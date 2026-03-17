Patti Smith, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, torna per festeggiare insieme al pubblico italiano il suo 80esimo compleanno. Appuntamento il 27 luglio 2026, in una delle location più suggestive di Roma, il Circo Massimo

Patti Smith, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito -anche in Italia a sole poche ore dall’apertura delle vendite-, ritorna nel nostro Paese per un altro evento speciale: festeggiare insieme al pubblico italiano il suo 80esimo compleanno. L’appuntamento è previsto per il 27 luglio 2026, in una delle location più suggestive di Roma, il Circo Massimo. Il concerto è organizzato dal Teatro dell’Opera in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, produzione IMARTS-International Music and Arts. Accompagnata dal Patti Smith Quartet, la cantautrice sarà affiancata dal tastierista e bassista Tony Shanahan, suo collaboratore da oltre trent’anni, e dal chitarrista Jackson Smith, figlio di Patti e da Seb Rochford alla batteria. Una scaletta con tutte le canzoni-manifesto che hanno definito il panorama musicale mondiale con l’inconfondibile voce di Patti e quei versi poetici che richiamano alla mente figure chiave come Arthur Rimbaud e Baudelaire, così significativi per lei fin dall’esordio. Patti Smith ha il dono di evocare suggestioni ancestrali contaminate da una viscerale energia che si sprigiona sul palco ed è proprio grazie a questa intensità che racconta l’amore per il rock, la libertà d’espressione, la scrittura e la poesia in un unico vortice di emozioni. Tra i pezzi più celebri che verranno eseguiti non mancheranno Horses, Easter, Dancing Barefoot, People Have the Power e Because the Night. E proprio come canta nel celebre testo di Dancing Barefoot, Patti Smith continua a muoversi con energia e passione sui palchi di tutto il mondo:

I’m dancing barefoot / Danzo a piedi nudi

Heading for a spin / Puntando verso una vertigine

Some strange music draws me in / Una musica strana mi attira a sé

Makes me come on like some heroine / Mi fa sentire come un’eroina

Patti Smith biografia

PATTI SMITH, nata a Chicago e cresciuta nel South Jersey il 30 dicembre 1946, si è trasferita a New York nel 1967. I suoi numerosi successi come interprete, autrice, artista discografica e visiva sono riconosciuti in tutto il mondo. Il primo album della Smith, Horses, pubblicato nel ’75, è stato inserito nel 2010 nel National Recording Registry della Biblioteca del Congresso dal National Recording Preservation Board. I suoi album successivi comprendono Radio Ethiopia, Easter, che include Because the Night, scritta con Bruce Springsteen, Wave, Dream of Life, che include People Have the Power, Gone Again, Peace and Noise, Gung Ho, Trampin’, Land, Twelve, Banga e Outside Society. È stata nominata quattro volte ai Grammy e ai Golden Globe per la canzone Mercy Is, scritta con Lenny Kay per il film Noah. Il documentario di Steven Sebring del 2008, Patti Smith: Dream of Life, ha ricevuto una nomination agli Emmy. Nel 2005 Patti Smith è stata nominata Commendatore dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal Ministero della Cultura francese, anche per la sua rielaborazione dell’opera di Arthur Rimbaud. Nel 2010 ha ricevuto un dottorato honoris causain discipline artistiche dal prestigioso Pratt Institute di New York. Nel 2013 il Bryn Mawr College di Philadelphia le ha conferito la Katharine Hepburn Medal, riconoscimento riservato alle donne che con le loro vite contribuiscono a cambiare il mondo. Nel 2016 ha ricevuto un dottorato honoris causa dalla Wesleyan University del Connecticut. Tra le innumerevoli onorificenze anche le Lauree ad Honorem in Lettere Moderne conferite dagli Atenei di Parma e di Padova. Patti Smith ha ricevuto il prestigioso National Book Award 2010 per il suo bestseller Just Kids, che racconta la sua profonda amicizia con il fotografo Robert Mapplethorpe e l’evoluzione del loro lavoro. I suoi libri includono Witt, Babel, Woolgathering, The Coral Sea, Auguries of Innocence, Collected Lyrics, M Train, Devotion e Year of the Monkey. A Book of Days, con 365 immagini e riflessioni, è stato pubblicato in Italia nel 2023.

