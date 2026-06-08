Anche quest’anno torna al Parco Da Vinci la summer edition del Music Day Roma, sabato 13 e domenica 14 giugno, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati per collezionisti, appassionati di vinile, amanti della musica vintage e pubblico di ogni età

Anche quest’anno torna al Parco Da Vinci la summer edition del Music Day Roma, che sabato 13 e domenica 14 giugno celebra la sua quinta edizione confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e partecipati per collezionisti, appassionati di vinile, amanti della musica vintage e pubblico di ogni età. Dalle 10 alle 21 sarà possibile vivere un fine settimana interamente dedicato alla musica: un’immersione nella storia del suono dagli anni ’50 a oggi tra dischi, copertine, memorie, oggetti cult e nuove riscoperte. Il Music Day Roma nasce nel 2012 affermandosi in breve come uno degli appuntamenti di riferimento del settore, con edizioni dedicate a dischi, cd, manifesti, biglietti da concerto, spartiti, riviste, apparecchiature hi-fi d’epoca, editoria musicale, etichette indipendenti e oggettistica vintage. La manifestazione è tra le più importanti in Italia nel suo genere con un pubblico in costante crescita. Anche l’edizione di quest’anno ospiterà oltre 30 espositori provenienti da tutto il Paese, selezionati tra i migliori operatori del campo. La proposta sarà ampia e trasversale con materiali per tutti i gusti e per tutte le tasche. La Fiera del Disco, organizzata in collaborazione con Radio Rock, non è soltanto una semplice “fiera”. È un percorso culturale, un racconto vivo della musica italiana e internazionale, un luogo in cui ogni supporto fisico torna a essere testimonianza, memoria, ricerca, passione. Dai 45 giri alle colonne sonore, dal rock al progressive, dal jazz al funk, dal cantautorato italiano alla disco music, fino alle produzioni indipendenti e alle ristampe da collezione, Music Day Roma conferma la propria identità: essere una casa aperta per chi considera la musica non solo intrattenimento, ma patrimonio culturale. E non poteva trovare location migliore del Parco da Vinci, il centro commerciale più grande d’Italia e tra i più grandi d’Europa: una realtà interamente all’aperto, dedicata allo shopping, al relax, alla socialità. Un luogo accessibile, capace di accogliere un pubblico ampio e trasversale. Attento ad eventi di qualità che rendono possibile dunque un momento pensato non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutta la comunità: collezionisti, famiglie, giovani, curiosi, appassionati di cinema, ascoltatori storici e nuove generazioni. Le grandi esclusive dell’edizione 2026 – Sabato 13 giugno “La Batteria omaggia Detto Mariano” Questa edizione della Fiera del disco si annuncia particolarmente preziosa grazie a tre grandi esclusive pensate anche per cinefili e appassionati di colonne sonore. Il primo appuntamento speciale sarà sabato 13 giugno alle ore 17,30 con La Batteria, presente al Da Vinci per rendere omaggio al maestro Detto Mariano, figura centrale della musica italiana e autore, tra le altre, della colonna sonora del film cult “Amore Tossico” di Claudio Caligari, realizzata nel 1983 con il Fairlight CMI, una workstation digitale all’epoca avveniristica, una sorta di computer musicale ai tempi rivoluzionario. Il progetto, intitolato “Detto tra noi”, nasce da una storia di musica, memoria, tecnologia e affetto: La Batteria è entrata in possesso proprio del fairlight utilizzato da Detto Mariano, con al suo interno le banche di suoni originali del maestro. Da qui l’idea di far “suonare”, in un vinile in edizione limitata, quattro brani del gruppo attraverso quello strumento, utilizzando i suoni originali legati a “Amore Tossico”. Il disco sarà stampato in sole 200 copie, delle quali 100 numerate vendute in anteprima durante la Fiera del Disco. Domenica 14 giugno: doppio appuntamento per omaggiare i 50 anni di due storiche pellicole: “Il secondo tragico Fantozzi” e “Febbre da cavallo” con due emissioni discografiche curate da Cinevox e Beat Records. Domenica 14 giugno sarà celebrato il 50ennale della colonna sonora de “Il secondo tragico Fantozzi”, diretto da Luciano Salce e uscito nel 1976. La saga del ragionier Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio, rappresenta una delle pagine più amate e riconoscibili della commedia italiana. La musica di Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera accompagna alcune delle scene più celebri del film, dai titoli di testa alle sequenze legate alla “Corazzata Potemkin”, fino ai momenti più grotteschi e memorabili dell’universo fantozziano. Per l’occasione sarà presentata una versione standard e una esclusiva limitata a 100 copie già autografata dai compositori. Madrina d’eccezione: Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo. “Febbre da cavallo”, tra le commedie italiane più cult di tutti i tempi, possiede una delle colonne sonore più ricercate dagli amanti della musica da film ad opera del trio Bixio, Frizzi Tempera, sino ad ora praticamente del tutto assente dalla discografia della storica casa editrice, fatta eccezione per il singolo dell’epoca. Grazie al recentissimo e straordinario ritrovamento di un nastro multipista da due pollici a 16 canali, dopo ben mezzo secolo dall’uscita cinematografica del film, è stato possibile tornare sulla sessione di registrazione originale e compiere un lavoro certosino di recupero musicale. Il risultato è uno splendido vinile, disponibile in due versioni limitate, distribuite esclusivamente al Music Day Roma, una da 100 copie e già autografata dai musicisti, l’altra da 200 con copertina differente. Un tributo da festeggiare domenica 14 giugno alle ore 18, in compagnia dei compositori e di ospiti a sorpresa.Modera Fabio Melelli, Docente e Storico del cinema Italiano. L’edizione del Music Day Roma al Parco Da Vinci è dunque molto più di un evento. È una festa della musica, una piazza culturale, un’occasione di incontro e condivisione. Una manifestazione che valorizza il territorio, promuove la qualità, rende accessibile la cultura musicale e conferma quanto il vinile, il collezionismo e la memoria sonora continuino a parlare al presente. A chiudere le serate sono previsti anche momenti di musica live dal palco centrale a cura di 68 Village.

Music Day Roma – Fiera del Disco di Roma

“Summer Edition” 5^ edizione

sabato 13 e domenica 14 giugno 2026

dalle 9,00 alle 21,00

presso

Parco Da Vinci

Via Lucio Battisti, Fiumicino





INGRESSO GRATUITO

parcheggio gratuito

Il programma completo del Music Day Roma e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito:

www.musicdayroma.com e https://parcocommercialedavinci.com/fiera-del-disco-13-e-14-giugno/

Info: info@musicdayroma.com Tel: 338/9508649