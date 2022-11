‘Le ali della città’: un fine settimana da non perdere

Sabato 19 e domenica 20 novembre importanti appuntamenti con il festival di nuove musiche in svolgimento al punto ristoro del centro polivalente Nicoletta Campanella a Corviale. Tre concerti in due giorni con Antonello Salis, Luigi Cinque, Ernesto Bassignano, Efren Lopez Ensemble.

Le Ali della Città è un festival musicale – di intrattenimento e sperimentale – nel non-centro di Roma, a Corviale. È un festival di nuove musiche. È un racconto a puntate, è un incontro tra solisti di varia estrazione jazz contemporanea ed etnica che collaboreranno a costruire oltre che le serate di un Festival originale anche il corpo e la sound track di un Film pasoliniano sulla Corviale del 2413 diretto da Luigi Cinque, che firma anche la direzione artistica di questo Festival che sarà dunque anche un set cinema vivente.

Un Festival che – secondo i dettami del Bando Fus Roma Capitale nel quale esso è risultato vincitore – è dedicato alla periferia, ma che in realtà vuole anche mettere in discussione le categorie diffuse di centro e periferia. Perché esse non sono più le stesse. La nuova società liquida ne ha cambiato i connotati e l’anima. Oggi, mentre il centro è il malato terminale, soffocato da turismi onnivori e infestanti, la periferia con tutte le sue contraddizioni fortissime produce linguaggio e fa decantare e rinnova quello pallido e consumato del centro.

I protagonisti della cultura musicale del nostro tempo

Le Ali della Città si sta svolgendo dal 27 ottobre al 27 dicembre 2022 al Centro polivalente RistoBar e punto di ristoro Nicoletta Campanella di Corviale, in Via Marino Mazzacurati, 74. Un festival che vede giustapposti, fra gli altri, nomi di protagonisti della cultura musicale del nostro tempo. Efren Lopez (domenica 20 novembre), ispanico del mondo, una stella della world music e considerato, tra l’altro, uno dei più importanti suonatori di ghironda di sempre.

Ernesto Bassignano (sabato 19 novembre alle 19:30) che presenta il nuovo disco Siamo il nostro tempo, canzoni che vengono dalla strada e sono in fondo romanze senza tempo. Come anche molti esperimenti musicali con Antonello Salis (sabato 19 novembre alle 18 con Luigi Cinque), i giovani musicisti di corviale (nella festa conclusiva di martedì 27 dicembre), la chitarra battente di Francesco Loccisano (venerdì 28 ottobre), i Lectio Improvvisalis e molto molto altro già sperimentato o da sperimentare in tempo reale.

Le Ali della Città: sabato 19 e domenica 20 novembre 2022

Tre concerti in due giorni per Le Ali della Città, il Festival diretto da Luigi Cinque e organizzato da MRF5 al punto ristoro del Centro Polivalente Nicoletta Campanella a Corviale.

Sabato 19 novembre 2022 – Ore 18,00

ANTONELLO SALIS + LUIGI CINQUE

HYPERDUET

Duo di musica mediterranea e dialogo tra due virtuosi e attraversatori del paesaggio mediterraneo. In duo la performance pur mantenendo il medesimo impatto narrativo diventa più forte e più jazzistica e varia dal punto di vista musicale.

Antonello Salis (fisarmonica, pianoforte)

Luigi Cinque (sax, clarinetti, live electronics, voce)

Ore 19,00

ERNESTO BASSIGNANO

SIAMO IL NOSTRO TEMPO

Recital di canzoni politiche e poetiche

Le sue canzoni sono in fondo romanze senza tempo. Vengono dalla strada. Da incontri con sirene. Dal suono del silenzio e dalla paura. Sono ansie e sentimento. Grandi amori mai spenti. Per coloro che ancora leggono i copioni e sono capaci di ascoltare. Mani nelle mani. Voci da lontano. Immagini sfocate che sono ricordi presenti. Sono urli e bandiere. Per un popolo al balcone che si è giocato l’anima ed il cuore. Tutto rima alla perfezione. Tutto scorre come deve e va dove deve andare. Canzoni di un artista che molto ha dato alla musica. E che mai si arrende a dire basta. Perché sotto di lui scorre la strada e la strada lo accoglie incessante. Quello di Ernesto Bassignano è un concerto che continua da oltre cinquant’anni e oggi torna a noi con la delicatezza e la poesia di un tempo antico. Piccole pellicole da rivedere all’infinito.

Ernesto Bassignano (voce, chitarra)

Il programma di domenica 20 novembre

Domenica 20 Novembre 2022 – Ore 18,00

EFREN LOPEZ ENSEMBLE

DAL MEDITERRANEO E DAL MONDO

Efren Lopez è uno dei più importanti musicisti europei, rappresentante primo di una nuova linea musicale interetnica, collaboratore di infinite iniziative mondiali altamente significative. L’artista spagnolo che ha diverse esperienze nella gestione di qualsiasi tipo di progetto musicale, compresi quelli legati alla musica tradizionale. In questo nome come musicista di sessione, ci sono oltre 40 progetti diversi, eseguiti con successo di diversi stili musicali, inclusi stili sia folk che antichi.

Il festival musicale si svolge all’ora del the nel giardino del Punto ristoro del centro polivalente Nicoletta Campanella.

Via Marino Mazzacurati, 74 a Corviale.

L’ingresso è libero.

A fine concerto sarà inoltre sempre possibile cenare e godere di un momento conviviale insieme agli artisti.

Informazioni: info@mrf5.it +39 342 166 2800

Sito: www.incontrifestival.it

Anche in streaming su www.facebook.com/incontrifestival

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.