Venerdì 2 ottobre al Teatro Garbatella il cantautore romano festeggerà i 10 anni dall’inizio della sua storia discografica, i 70 anni d’anagrafe e presenterà ufficialmente al pubblico il suo nuovo progetto discografico “dieci/70”

Venerdì 2 ottobre alle ore 21.00 il Teatro Garbatella, in Piazza da Triora 15 ospiterà un concerto-evento speciale firmato da Luigi Turinese. Il cantautore romano festeggerà dal vivo due traguardi fondamentali della sua vita e del suo percorso artistico: i 10 anni dall’inizio della sua storia discografica e i suoi 70 anni d’anagrafe, cogliendo l’occasione per presentare ufficialmente al pubblico il suo nuovo progetto discografico “dieci/70”. Lo spettacolo sarà caratterizzato dalla forte e raffinata matrice autorale della sua scrittura, capace di intrecciare brani scritti oltre cinquant’anni fa e tratti dai precedenti album “Ballate di un’altra estate” (2016) e “Passaggi. Il volo di Mangialardi” (2022) con le composizioni più recenti. Una scaletta travolgente di 22 brani dove le sue canzoni originali e i nuovi inediti dialogano con le riletture di grandi capolavori d’autore amati da sempre — come “Reginella” e “Una città per cantare” — insieme a tanti compagni di viaggio. Ad accompagnare Luigi Turinese sarà la sua band storica formata da Adriano Piccioni (chitarre), Francesco Cognetti (basso), Stefano Iacone (batteria) e Fabrizio Sellan (tastiere), sotto la direzione artistica e gli arrangiamenti di Simone Turinese. Insieme a loro si alterneranno sul palco oltre una dozzina di ospiti d’eccezione, affiancati da un toccante momento in famiglia: l’esordio di Leonardo Turinese Tranfo (in arte Leo) nel brano “L’uomo della pioggia” e di suo fratello Thiago Turinese Tranfo, di soli 7 anni, al suo debutto alla batteria. Un’unica grande notte di musica d’autore dal vivo, affetto e condivisione.

LUIGI TURINESE IN CONCERTO AL TEATRO GARBATELLA: IL 2 OTTOBRE UNA GRANDE FESTA IN MUSICA CON OLTRE 12 OSPITI PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM “dieci/70”



Venerdì 2 ottobre 2026 – Teatro Garbatella, Piazza da Triora 15 ore 21.00 Roma



Special Guests: Evelina Meghnagi, Freddy Rising, Valerio Billeri, Carmen Falato, Carlo Mura, Mr. Paganini, Alessandra Monacelli, Luigi Mariano, Irene D’Onghia, Ada Montellanico, Salvatore La Carrubba, Marco Da Silva, MadEleine, Arturo Ferrante, Leonardo Turinese Tranfo (Leo) e Thiago Turinese Tranfo.

BIGLIETTI

TEATRO GARBATELLA- Piazza da Triora 15

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