‘Tratta 11’, quando l’arte denuncia l’inquinamento ambientale

Torna l’appuntamento con ‘Visioni Verticali’, anticipato dalla mostra ‘Tratta 11’ che mette al centro il rapporto tra uomo e ambiente.

L’arte come strumento di denuncia. Succede con Visioni Verticali – Festival del Cinema di Potenza, in programma dal 16 al 19 novembre presso Il Piccolo Teatro al Principe di Piemonte di Potenza. L’edizione 2022 della manifestazione ideata dall’associazione Polimeri e organizzata con il Centro di Geomorfologia Integrata per l’area del Mediterraneo (CGIAM) ha come tema l’ambiente.

Proprio per questo, la rassegna è ribattezzata Visioni Verticali-Ambiente e Territori ed è anticipata dalla mostra Tratta 11. Curata dal vicentino Marco Borgarelli, l’esposizione al Palazzo della Cultura di Potenza viene inaugurata lunedì14 novembre alle 18.30 e sarà visibile fino al 19 novembre. Il percorso vuole essere un invito a riflettere sulla connessione tra corpo umano e ambiente.

Foto da Ufficio Stampa Gargiulo&Polici Communication

Un progetto, quello di Borgarelli, che propone quadri e installazioni che mostrano l’inquinamento che lui stesso produce con la sua auto tutti i giorni. In questo modo, ogni opera diventa occasione per il visitatore di confrontarsi con azioni quotidiane che, spesso inconsapevolmente, sono dannose per l’ambiente. Tra gli eventi da non perdere, giovedì 17 novembre alle 12, è prevista una performance in cui l’artista, come in un diario di viaggio, realizzerà una tela raffigurante il percorso stradale tra la sua abitazione e il luogo della mostra.

Il disegno sarà realizzato direttamente con il gas di scarico della macchina, così da rendere visibile l’inquinamento prodotto con l’auto. Nella stessa giornata seguirà, alle 16, un workshop rivolto ai bambini dai tre ai dieci anni dal titolo Nelle tue mani. Durante il pomeriggio, i bimbi potranno disegnare soggetti naturalistici su palloni gonfiati con il gas di scarico dell’auto dell’artista.

