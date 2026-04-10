Torna il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca con un’altra edizione speciale al Talenti Village di via della Bufalotta sabato 18 e domenica 19 aprile

In perfetta coincidenza con il Record Store Day di sabato 18 Aprile, il Music Day Roma torna, a un anno di distanza al Talenti Village di via della Bufalotta, con un’altra edizione speciale della grande Fiera del Disco di Roma. Ancora una volta saranno gli ampi spazi del Centro Commerciale del quartiere Talenti ad ospitare sabato 18 e domenica 19 aprile gli oltre sessanta espositori, provenienti da tutta Italia, che daranno vita alla Fiera. Per l’occasione saranno disponibili tutte le uscite speciali previste per la giornata mondiale dei negozi di dischi, oltre ad ogni sorta di vinili, cd, dvd, blue ray, libri, oggettistica e memorabilia relative al mondo della musica. Music Day Roma è anche un’occasione di incontro e scambio fra coloro che condividono le stesse passioni e gli stessi interessi. Chi cerca rarità da collezione, ma anche chi si sta avvicinando ora alla musica, alla sua storia e al mondo del collezionismo discografico, troverà un ambiente ricco di stimoli e suggerimenti per un weekend immersivo che si concluderà in bellezza domenica alle 17,00 sulla terrazza coperta del Talenti Village con l’incontro con Massimo Di Cataldo.

Domenica 19 alle 17,00

Massimo Di Cataldo presenta l’edizione speciale pubblicata da Sony Music, di “Anime” (1996) ora per la prima volta in vinile, doppio LP con copertina apribile. Torna con questa Special Edition antologica, l’album che nel ‘96 lo impose nelle charts italiane guadagnandosi tre Dischi di Platino. Fra le canzoni presenti nel disco “Se adesso te ne vai” presentata al Festival di Sanremo e “Con il cuore” che vinse “Un disco per l’estate 1996”. Con otto album di studio e 5 raccolte antologiche Di Cataldo è un beniamino del pubblico, che nella prima metà degli anni novanta ebbe già modo di apprezzarlo in più occasioni anche nelle vesti di attore, prima che la sua attività musicale lo impegnasse totalmente. All’incontro col pubblico farà seguito un firma-copie. Modera la giornalista Giorgiana Cristalli dell’agenzia Ansa.

Music Day Roma – Fiera del Disco di Roma

49^ edizione

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026

dalle 9,30 alle 20,00

Talenti Village

Via della Bufalotta, 548

INGRESSO GRATUITO

parcheggio gratuito

Il programma completo del Music Day e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito:

www.musicdayroma.com

Evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/1300479761945252

Info: info@musicdayroma.com Tel: 338/950864