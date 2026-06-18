Torna il Labro Festival, dal 19 giugno al 28 giugno 2026, un viaggio straordinario tra musica, teatro, grandi omaggi e illusionismo, nello scenario del borgo medievale di Labro, il “borgo di pietra”, in provincia di Rieti.

Torna il Labro Festival, dal 19 giugno al 28 giugno 2026, un viaggio straordinario tra musica, teatro, grandi omaggi e illusionismo, nello scenario del borgo medievale di Labro, il “borgo di pietra”, in provincia di Rieti, valorizzando l’identità culturale di Labro come crocevia di arte, natura e storia. Il Festival, ideato e sviluppato dal direttore artistico Piero Fasciolo più di dieci anni fa, rivive dal 2025 con la direzione artistica e organizzativa di Jobel, realtà culturale internazionale con base nella provincia di Rieti fondata nel 2000 e diretta dal regista Lorenzo Cognatti. Il Festival, inoltre, si arricchisce della qualità e varietà degli eventi promossi dalla società di produzione Vela Classica che gestisce il Teatro Ghione, portando a Labro eccellenze del panorama dello spettacolo italiano. Il progetto artistico del Labro Festival 2026 nasce con l’obiettivo di ridefinire lo spazio culturale di Piazza Nobili Vitelleschi, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto capace di far dialogare memoria storica, innovazione e linguaggi multidisciplinari. Il cartellone di quest’anno si articola attraverso una programmazione eterogenea che spazia dalla grande musica sinfonica al teatro di narrazione, dalla comicità lirica fino all’illusionismo contemporaneo. Sotto il segno del ricordo e della celebrazione dei grandi geni del Novecento e della contemporaneità, il festival si propone come un’esperienza culturale immersiva, accessibile e di altissimo profilo qualitativo.Si comincia venerdì 19 giugno con uno spettacolo di circo teatro a cura della compagnia Materia Viva, importante realtà di circo contemporaneo in Italia, dal titolo “Incontri”: aerea, danza, contorsionismo e magia per raccontare la poesia del momento in cui la solitudine si buca e lascia entrare la vita. Sabato 20 giugno la piazza si animerà con la musica travolgente dell’Anonima Armonisti, settetto vocale a cappella, canto armonizzato a più voci privo di accompagnamento musicale, con un repertorio che spazia dalla musica leggera al canto popolare italiano e no, dai classici vintage ai più recenti successi del pop, del rock e dell’elettronica. Domenica 21 giugno è la volta del teatro con il Concerto-Racconto “In viaggio con Ulisse”: spettacolo prodotto da Arnia Centro Artistico con sede nel cuore della Sicilia, in collaborazione con Jobel, per raccontare il viaggio più famoso di tutti i tempi tra brani originali e riflessioni attuali. Lunedì 22 giugno, spazio al teatro di narrazione, con Pino Strabioli, in “Sempre fiori, mai un fioraio” Omaggio a Paolo Poli. Un delicato e irriverente omaggio al genio di Paolo Poli. Tratto dall’omonimo volume edito da Rizzoli, lo spettacolo nasce dai racconti intimi raccolti da Strabioli (già complice di Poli in scena e in televisione). La pièce attraversa il Novecento con leggerezza e sfrontatezza, offrendo una lezione di pensiero libero tra infanzia, amori, guerra e letteratura. Martedì 23 giugno, varietà, comicità e illusionismo, Abracadabra presenta: Crazy Magic Show, con il Magico Alivernini, Isabella e Guido dei Disguido e Monsieur David. Una serata dedicata alla meraviglia e all’intrattenimento trasversale. Il format unisce la comicità magica, il visual comedy dei Disguido e il teatro del corpo e delle mani di Monsieur David, offrendo una performance dinamica e adatta a un pubblico intergenerazionale. Mercoledì 24 giugno, miti e leggende della canzone d’autore italiana, Nel Mondo di Lucio Battisti, con Roberto Pambianchi & Band. Un viaggio emozionale nel repertorio del più grande innovatore della musica leggera italiana. Lo show fonde l’esecuzione live dei successi intergenerazionali di Battisti con una narrazione avvincente e proiezioni visive storiche, restituendo la modernità senza tempo del sodalizio Battisti-Mogol. Giovedì 25 giugno, la grande tradizione classica e la comicità lirica, Tre Tenori e un Intruso, con la Compagnia Italiana di Operette. Un perfetto innesto tra il Bel Canto e la commedia dell’arte. Le arie d’opera più celebri della tradizione internazionale vengono destrutturate dalle incursioni comiche dell’Intruso, creando un ritmo teatrale travolgente che avvicina l’opera lirica a una platea vasta e diversificata. Venerdì 26 giugno, spazio alle colonne sonore, C’Era una Volta Morricone con l’Orchestra Mavra diretta dal Maestro Piero Gallo. Un tributo monumentale al Premio Oscar Ennio Morricone. Il programma affianca capolavori epici e immortali (Gabriel’s Oboe, C’era una volta il West) a perle rare e sofisticate della sua sterminata produzione (Ostinazione al limone, Le foto proibite di una signora per bene), esaltando la genialità artigianale e la capacità del compositore di scolpire la materia sonora. Sabato 27 giugno, secondo appuntamento con miti e leggende della canzone d’autore italiana, Omaggio al Maestro, Concerto tributo a Franco Battiato. Un’esplorazione intima e mistica dell’universo poetico e filosofico di Franco Battiato. Dalle sonorità avanguardistiche di Centro di gravità permanente alla sacralità lirica de La cura, il concerto celebra l’autenticità e l’eredità spirituale del cantautore siciliano attraverso arrangiamenti raffinati. Chiusura di Labro Festival 2026, domenica 28 giugno, I Beatles a Roma & Orchestra Arios presentano: A Beatles’ Orchestra-Lennon & McCartney, direzione del M° Daniele Viri, la band composta da Simone Mariani (chitarra/voce), Francesco Luz (chitarra/voce), Matteo Palladini (basso/voce), Manuel Murgano (piano/tastiere), Francesco Pradella (batteria/percussioni). Un progetto che unisce la potenza del rock e la profondità sinfonica. L’opera esplora l’intera parabola creativa del duo Lennon-McCartney, sia negli anni d’oro con i Fab Fuor sia nelle rispettive carriere soliste. Il costante dialogo tra la live band e l’orchestra sinfonica offre una riscrittura colta e immersiva di un patrimonio musicale universale.

LABRO FESTIVAL 2026

Musica-Teatro-Performance-Incontri

dal 19 al 28 giugno ore 21,00

Labro (Rieti)Piazza Nobili Vitelleschi

Tutte le serate svolgono presso Piazza Nobili Vitelleschi alle ore 21:00

Ingresso gratuito.

Info: Comune di Labro – Telefono: 0746 636134

Facebook e Instagram: Labro Festival /

Il Labro Festival è parte del finanziamento Pnrr ottenuto dal Comune di Labro a valere sulla misura M1C3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” del Ministero della Cultura all’interno dell’iniziativa europea NextGenerationEU