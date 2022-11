OSA – Operazione Street Art, i murales di Diamante migrano in America

La kermesse, nata nella Perla del Tirreno, Diamante, quest'anno arriva nel Minnesota

Un ponte culturale e intercontinentale unisce la città di Diamante in Calabria a Minneapolis, nel Minnesota: un ponte fatto di murales, eccezionale espressione di arte urbana, attraverso l’OSA – Operazione Street Art, il festival nato nel 2017 da un’idea di Antonino Perrotta in arte Attorrep. Dal 2018 la kermesse diventa itinerante con OSA Around, abbracciando diversi borghi e città d’Italia (Fuscaldo, Vietri di Potenza, Santa Maria del Cedro) e cooperando con molte realtà nazionali e internazionali.

Ora OSA sbarca negli Stati Uniti anche grazie al professor Francesco Parisi, cofondatore dell’OSA e fondatore dell’organizzazione no-profit Neighbors for North Loop Livability che promuove l’OSA -Operazione Street Art negli USA: è in un parcheggio fuori dalla 2nd Avenue, nel vivace e avanguardistico quartiere North Loop, che Parisi ha intravisto il potenziale per compiere una rigenerazione urbana, valorizzando il distretto attraverso l’inserimento di nuove opere di street art dal forte impatto visivo.

Da Diamante a Minneapolis, passando per l’Italia e per l’Europa. OSA – Operazione Street Art continua il suo percorso di rivalutazione e ri-evoluzione dell’arte pubblica contemporanea, esaltando la bellezza dei luoghi attraverso l’integrazione della street art nel complesso artistico delle città, così rendendola fruibile a tutti, in tutto il mondo.

“L’arte tende ad essere proprietà privata mentre l’arte pubblica è pubblica, non solo perché è negli spazi pubblici, ma anche perché non importa chi l’ha pagata. Chi ha pagato e chi non, ne gode ugualmente” (F. Parisi).