Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 dalle 10,00 alle 20,00 presso l’Hotel Mercure Roma West, con ingresso gratuito e parcheggio gratuito, l’ultima kermesse del 2027 con un programma fitto di ospiti di rilievo e importanti presentazioni

Passata la boa della 50^ edizione, sabato 28 e domenica 29 novembre dalle 10.00 alle 20.00 presso l’Hotel Mercure Roma West(via Eroi di Cefalonia 301) Music Day Roma torna a gonfiare le vele per l’ultima kermesse del 2027 con un programma fitto di ospiti di rilievo e importanti presentazioni accanto ad un’area espositiva di 2.500 mq dove oltre 60 espositori da tutta Italia saranno presenti con una messe di vinili, cd, oggettistica, memorabilia da collezione e tutto quello che collezionisti e appassionati possono desiderare in ambito musicale. Un intero weekend da dedicare alla ricerca del disco raro o di nuove occasioni d’ascolto per tutte le tasche. Le presentazioni, gli incontri col pubblico e i firmacopie vedranno protagonisti alcuni dei più importanti nomi della musica italiana quali Massimo Bubola, Vittorio Nocenzi, Gianni Belleno, Roberto Guarino, oltre ad una nutrita rappresentanza di alcuni dei massimi autori italiani di colonne sonore come i Maestri Vince Tempera, Franco Bixio, Fabio Frizzi, Guido e Maurizio De Angelis.

Gli incontri

Sabato 28

Ore 11,30

Roberto Guarino presenta il suo album “Solo incontrotendenza Deluxe” (Hi Qu Music, distribuito da ADA Music Italy / Warner Music Italy). Modera Paolo Tocco.

Roberto Guarino, musicista polistrumentista, produttore, compositore, collaboratore di alcuni dei più importanti nomi della musica italiana – pubblica il suo primo progetto da solista. Ma quello che, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto essere un lavoro completamente strumentale e solista si è arricchito strada facendo dei contributi di molti amici. Dal produttore internazionale Geoff Westley ai cantautori Mariella Nava, Michele Zarrillo, Sergio Cammariere, Gatto Panceri, passando per la raffinata interprete Cinzia Tedesco fino all’attore-doppiatore Angelo Maggi. L’album include reinterpretazioni personali di capolavori come “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo e internazionali di Pat Metheny, Ivan Lins, Chico Buarque de Hollanda, tra gli altri; una bellissima suite strumentale omaggio alle musiche di Ennio Morricone, con temi tratti dalla colonna sonora di “C’era una volta in America” e altri brani inediti e non, interpretati con alcuni degli ospiti.

Ore 15,30

Massimo Bubola e Gianni Belleno (New Trolls) presentano “La lunga strada Tour” che sbarcherà all’Auditorium PdM di Roma il 3 Dicembre. Modera Paolo Tocco.

Un tour nel nome di Fabrizio De Andrè ma non solo, quello che riunisce Bubola, storico collaboratore di Faber e autore di alcuni testi fondamentali della sua discografia come “Rimini”, “Fiume Sand Creek” , “ Don Raffaè”, “Volta la carta”, agli gli Of New Trolls di Gianni Belleno e Nico Di Palo, formazione che porta avanti oggi l’esperienza dei New Trolls. Per gli OF New Trolls quel legame affonda le radici nella collaborazione nata nel 1968 con “Senza orario senza bandiera”, album con testi di Riccardo Mannerini e Fabrizio De André e musiche del gruppo, prodotto da Gian Piero Reverberi, figura centrale della scena musicale genovese e ponte tra questi diversi percorsi artistici. Per Massimo Bubola il rapporto con De André ha dato vita ad alcune delle pagine più importanti della canzone d’autore italiana. A oltre cinquant’anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo condividono sul palco un repertorio che attraversa i momenti più significativi delle loro carriere e della canzone italiana.

Ore 16,30

Vittorio Nocenzi e Gianni Belleno presentano “Una storia unica”, il progetto che riunisce tre nomi storici del Prog tricolore come Banco, OF New Trolls e Le Orme con Bernardo Lanzetti (Acquafragile, P.F.M.) per un album e un tour. Modera Paolo Tocco.

