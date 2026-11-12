Al Teatro degli Angeli di Milano debutta “Beckettiana” di Maurizio Lupinelli per la rassegna inclusiva “Oltre le barriere”, che intreccia teatro, disabilità e formazione professionale.

Oltre le barriere: una nuova rassegna teatrale a Milano

Dal 19 al 22 novembre 2026 il Teatro degli Angeli di Milano ospita la nuova rassegna “Oltre le barriere”, un progetto che mette al centro il rapporto tra teatro, disabilità e inclusione sociale. L’obiettivo è dare spazio a esperienze artistiche capaci di valorizzare linguaggi e sensibilità differenti, offrendo al pubblico uno sguardo inedito sulla scena contemporanea.

Beckettiana: il progetto di Maurizio Lupinelli

Ad aprire la rassegna è “Beckettiana”, progetto firmato e diretto da Maurizio Lupinelli, che torna sulle pagine di Samuel Beckett per esplorarne il silenzio e la fragilità umana. In scena Caterina Marinelli, Michela Marinelli, Paolo Lambri, Sofia Orsenigo e Riccardo Pirrante, con la collaborazione di Elisa Pol (aiuto regia e costumi) e Jacopo Bottani (tutor didattico e assistente alla regia). Lo spettacolo è prodotto da Teatro degli Incamminati in coproduzione con Nerval Teatro, con il sostegno di Fondazione Armunia Castello Pasquini e Associazione Olinda Odv.

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Lo spettacolo nasce dall’incontro tra Nerval Teatro, realtà che riconosce nell’arte un forte valore sociale e relazionale, e Casa Teatro UMANA MENTE, progetto di formazione teatrale inclusiva che offre a giovani con e senza disabilità un percorso biennale di alta specializzazione nelle arti della scena, favorendo l’inclusione lavorativa e la partecipazione attiva alla vita culturale.

Il mondo di Beckett tra attesa, tempo e fragilità

Al centro di “Beckettiana” vengono rilette tre opere fondamentali dell’autore irlandese: “Finale di partita”, “Giorni felici” e “Aspettando Godot”. Attraverso queste drammaturgie, il lavoro indaga temi ricorrenti come l’attesa, la ripetizione, il silenzio e il tempo sospeso. I personaggi prendono forma soprattutto tramite gesti, posture e relazioni, mentre lo spazio scenico si trasforma insieme agli interpreti, restituendo allo spettatore una percezione mobile e condivisa del palcoscenico.

Una ricerca tra sperimentazione teatrale e dimensione sociale

Il lavoro di Maurizio Lupinelli si inserisce in una ricerca che intreccia sperimentazione teatrale e dimensione sociale, mettendo in dialogo testi, corpi e modalità espressive differenti. In “Beckettiana” le esperienze e le sensibilità degli interpreti partecipano in modo attivo al processo creativo, contribuendo a definire il linguaggio e la forma dello spettacolo. La componente musicale, ispirata alle atmosfere di Arvo Pärt e Valentin Silvestrov, agisce come ulteriore elemento drammaturgico, modellando il clima emotivo delle scene.

Il confronto con l’universo beckettiano diventa così un atto di ritorno e trasformazione: nella fragilità, nel tempo condiviso e nella presenza degli attori in scena si apre una possibilità di senso nuova, capace di parlare tanto agli appassionati di teatro quanto a chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di esperienze inclusive.

Info pratiche: date, orari e biglietti

“Beckettiana” sarà in scena al Teatro degli Angeli di Milano da giovedì 19 a domenica 22 novembre 2026. Gli spettacoli serali sono previsti alle ore 20.30 (giovedì, venerdì e sabato), mentre la replica domenicale è fissata alle ore 16.00.

I biglietti sono disponibili alle seguenti tariffe: 18 euro intero; 14 euro ridotto per under 30 e over 65; 13 euro per i possessori di Desidera Card (acquistabile solo in cassa); 10 euro per studenti universitari e allievi di scuole di teatro, con acquisto in biglietteria. Una proposta pensata per incentivare la partecipazione di pubblici diversi e rendere accessibile un percorso di ricerca che mette al centro inclusione, formazione e qualità artistica.

Foto: Ufficio Stampa