Patti Smith viene spesso citata da illustri colleghi come grande fonte di ispirazione: da Michael Stipe (R.E.M.) a Morrissey e Johnny Marr (The Smiths), da Madonna agli U2 a molti altri, al punto da presenziare alla cerimonia del Nobel per la letteratura al posto di Bob Dylan, per suo espresso desiderio.

ANEDDOTI – LA STORIA DI HORSES

Nell’autunno del 1975, Patti Smith riunì la sua band agli Electric Lady Studios di New York per registrare il suo album di debutto, Horses. Pubblicato il 10 novembre da Arista Records, è diventato un’opera seminale e un punto di riferimento imprescindibile, mantenendo ancora oggi una straordinaria rilevanza per generazioni di musicisti e artisti. Il manifesto sonoro di Horses era chiaro: “Il rock a tre accordi fuso con il potere della parola”. Poetessa e artista visiva, Patti aveva iniziato due anni prima a improvvisare il suo inconfondibile mix di canzoni e immagini visionarie, esibendosi sui palchi dei cabaret e nei piccoli club, affiancata dal chitarrista Lenny Kaye e dal pianista Richard Sohl.Le sue performance dal vivo le permisero di affinare i brani, conquistando un pubblico sempre più vasto nell’underground di Manhattan. Quando, nell’inverno del 1975, iniziò una residency di sette settimane al CBGB (un club allora poco noto a Bowery), la sua band si era ampliata con il chitarrista Ivan Kral e il batterista Jay Dee Daugherty. Proprio in quel periodo, Patti firmò un contratto con Clive Davis, presidente della Arista Records. Fu scelto John Cale come produttore dell’album che venne pubblicato il 10 novembre, una data simbolica: l’anniversario della morte di uno dei maggiori riferimenti artistici di Patti, il poeta Arthur Rimbaud.

ULTIME NOVITA’

A novembre 2025 è stato pubblicato il memoir Il Pane degli Angeli in cui Patti Smith ripercorre l’infanzia nel secondo dopoguerra in un complesso residenziale fatiscente, dove entriamo nel mondo immaginario di una bambina speciale. Smith, capitano del fedele e amato esercito di fratelli, affronta i bulli, dialoga con il re delle tartarughe e va in cerca dei sacri penny d’argento. Il più intimo dei memoir di Smith, Il pane degli angeli ci accompagna attraverso l’adolescenza, quando si manifestano i primi bagliori di arte e romanticismo. Arthur Rimbaud e Bob Dylan affiorano come modelli creativi mentre lei inizia a scrivere poesie, poi testi di canzoni, e arriva a fondere entrambi in brani iconici come Horses, Wave ed Easter. Patti Smith si lascia tutto alle spalle quando sposa il suo unico vero amore, Fred “Sonic” Smith, con cui costruisce una vita di devozione e avventura su un canale a St. Clair Shores, nel Michigan. È lì che crea finalmente una stanza tutta per sé: un tavolo basso, una tazza persiana, un calamaio e una penna, rifugio che all’alba diventa il suo spazio per la scrittura. Le notti della coppia scorrono a bordo della loro Chris-Craft senza sbocco sul mare, tra mappe nautiche e nuove rotte da immaginare, mentre insieme diventano famiglia. Una serie di perdite laceranti segna la sua esistenza. Dolore e gratitudine si intrecciano negli anni dedicati alla cura dei figli, alla ricostruzione di sé e, infine, al ritorno alla scrittura: unica costante di una vita guidata dalla libertà artistica e dal potere dell’immaginazione di trasfigurare il banale in magico, il dolore in speranza. È nelle pagine finali che ritroviamo Smith sulla strada: la vagabonda che viaggia per sintonizzarsi con la propria interiorità, che vive per scrivere e scrive per vivere.

PATTI 80 SMITH 80

TORNA IN ITALIA

IN OCCASIONE DEL SUO

80esimo

compleanno

UNA SERATA-CONCERTO PER CELEBRARE

LA SACERDOTESSA DEL ROCK

CIRCO MASSIMO, ROMA

27 LUGLIO 2026 ORE 21:00

Biglietti in vendita su Ticketone.it

da martedì 17 marzo alle ore 16.00

INFO

https://www.pattismith.net – https://www.instagram.com/thisispattismith

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