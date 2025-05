Dal 16 al 18 maggio, torna il festival diffuso e sostenibile Overground, che unisce teatro e ricerca negli spazi indipendenti di Roma.

Al Palladium di Roma arriva Overground: da venerdì 16 fino a domenica 18 maggio il festival diffuso e sostenibile delle arti performative, promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, giunge al suo momento culminante.

Durante la tre giorni, il festival – giunto alla sua terza edizione – si articolerà in diversi luoghi. Alcuni saranno open air, in dialogo col paesaggio urbano naturale. Dalle aule del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (Collegio didattico DAMS) dell’Università Roma Tre al Teatro Palladium e da Piazza Benedetto Brin alle strade del quartiere Garbatella, fino al Parco Cavallo Pazzo. Fra gli artisti che interverranno durante la tre giorni, Andrea Cosentino, la compagnia Bartolini/Baronio, Ana Woolf e gli artisti del Teatro Ebasko.

Il festival intreccia giornate di studio, spettacoli, laboratori e incontri. Si inserisce nell’ambito del progetto R.E.T.E. – Riuso, ecologia, tecnologia, empowerment nella gestione sostenibile degli eventi di spettacolo, promosso dalla rete Ecoritmi e realizzato con il contributo del PNRR – Next Generation EU.

Overground al Palladium: il programma

Si comincia venerdì 16 maggio, presso l’Università Roma Tre, con la giornata di studi Teatro negli spazi della controcultura (1989-2020). Qui ci sarà l’alternarsi di interventi critici di studiosi su temi legati al teatro nato nei luoghi di resistenza culturale in Italia e in Europa a momenti di dialogo tra artisti della scena e studenti. La sera, al Teatro Palladium, andrà in scena L’asino albino di e con Andrea Cosentino.

Sabato 17 maggio, alle 17.30, nel foyer del Teatro Palladium ci sarà un momento d’incontro dedicato alla presentazione del già citato progetto R.E.T.E. promosso da Fondazione Palladium, Eticae – Stewardship in action e Margine Operativo, componenti della rete Ecoritmi, con un focus sui laboratori nei paesaggi urbani naturali che saranno realizzati nell’ambito del progetto da Margine Operativo. L’incontro vede ospiti gli artisti Carlo Massari e Francesco Leineri. La sera spazio allo spettacolo Dove tutto è stato preso della compagnia Bartolini/Baronio, dedicato al tema della casa e dll’abitare.

LEGGI ANCHE: Maison Roma Piazza di Spagna: un gioiello di arte e ospitalità nel cuore di Roma

Il programma di domenica 18 maggio

Domenica 18 maggio alle 11.00, a Casetta Rossa a Garbatella all’interno del parco Cavallo Pazzo, si presenta la restituzione pubblica del laboratorio partecipato Cos’è casa per te? Esercizi sull’abitare, curato da Bartolini/Baronio e realizzato con gli studenti del DAMS dell’Università Roma Tre. Alle 18.00 si torna al Teatro Palladium per lo spettacolo Semi di memoria con Ana Woolf. La giornata si chiude con una parata di comunità e una performance itinerante dal titolo Circe, a cura di Teatro Ebasko. Partirà dal Teatro Palladium e, attraversando alcuni suggestivi vicoli della Garbatella, condurrà fino a Piazza Benedetto Brin.

Overground è promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, con la curatela artistica di Alessandra De Luca e Gabriele Sofia.

È realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea attraverso i fondi PNRR – Next Generation EU, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Collegio didattico DAMS dell’Università Roma Tre e Teatro Ebasko. Patrocinio gratuito del Municipio VIII di Roma Capitale.

Parallelamente al programma performativo, il festival propone due percorsi laboratoriali. In programma un workshop di trampoli e teatro urbano a cura di Teatro Ebasko, dal 16 al 18 maggio, e il laboratorio Cos’è casa per te? curato da Bartolini/Baronio che si svolgerà l’8, 9 e 15 maggio tra il Teatro Palladium e il quartiere Garbatella.

L’ingresso a tutte le attività è gratuita fino a esaurimento posti.