La manifestazione approda a Roma. Cinque scrittrici e scrittori andranno alla scoperta dei municipi della capitale

Un progetto pilota unico in Italia, un vero e proprio report urbano alla scoperta dei Municipi di Roma che verrà presentato con una conferenza stampa dove parteciperanno autori, organizzatori e istituzioni. Appuntamento giovedì 3 Dicembre 2026 alle ore 19.00 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati con i saluti istituzionali affidati all’On. Fabio Porta Deputato Commissione Esteri, la partecipazione della Presidente di Commissione alla Cultura del Comune di Roma Erica Battaglia, il Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia Carlo Corazza, del Segretario Generale dell’Associazione Ambientevivo Gianni Lattanzio, del Consigliere Comunale di Roma Capitale Francesco Carpano e di Riccardo Evangelista di Segnalazioni Letterarie.Roma non è solo il centro monumentale di ogni tour che si rispetti. È quindici Municipi, quindici identità, quindici modi diversi di abitarla. Da questa idea nasce: Luoghi Letterari, Giornata dei territori di Roma. Il format è stato ideato da Gianmarco Murru, presidente dell’Associazione Culturale Mediterranea, e da Giulio Pisano, senior editor dell’agenzia letteraria EditReal. L’edizione romana, che arriva dopo le fortunate edizioni in Sardegna, Piemonte e Veneto, sarà un progetto innovativo rispetto alle precedenti: si passerà dall’ambito rurale a quello metropolitano, conservando però lo spirito della scoperta di territori inesplorati dal turismo di massa. Coinvolgerà cinque scrittrici e scrittori residenti a Roma impegnati in un tour urbano presso il Terzo, Settimo, Decimo, Quattordicesimo municipio e Fiumicino. Gli autori coinvolti diversi tra loro per mestiere, attitudini e campo di interesse sono: Paolo Restuccia, Diego Galdino, Paola Musa, Emanuele Muscolino e Valentina Vinotti. Ciascuno è stato chiamato a vivere per qualche giorno la realtà di un municipio diverso da quello di appartenenza e a raccontarne le suggestioni. Non una visita occasionale, ma un’immersione fatta di: incontri, attraversamenti in luoghi culturali e storici, botteghe, associazioni, scuole, biblioteche, aree verdi, periferie, luoghi della memoria e spazi in trasformazione. Ogni permanenza ha messo in relazione almeno cinque elementi: un luogo, una persona, una comunità, una memoria del territorio e un processo contemporaneo. «L’obiettivo è raccontare Roma come un insieme di territori con identità riconoscibili, superando una rappresentazione concentrata quasi esclusivamente sui luoghi monumentali più noti», così spiegano gli organizzatori. Al termine della permanenza, ogni autore redigerà una breve traccia di restituzione destinata all’incontro pubblico e alle attività di comunicazione. In questa prima fase non è prevista la produzione di un libro. Il format è pensato come un programma triennale, destinato a raggiungere progressivamente tutti i quindici Municipi di Roma Capitale. Ogni annualità conserverà la stessa struttura: autori romani, permanenze in municipi diversi da quelli di appartenenza e restituzione pubblica in un contesto istituzionale. La comunicazione accompagna tutto il progetto dall’annuncio fino alla giornata conclusiva, in collaborazione con il canale Segnalazioni Letterarie e con la pubblicazione di articoli, contributi e interviste sulla testata on line Mediterraneaonline: www.mediterraneaonline.eu e sulle pagine social di Luoghi Letterari. Novità assoluta per la prima edizione capitolina in occasione della conferenza stampa presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, verrà presentato: LUOGHI MAGAZINE. Il format video curato dalla giornalista Federica Baioni e diretto dal regista e videomaker Paolo Amadei che racconterà in anteprima il viaggio degli autori in tour per i municipi romani dalle loro stesse voci. L’iniziativa che, aprirà la prima edizione romana del progetto con autori, municipi coinvolti e calendario delle permanenze, è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e con la produzione esecutiva ed organizzativa dell’Associazione Culturale Mediterranea APS in collaborazione con l’agenzia letteraria EditReal.