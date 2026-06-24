Il Teatro Villa Pamphilj di Roma, giovedì 25 giugno alle ore 18, ospita Ophelia’s Journey, un viaggio musicale dai Caraibi all’Irlanda sulle tracce del ciclone Ophelia

Il Teatro Villa Pamphilj di Roma, giovedì 25 giugno alle ore 18, ospita Ophelia’s Journey, un viaggio musicale dai Caraibi all’Irlanda sulle tracce del ciclone Ophelia. In scena Matteo Maggi (fiddle e voce), Christy Leahy (organetto), Ludovica Morleo (bones, flatfooting e tamburi a cornice) e Giovanni Caiati (banjo a 5 corde e minstrel banjo). Circa 10 anni fa, il ciclone Ophelia, un’anomalia dovuta al cambiamento climatico, partiva dai Caraibi e colpiva le coste dell’Irlanda e della Scozia, diventando il primo ciclone tropicale ad attraversare con forza l’Oceano Atlantico. Ophelia’s Journey ripercorre il viaggio del ciclone attraversando canti e musiche tradizionali di Caraibi (Calypso), Louisiana (Cajun), Monti Appalachi (Old-Time) e Irlanda (Irish). Le musiche portate in scena affondano nei canti delle migrazioni europee e della diaspora africana dal 1800 ad oggi, e sono una testimonianza di incontro di popoli e terre, di resistenza culturale e di connessione con la natura: un patrimonio a cui attingere in tempi di cambiamento climatico e tensioni sociali. Con musicisti dagli Stati Uniti, dall’Irlanda e dall’Italia, Ophelia’s Journey porterà dal vivo i canti e le sonorità di questo viaggio, utilizzando strumenti tradizionali come il fiddle, diversi tipi di banjo, le “bones”, le danze percussive (flat footing) e l’organetto, oltre naturalmente alle voci. Per questa occasione gli On the Porch, il duo di musica Old-Time formato da Matteo Maggi – polistrumentista e cantante americano-italiano – e da Giovanni Caiati – al banjo a 5 corde – saranno raggiunti da Christy Leahy, straordinario organettista di Cork (North Cregg) e da Ludovica Morleo, percussionista e insegnante di danze tradizionali salentine. Ophelia’s Journey è un progetto di On the Porch Hub (www.ontheporch.it), un gruppo di musicisti che ha ospitato e dato vita negli ultimi anni a concerti ed incontri con alcuni tra i maggiori esponenti della musica roots americana contemporanea, quali Rhiannon Giddens, Dirk & Amelia Powell, Preston Reed, Jefferson Hamer, Lucia Comnes e altri. Il Teatro Villa Pamphilj, con la direzione artistica di Veronica Olmi, è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

Roma, Teatro Villa Pamphilj – giovedì 25 giugno 2026, ore 18 – ingresso 10 euro

OPHELIA’S JOURNEY

Un viaggio musicale dai Caraibi all’Irlanda sulle tracce del Ciclone Ophelia

Matteo Maggi: Fiddle e Voce

Christy Leahy: Organetto

Ludovica Morleo: Bones, Flatfooting, Tamburi a cornice

Giovanni Caiati: Banjo a 5 corde, Minstrel Banjo

Per informazioni e prenotazioni:

Teatro Villa Pamphilj Largo 3 giugno 1849 | 00164 Roma

(ingresso Via di San Pancrazio 10 – P.zza S. Pancrazio 9/a)

Orari segreteria: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19

tel 06 5814176 – scuderieteatrali@gmail.com

Biglietti: 10 euro – consigliata la prenotazione