L’album “Una storia unica” (Hi_Qu Music) in uscita il 27 novembre sarà disponibile al Music Day Roma in edizione Triplo CD + Libro Fotografico in tiratura limitata di 1.000 copie numerate, doppio Vinile in tiratura esclusiva di 300 copie numerate e in uno speciale cofanetto con entrambi i supporti in tiratura esclusiva di 100cccopie numerate. cUn appuntamento imperdibile per gli amanti del Prog, con nomi che sono dei veri giganti del genere, ancor oggi amatissimi anche all’estero.

Domenica 29

Ore 11,00

Bloodbuster Edizioni presenta il libro di Andrea K. Lanza e Domenico Maria Burzi “Altrimenti ci cloniamo – Il cinema che copia Bud Spencer e Terence Hill”. Saranno presenti Daniele Magni di Bloodbuster e Luca Rea, autore di Stracult. Modera Fabio Babini

Il successo della coppia Spencer/Hill al cinema travalicò di molto i confini nazionali e generò scopiazzature varie in tutto il mondo. Produttori senza troppi scrupoli realizzarono film a basso costo con sosia vari, approssimati agli originali, creando nel tempo un vero e proprio filone che gli autori esplorano nel libro.Dalle scazzottate apocrife di Paul L. Smith e Michael Coby ai sosia turchi e spagnoli, fino alle follie di Hong Kong e alle derive della commedia-action americana. Tra retroscena inimmaginabili, interviste ai protagonisti dell’epoca e oltre cento recensioni di pellicole nate per “truffare” allegramente lo spettatore, “Altrimenti ci cloniamo” celebra un cinema di botte creative, doppiaggi improbabili e sfacciata arte dell’arrangiarsi.

Ore 11,30

Cabum Edizioni Musicali e Beat Records presentano la prima stampa assoluta della colonna sonora del film “La casa con la scala nel buio” (1983) di Lamberto Bava, alla presenza degli autori delle musiche Guido e Maurizio De Angelis. Modera Fabio Babini

Mai pubblicata prima di oggi, una colonna sonora seminale per la musica elettronica a tema thriller e horror, la partitura dei Maestri De Angelis sarà finalmente disponibile in formato CD ed LP, quest’ultimo in versione standard e limitata, nella misura di 100 copie già autografate dai musicisti, in esclusiva per il Music Day Roma.

Ore 15,30

Cinevox e Beat Records Company presentano “In hoc signo… Vince” l’album dedicato alla prolifica carriera del Maestro Vince Tempera nell’anno del suo 80°compleanno. Una carrellata delle sue collaborazioni più significative con la storica etichetta romana impresse in un’esclusivissimo vinile arricchito dallo splendido artwork dell’artista Alexandros Piromallys dedicato a Vince Tempera. Modera Fabio Babini

Musicista, compositore, arrangiatore, Direttore d’orchestra, Vince Tempera ha attraversato ogni genere e sfumatura della musica, creando canzoni, sigle, colonne sonore che hanno accompagnato la vita di intere generazioni. Un artista poco incline alle pose da star ma sempre tremendamente concreto e ineccepibile nelle sue produzioni. Celebrarlo è un piacere ma anche un obbligo perché il suo nome e la sua musica restano e resteranno incisi non solo nei solchi del vinile ma anche e soprattutto nella memoria collettiva di tutti noi.

Ore 16,00

In occasione del cinquantenario dell’uscita del film “Febbre da cavallo” Cinevox e Beat Records Company presentano l’edizione definitiva, completa di tutte le session di registrazione originali, della colonna sonora del film. Disponibili le versioni doppio vinile gatefold e Cd, in edizione limitata a 500 copie. Saranno presenti i tre autori Franco Bixio, Vince Tempera e Fabio Frizzi. Modera Fabio Babini.

Tre mostri sacri del soundtrack italiano riuniti insieme per celebrare un film per cui si può spendere l’altrimenti troppo abusato aggettivo di “mitico”, considerato il successo che ancor oggi mantiene il film di Steno nel novero dei più visti e amati dal pubblico italiano. Un’occasione unica per ascoltare dalla viva voce dei Maestri aneddoti e racconti del lavoro fatto per dare al film la miglior veste sonora.

Il programma completo del Music Day e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito:

www.musicdayroma.com

Evento Facebook:

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Info: info@musicdayroma.com Tel: 338/9508649