Pasqua e Pasquetta a Roma si accendono di spettacolo e avventura con Cinecittà World e Roma World, dove il divertimento si trasforma in un’esperienza immersiva tra cinema, adrenalina e storia. Due parchi, un’unica grande proposta per tutte le età, perfetta per vivere le festività primaverili all’aria aperta.

A Cinecittà World il protagonista assoluto è il cinema, che prende vita tra oltre 40 attrazioni, 6 aree tematiche e spettacoli dal vivo completamente rinnovati. Qui ogni momento della giornata diventa un set: si passa dalle atmosfere suggestive di Inferno, la montagna russa indoor ispirata a Dante Alighieri, al volo emozionante su Firenze con Volarium, fino alle evoluzioni mozzafiato del coaster Altair e alle discese adrenaliniche di Aktium.

Non mancano esperienze immersive come Jurassic War, per un incontro ravvicinato con i dinosauri, e l’avventura in realtà virtuale di Assassin’s Creed, che porta gli ospiti dentro uno dei videogiochi più amati di sempre. Per chi cerca il brivido puro, la drop tower Indiana regala un volo da 60 metri difficile da dimenticare.

Il parco è anche spettacolo continuo: dalla cerimonia di benvenuto “Ciak si gira!” fino al Far West de “La leggenda di Dustyn Town”, tra sparatorie e numeri musicali. L’adrenalina sale con “Motori Ciak Azione!”, il nuovo stunt show tra inseguimenti, acrobazie ed effetti speciali, mentre il divertimento si fa leggero e coinvolgente con “Ciak Si Ride!”, perfetto per tutta la famiglia.

A pochi passi, il viaggio cambia epoca ma non intensità con Roma World, il parco tematico dedicato all’Antica Roma. Qui Pasqua diventa un’esperienza fuori dal tempo: si può vivere una vera Giornata da Antico Romano, assistere allo spettacolare Show dei Gladiatori, partecipare ad attività come il tiro con l’arco o lasciarsi affascinare dagli spettacoli di falconeria.

L’esperienza si completa con un tour botanico guidato tra curiosità e segreti della natura nell’antichità, e continua a tavola nella Taberna, dove riscoprire i sapori autentici della tradizione romana in un contesto unico e suggestivo.

Per rendere la visita ancora più conveniente, torna anche la promozione “Ritorna in Futuro”: chi visita Cinecittà World entro il 30 aprile potrà entrare di nuovo gratuitamente entro il 31 luglio. E per chi arriva da fuori città, sono disponibili pacchetti Parco + Hotel per vivere due giorni di divertimento senza pensieri.

Tra cinema, spettacoli e storia, Pasqua e Pasquetta diventano così l’occasione perfetta per regalarsi un’avventura completa, dove ogni visitatore può scegliere il proprio viaggio: tra set cinematografici o nell’antica Roma, l’importante è lasciarsi trasportare.