svolgeranno giochi all’aperto, fino ai palchi per concerti e talk con ospiti speciali.

Il festival si pone quindi come un main event nazionale che coinvolgerà tutto il centro storico della città: la manifestazione si svilupperà intorno al celebre Castello Orsini-Odescalchi, icona della storia tardo medievale europea, e offrirà numerose aree dove vivere il gioco di ruolo a 360 gradi: Piazza IV Novembre, la piazza principale della città, diventerà l’Arena Roll-It dove ci saranno ben 80 tavoli di giochi di ruolo (tra titoli famosi e anteprime esclusive) ad attendere curiosi ed appassionati, coadiuvati dalle tante associazioni e gilde di Master presenti: una delle più grandi sfide di questa prima edizione del festival, un luogo unico, dove su ogni sedia si potrà vivere un’avventura diversa.

Piazza Mazzini sarà dedicata invece a uno dei padri del gioco di ruolo, Dave Arneson, e si trasformerà, appunto, nell’AreaArneson dove avrà sede anche il Gran Bazar. Qui gli appassionati potranno incontrare editori, distributori, creators e negozi e fare scorta dei giochi di ruolo del momento, accessori, dadi e molto altro ancora. Tra gli espositori presenti: Grumpy Bear, Narrattiva, Nessundove, Hollow Press, AvalonSword, Officina Meningi, Little Lab Design, Big Stain Games, Junkworld, Uno Naturale, Spirito Libero Edizioni, Tentacle e Need Games, oltre agli ospiti e ai giochi di MS Edizioni, Stratagemma, Mana Project e Nigredo.

Al centro delle due piazze, il Largo della Praterina diventerà la sede del Palco e dell’Area Food. Birre artigianali, pietanze a tema e persino una locanda itinerante aspettano i visitatori per estasiarli con i loro sapori, mentre sul palco, oltre a numerose giocate di ruolo speciali con gli ospiti del festival, prenderà vita la musica tribale e mediavale delle Muse del Diavolo e dei Lumacorni e il liveset dei BMR Production.

Sul palco si terrà anche una gara cosplay a premi: il Roll&Role Cosplay contest dedicata al gioco di ruolo e al fantasy. A presentarla ci sarà Gabriella Orefice, in arte Mogu Cosplay, architetto e set designer, artista poliedrica e cosplayer internazionale, mentre faranno parte della giuria Alessandro Roncatore e Gloria Aveta (Lunumbra) che ha prestato la sua arte per trasformarsi nella “madrina” del festival, GAL.

Il Giardino Pubblico della Stazione ospiterà invece il l’Area Kids, quest’anno a tema Lego, le arene Laser tag e Virtual Reality e il bellissimo Nerd Market, un’area dedicata a collezionabili, artigianato, gadget e chicche nerd da non perdere. I Giardini di Via del Lago si trasformeranno nel Parco Excalibur, un vero e proprio villaggio dedicato al LARP, ai giochi dal vivo, al tiro con l’arco e ai combattimenti medievali. L’Archivio storico Orsini, situato all’interno di un antico convento con accesso su Piazza Mazzini, si trasformerà invece nell’Area Talk e ospiterà nel suggestivo chiostro un palco per oltre venti presentazioni e panel tematici sul gioco di ruolo. Storia ed arte saranno invece i guardiani delle Aree dedicate alle mostre che si terranno nelle locations esclusive dell’Ex Convento degli Agostiniani, della Chiesa della Misericordia e della Chiesa della Visitazione. Le mostre saranno 5:

Imago Arcana – Le Visioni di Fabio Porfidia, illustratore del fantastico in ogni sua forma, che ha lavorato e pubblicato con editori di tutto il mondo (tra i tanti: Sperling&Kupfer, Panini, MS Edizioni).

Visioni da altri mondi – Dal Witcher a Ania: il mondo immaginato da Przemysław Truściński, autore polacco, padre del design di Geralt di Rivia per il videogioco The Witcher.

Mano Sinistra: Dottrine occulte della Necrobriscola – Semi e simbologia diabolica della Dea Boia, organizzata da Hollow Press.

S&S. Satira & Saga – Fotografie epiche e meme fantastici dall’universo LEGO di Lord of the Bricks, vincitore di LEGO Master e creatore di mondi fantastici, con una pagina Instagram di oltre 350.000 followers.

E la mostra personale dell’autore del manifesto di Roll!Fest 2025: Lame, ruggine e sesso. L’arte di Gian Luca Maconi, disegnatore dal tratto inconfondibile che ci ha regalato un’opera che sprigiona avventura e immaginazione. Maconi è una delle firme più prestigiose del fumetto italiano e internazionale, autore, di Elfi, Orfani, Il Delitto Pasolini, Electric Requiem e la più recente saga di Connie la Barbara.

Tutti gli artisti coinvolti saranno anche ospiti del festival.

