Venerdì 29 e sabato 30 agosto torna la manifestazione che si prepara nuovamente a trasformare l’Anfiteatro Romano di Terni e il suo Giardino in un grande dancefloor estivo a cielo aperto.

Venerdì 29 e sabato 30 agosto torna Letz Festival che per la sua III edizione si prepara nuovamente a trasformare l’Anfiteatro Romano di Terni e il suo Giardino in un grande dancefloor estivo a cielo aperto, pronto ad ospitare il meglio della scena elettronica italiana e internazionale. Una lineup raffinata e di qualità porterà in Umbria Modeselektor (DJ): il duo berlinese che ha ridefinito l’elettronica contemporanea con set esplosivi, produzioni fuori dagli schemi, remix e collaborazioni iconiche, salirà sul palco venerdi 29 agosto. A chiudere la serata, invece, è Fenoaltea, promessa siciliana dell’elettronica alternativa nonché producer in alcuni dei progetti più̀ interessanti del nuovo urban pop italiano. Il giorno successivo, sabato 30 agosto, è la volta di Mace con Voodoo People, il suo nuovo dj show AV tra acid techno, percussioni poliritmiche di ispirazione africana, arpeggiatori e sonorità psichedeliche. Nella stessa serata tocca poi a Ela Minus, nome di punta della nuova elettronica internazionale le cui performance hanno già incantato il Coachella, Primavera Sound ed Estéreo Picnic: l’artista arriva all’Anfiteatro Romano a testimonianza di un cartellone che dimostra, anche quest’anno, una forte spinta a sperimentare e osare, portando a Terni il suono di domani. L’appuntamento con Letz Festival, che nelle scorse edizioni ha ospitato nomi come Apparat, HAAi, Elkka, Sofia Kourtesis, Populous, Whitemary, SXRRXWLAND, Emmanuelle e tanti altri, sta diventando, infatti, di anno in anno, punto di riferimento per l’elettronica nel Centro Italia e meta da aggiungere alla mappa dei festival estivi, contribuendo così a promuovere la particolarità del territorio ternano, spesso ancora inesplorato: dallo stesso Anfiteatro Romano ai suggestivi luoghi limitrofi come la magnifica Cascata delle Marmore, l’antica città romana di Carsulae o il borgo di Stifone (Narni) adagiato sui colori smeraldo del fiume Nera.

L’edizione 2025 è legata all’idea del rito collettivo come forma d’espressione ancestrale: la musica e il ballo come linguaggi in continua evoluzione per arrivare a creare una dimensione nella quale non si tratta solo di ascoltare ma di partecipare, di abitare lo spazio e il tempo per dar vita insieme, attraverso l’innovazione del suono e della performance, a nuovi codici e nuovi modi di fruire la musica dal vivo. Una celebrazione condivisa che trascende il tempo, in cui sentirsi parte di una comunità e di una trasformazione generata dalla magia del corpo e del suono che si fondono.A curare il festival è LETZ, realtà che dal 2020 lavora con determinazione per portare, anche su un palco periferico rispetto ai grandi centri, come Terni, collettivi, dj, artiste e artisti tra i più innovativi del panorama musicale italiano e internazionale, supportando nomi emergenti o affermati che si distinguono per originalità e creatività.

Le informazioni e gli aggiornamenti sulla III edizione di LETZ FESTIVAL, con gli ospiti che completeranno il programma, sono su https://www.instagram.com/letzfestival/mentre tutte le tipologie di biglietto sono disponibili qui.