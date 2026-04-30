Il Conservatorio Santa Cecilia di Roma apre le porte a Mandolin in Concert, il progetto discografico (uscito di recente per Aulicus Classics) di Francesco Di Giovanni nell’interpretazione dell’Orchestra Mandolinistica Costantino Bertucci diretta dal Maestro Álvaro Lopes Ferreira

Mercoledì 12 maggio 2026 alle 19.00, per la rassegna Alziamo il Volume – Incontri con l’Autore ideata da Carla Conti e Roberto Giuliani, il Conservatorio Santa Cecilia di Roma (via dei Greci, 18) apre le sue porte a Mandolin in Concert, il progetto discografico (uscito di recente per Aulicus Classics) di Francesco Di Giovanni nell’interpretazione dell’Orchestra Mandolinistica Costantino Bertucci diretta dal Maestro Álvaro Lopes Ferreira. Un viaggio attraverso la produzione per mandolino – nelle sue differenti declinazioni orchestrale, cameristica e solistica – del compositore e chitarrista romano, uno dei pochissimi a livello nazionale e internazionale che abbia dedicato i propri sforzi compositivi a questo strumento antico quanto attuale. Le sue composizioni si caratterizzano per un linguaggio musicale che coniuga tradizione e innovazione, esplorando nuove possibilità espressive e combinatorie degli strumenti coinvolti, con particolare attenzione al colore orchestrale e alla costruzione delle atmosfere sonore. L’Orchestra riunisce un organico ampio e articolato, che riflette la complessità e la ricchezza della scrittura musicale proposta. Nei primi mandolini figurano Olena Kurkina (solista) e Sonia Maurer (solista), affiancate da Aldo Arbusti, Rui Lopes Ferreira e Giuseppe Montalto. La sezione dei secondi mandolini comprende Raimondo Accardo, Piero Di Mito, Giuliano Latini, Marco Surace e Rosaria Vecchione, mentre alla mandola è impegnato Sergio Napolitano. La sezione delle chitarre vede la partecipazione dello stesso Francesco Di Giovanni, Paolo Leoncini, Stefano Ruffini e Angelo Schietroma, con Stefano Guerra alla chitarra contrabbasso, elemento fondamentale per il sostegno armonico e ritmico dell’ensemble. Completano la formazione Eva Csuthi al violoncello, Maria Olga Greco all’arpa celtica e Gabriella De Nardo, impegnata come solista al pianoforte e al clavicembalo, a sottolineare la varietà timbrica e la dimensione cameristica allargata del progetto musicale. Mandolin in Concert è frutto di una collaborazione nata in realtà già dal 2012 quando Francesco Di Giovanni iniziò come chitarrista all’interno dell’orchestra. Cresciuta però nel tempo grazie alla innata vocazione compositiva di questo autore abituato ad attraversare generi e linguaggi sul sottile filo delle corde, se pure non solo, siano esse della chitarra o del mandolino – straordinariamente radicato nella cultura italiana – con le sue forse poco conosciute capacità espressive e la sua straordinaria duttilità. Se da una parte, quindi, l’Orchestra Costantino Bertucci porta avanti dal 1990 la tradizione del mandolino rinnovando in chiave moderna le melodie storicamente legate a questo strumento tipicamente italiano. Francesco Di Giovanni ha scoperto, grazie a loro, la forza creativa e musicale di questo strumento e l’ha affrontata con il piglio, qualche volta l’audacia, di una scrittura che risente spesso del suo feeling jazzistico. Il disco rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del mandolino in ambito orchestrale contemporaneo, mettendo in evidenza non solo le sue radici storiche nella tradizione musicale italiana ed europea, ma anche le sue potenzialità espressive nel repertorio moderno. L’incontro tra strumenti a pizzico e strumenti di diversa natura timbrica contribuisce a creare un tessuto sonoro ricco e articolato, capace di offrire al pubblico un’esperienza di ascolto immersiva e di grande impatto emotivo.