Bracciano è una città ricca di location da scoprire e tra vicoli incantati e belvedere sul lago, il festival si estenderà anche in due delle più belle aree verdi cittadine. Il Giardino di Via del Lago diventerà il Parco Excalibur, dove gli echi di spade e antiche battaglie vivranno di nuovo grazie a LARP, rievocazioni storiche e giochi e combattimenti all’aperto. Il festival sarà soprattutto un luogo di incontro dove conoscere e giocare con oltre 50 autori e creators del panorama GDR nazionale e straniero. Tra loro saranno presenti Kalum, autore di Rosewood Abbey che porterà i giocatori a svelare i misteri della sua abbazia; Nicola De Gobbis, tra i pionieri della nuova editoria italiana di settore, oltre che celebre master e divulgatore, Nicholas Sacco, meglio conosciuto come l’Astropate, creator e vera e propria autorità italiana quando si parla di Warhammer; Ghosts and Goblins, creators e divulgatori di gioco di ruolo pronti a incantare il pubblico con le loro avventure; l’illustratore David Genchi mano dietro Analwizards, Cyberflesh e Necrobriscola; l’autore di Cyberflesh Simone Alberto Grifone che trascinerà i giocatori nel POZZO, un gioco di carte folk horror ambientato in Italia, Andrea Tupac Mollica, autore e game designer, creatore dell’universo di Hellwinter e l’autore e divulgatore Claudio Serena. Presenti anche numerosi gruppi, associazioni, creators, giocatori e creativi legati al GDR come Salotto di Giano, WikiRole, RoleVerse, Dice in Time, Zappithustra, Tiri_Salvezza, Viks, BohemyCake, Serial Players e Critico Assoluto che presenterà l’anteprima del loro nuovo progetto “Mythical Postgirls” con Riccardo Suarez, Rossa Caputo, Rocco Garzetti, Chiara Cecilia Santamaria (Machedavvero) ed Emanuele Suarez.

A proposito di anteprime ed esclusive, ce ne saranno tantissime da scoprire SOLO a Roll!Fest, tra queste segnaliamo:

Anteprime, Prototipi e Quickstart

Ceneri di MS Edizioni

Kulthos di MS Edizioni

Magic Tails del Salotto di Giano

Run Cthulhu Run di Narrattiva

Runeway di Mana Project Studio

TAZ di Mana Project Studio

Total Party Goblin di Tiri_Salvezza

Avventure inedite

Un mistero di Rosewood Abbey ambientato a Bracciano, di Grumpy Bear.

Un’avventura di Runeway tematica sul Roll!Fest, del Ludopub Gambit

Show a tema

7th Sea ambientata sul Lago di Bracciano a cura del Salotto di Giano, dove giocheranno anche Fabio Porfidia, Nicola De Gobbis e Matteo di Serial Players

BreachCIANO: un GDR di viaggi nel tempo ambientato a Bracciano, a cura di Nicola De Gobbis, dove giocheranno anche Roleverse, Sirya di Wikirole, Zappithustra e Tiri_Salvezza

Pasion de las Pasiones, una soap opera GDR a tema Castello: sessione interattiva con il pubblico che può decidere le sorti della puntata. A cura di Zappithustra, giocheranno anche Nicola De Gobbis, Viks di Fallimenti Critici, Chiara di Ghosts & Goblins e Felice di Wikirole

Roll!Fest è un evento nuovo, unico nel suo genere, che si prefigge un obiettivo importante già dalla sua prima edizione: portare per primi nel centro italia e a due passi da Roma un festival tematico così strutturato, estendendo il panorama festivaliero italiano dedicato al gioco. Tutto questo grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Bracciano, al Patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e al supporto di editori, creators, partner tecnici e sponsor che hanno scelto di credere nell’iniziativa, senza dimenticare il prezioso contributo di realtà locali come La Compagnia del Castello, il Rione Monti, lo Zainetto Pratico, l’Associazione Commercianti e Beltur – Lakes of Rome.

La biglietteria è già attiva per le prevendite a questo indirizzo: https://easyticket.fun/ita/acquisto-biglietti/evento.aspx?ID=7184

Roll!Fest in pillole

COSA: Festival internazionale del gioco di ruolo. Aree demo per giocare, talk, mostre, stand con editori, negozi e creators, concerti, LARP, mercatini, rievocazioni storiche, spettacoli, ospiti, anteprime e molto altro.

DOVE: Bracciano (RM), nel cuore della città, intorno al Castello Orsini-Odescalchi.

QUANDO: 11-12-13 luglio

ORARIO EVENTI FESTIVAL: 11:00 – 21:00

ORARIO AREA PALCO, FOOD & DRINK: 11:00 – 00:00

BIGLIETTI: https://easyticket.fun/ita/acquisto-biglietti/evento.aspx?ID=7184

SITO UFFICIALE: https://rollfest.it/

COME ARRIVARE: in treno, arrivando da qualsiasi direzione alla stazione ferroviaria di Bracciano, si è già in centro e in piena area festival, le ultime corse la sera sono poco dopo le 22.00; in auto si raccomanda di parcheggiare gratuitamente in zona Bracciano 2 – Palazzetto dello Sport / Conad Superstore, distante poi 15 minuti a piedi dal centro.