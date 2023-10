Al Teatro Palladium di Roma, Vinicio Marchioni porta in scena ‘Magic Circles’: «Per indagare il rapporto tra creatività e Asperger».

Venerdì 6 Ottobre andrà in scena al Teatro Palladium Magic Circles con Vinicio Marchioni. Uno spettacolo con cui l’attore indaga il rapporto tra creatività e sindrome di Asperger.

«Magic Circles è uno spettacolo musicale con un ensemble di musicisti che suonerà dal vivo – ci dice Vinicio – con un coro sul palcoscenico insieme a me, con un libretto musicale scritto appositamente per questo spettacolo ed un testo nato dallo studio di vari saggi di Oliver Sacks, neuropsichiatra famosissimo, che ci permette di indagare il rapporto che c’è tra la creatività e la sindrome di Asperger».

Un tema noto all’attore che ha avuto modo di lavorare con un gruppo di ragazzi affetti dalla sindrome di Asperger in occasione del film Quanto basta.

Vinicio Marchioni in Magic Circles

«In Quanto basta – continua l’attore – ho lavorato con un gruppo di Asperger meravigliosi e quindi è un tema che conosco abbastanza e a cui ovviamente mi fa molto piacere ritornare. In Magic Circles, il pubblico assisterà ad un’ora di musica meravigliosa eseguita dal vivo, e ad un’ora di vita di Martin (il personaggio che interpreto) che sapeva contare le stelle. Fondamentalmente è un artista arrivato al successo dopo i quarant’anni perché per tutti i primi quarant’anni gli è sempre stato detto Tu non puoi fare niente perché sei un Asperger. Ed è diventato poi uno dei maggiori creativi di tutti i tempi».

Creatività, credere nei propri sogni e nei propri talenti. Uno spettacolo che si sposa alla perfezione con la programmazione del Teatro Palladium di Roma. Un teatro che fa del dialogo con i giovani, con gli studenti e con il quartiere uno dei suoi punti di forza.

Il Teatro Palladium

«Essendo il Teatro Palladium un teatro universitario sono rimasto veramente colpito dalla densità dei temi proposti. – commenta Marchioni – Essendo la programmazione il frutto delle scelte di professori emeriti che studiano musicologia, teatro o cinema si evince dal programma che è fatto su dei temi, su dei contenuti, su dei pensieri. È una cosa che non tutti i teatri in Italia fanno, diciamo così, per la legge dei grandi numeri. Invece questo teatro, grazie ad un lavoro ventennale, ormai è riuscito a coniugare qualità, quantità e ricerca reale. Insieme al far crescere anche gli studenti che è una cosa a cui tengo moltissimo, insegnando nel ultimi anni recitazione varie scuole».

Un confronto quello con i giovani che vede coinvolto Marchioni in prima persona. Non solo con il corso che tiene al Teatro della Pergola di Firenze, ma anche con le tante iniziative portate avanti con la sua casa di produzione: la Anton Art House.

«Ho avuto la fortuna di vedere trent’anni fa l’ultimo spettacolo di Vittorio Gassman, ma non ho mai avuto la fortuna di parlarci. – dice Vinicio – Come attore, come regista, mi è mancata tantissimo questa possibilità: la possibilità di uno scambio, di poter parlare con i grandi attori, con quelli che ce l’hanno fatta. Con chi ha 20, 30, 40 anni di questo mestiere sulle spalle. Credo sia fondamentale che quelli che hanno la fortuna di fare questo lavoro tramandino l’esperienza. Penso che questo mestiere non si insegni, si impari. E quello che un attore con più esperienza può fare, con più entusiasmo ed onestà possibile, è mettere a completa disposizione dei più giovani quello che sa o presume di sapere. Perché poi lavorare con i giovani significa mettere in completa discussione quotidianamente quello che tu presumi di avere imparato da questo mestiere. Ed è una cosa utilissima».

L’importanza dei teatri nei quartieri

Così come sarebbe utile ricordare l’importanza che luoghi come teatri e cinema hanno all’interno del tessuto sociale e cittadino.

«È fondamentale che ci sia un teatro in un quartiere, proprio come qui a Garbatella c’è il Palladium. – conclude Vinicio Marchioni – Ci dovrebbe essere un teatro in ogni quartiere. Così come ci dovrebbe essere una sala cinematografica in ogni quartiere. Ce lo insegnano gli antichi: i greci arrivavano e costruivano i loro uffici dell’amministrazione e poi vicino costruivano un teatro. I romani facevano la stessa cosa. Noi, purtroppo, questa cosa ce la siamo dimenticata completamente. Invece dovremmo recuperarla».

