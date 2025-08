La manifestazione torna a Catania dal 4 al 7 settembre con un programma che mette in connessione artisti e nuovi protagonisti della scena musicale ed enogastronomica italiana e internazionale e luoghi di straordinaria bellezza.

Uno dei simboli dell’estate in Sicilia per eccellenza, e un appuntamento unico in Italia che richiama a sé un ampio ventaglio di suoni dal mondo e delle migliori cucine contemporanee internazionali. Ricci Weekender firma la sua settima edizione e torna a Catania dal 4 al 7 settembre. Quattro giorni e un programma che mette in connessione artisti e nuovi protagonisti della scena musicale ed enogastronomica italiana e internazionale e luoghi di straordinaria bellezza, per vivere un’esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale. E Weekender è infatti, il nome con cui si presenta. Come ormai da consuetudine, il festival si dispiegherà tra il barocco siciliano di Palazzo della Cultura, il palcoscenico open air dell’affascinante circolo Mercati Generali, nell’antico palmento di fine Ottocento e Materia Spazio Cucina, il laboratorio gastronomico di Habitat boutique hotel guidato da Bianca Celano, offrendo la fusione perfetta tra la line-up di qualità e una ricercata proposta enogastronomica, grazie al programma delineato ancora dalla collaborazione tra il dj e producer inglese Gilles Peterson fondatore della radio Worldwide FM, il club Mercati Generali ed il cuoco Ed Wilson del ristorante Brawn di Londra. Novità di quest’anno è il Bar Bricci, che nasce dalla collaborazione tra il Bar Brutal di Barcellona e il Rix di Catania, entrambi punti di riferimento per la cucina stagionale, la selezione di vini naturali e la ricerca di materie prime di qualità. Uno nuovo luogo pronto ad accogliere la comunità dei weekender a partire dal 3 settembre tutti i giorni del festival dalle 17 in poi negli spazi dell’ex Enoteca Civita, con un programma di eventi tra degustazioni di vini naturali, live set e dj set, e la presenza della web radio itinerante Garam Masala Off Box che trasmetterà in diretta dal Bar Bricci. Ancora una volta il festival presenta una line-up eterogenea e di altissima qualità, nella quale nuovi nomi del jazz della scena internazionale come la sassofonista e compositrice Nubya Garcia, convivono accanto a talenti come la producer e dj inglese Jamz Supernova e a giganti della musica italiana come Calibro 35, e internazionali come Matthew Herbert, che incontra la drummer e vocalist Momoko Gill nel suo Herbert&Momoko all’incrocio tra soul, r’n’b e sperimentalismi. E Gilles Peterson, precursore musicale dal talento rivoluzionario e inarrestabile che nel suo percorso ha attraversato generi stili e nazioni della musica, rilanciando l’elettronica come suono globale, mixando soul, hip hop e jazz ai suoni del mondo, con il consueto dj set la chiusura di Ricci Weekender domenica 7 settembre ai Mercati Generali. Per l’occasione Peterson dividerà la consolle con Rainer Trüby, icona dei music lovers per il Trüby Trio, leggenda del club culture intrisa di jazz e soul, musica afrobrasiliana ed elettronica, e noto anche per collaborazioni con giganti dell’elettronica come i viennesi Kruder & Dorfmeister per l’album The K & D Sessions, disco culto dell’elettronica anni Novanta. Con lo sguardo sempre rivolto alla scena ipercontemporanea, Ricci Weekender invita il nuovo fenomeno dance del momento, Mind Enterprises nato nel 2020 a Londra dal genio dei musicisti Andrea Tirone e Roberto Conigliaro e diventato virale sui social per inimitabile stile retro-futurista trasformato in avanguardia e consacrato dalla ultima collaborazione con il producer belga The Magician, che ha remixato successi per Lykke Li e Years & Years. La folta schiera degli italiani continua con Coca Puma, eclettica artista di formazione nu-jazz che si muove in un orizzonte ibrido tra dream pop, nu-soul, elettronica, ambient e post-rock; il caleidoscopico trio Tommaso Cappellato – Collettivo immaginario, esponenti di quell’onda nu jazz che sta rivitalizzando fortemente la scena della penisola, facendo incontrare il jazz con l’elettronica anni ’70, e le colonne sonore di Piccioni e Umiliani. Il soul di Cristina Russo, contaminato dai suoni del mediterraneo, tra il mare e il fuoco della terra dominata dall’Etna. E il dj set di GNMR, nome d’arte di Gianmaria Coccoluto cresciuto nella scena house dei club con il padre, il veterano dell’house music Claudio Coccoluto, e attualmente dj resident del party Goa Ultrabeat dello storico club Goa di Roma dove si fa notare per i suoi set eclettici che fondono elementi di house, techno e ritmi percussivi profondi. Sul fronte del food, la brigata di cucina di Ricci Weekeender, da sempre guidata da Ed Wilson, invita per la prima volta Sarah Ciccolini, chef tra le più rilevanti del panorama romano e internazionale grazie al successo dei suoi ristoranti Santo Palato (appena riaperto) e Avanvera; ed Emilia Strazzanti, cresciuta nell’East London ma di origine siciliana che ha a cucinato per la famiglia reale e per la scena gastronomica londinese con il Sicilian Supperclub, l’esperienza culinaria siciliana conviviale che è diventata il “marchio di fabbrica” della sua cucina, per la quale ha anche creato una linea di prodotti siciliani venduti in prestigiosi grandi magazzini come Selfridges e Harvey Nichols. Mentre ritornano al festival Bianca Celano la cui cucina coniuga perfettamente le eccellenze del territorio siciliano con sapienti e complesse tecniche, e Bar Brutal il tempio del buon bere a Barcellona, pioniere del movimento del vino naturale in Spagna con una carta dei vini in continua evoluzione, con oltre 2.000 etichette biologiche e biodinamiche, molte delle quali esclusive e una cucina stagionale ispirata al mercato.

Ricci Weekender è sostenuto da: Ministero della cultura, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, e Assessorato delle attività produttive della Regione Siciliana.

RICCI WEEKENDER 2025

VII EDIZIONE

DAL 4 AL 7 SETTEMBRE 2025

CATANIA – MERCATI GENERALI | PALAZZO DELLA CULTURA

con

MUSIC – NUBYA GARCIA | CALIBRO 35

HERBERT &MOMOKO

GILLES PETERSON b2b RAINER TRÜBY| JAMZ SUPERNOVA

COCA PUMA | COLLETTIVO IMMAGINARIO |CRISTINA RUSSO

MIND ENTERPRISES LIVE | GNMR

PHUNKADELICA

LEFTO EARLY BIRD

…and others

CUISINE – BAR BRUTAL | BIANCA CELANO| ED WILSON

EMILIA STRAZZANTI | SARAH CICOLINI- Santo Palato

I biglietti sono disponibili su Dice.fm