La Notte Europea dei Musei è un’iniziativa nata in Francia molti anni fa, ormai divenuta un appuntamento dal grande significato culturale in tutta Europa. Quest’anno, sabato 23 maggio, i Monti Lepini ed Ausoni, la Pianura Pontina e il litorale si uniscono a questa grande celebrazione.

La Notte Europea dei Musei è un’iniziativa nata in Francia molti anni fa, ormai divenuta un appuntamento dal grande significato culturale in tutta Europa. Quest’anno, per la prima volta, i Monti Lepini ed Ausoni, la Pianura Pontina e il litorale si uniscono a questa grande celebrazione si uniscono a questa grande celebrazione con La Notte dei Musei dai Monti Lepini al Mare, un evento che coinvolge in contemporanea le città di Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Terracina. Sei comunità unite non solo dalla storia e dal territorio, ma anche da una visione comune che le ha portate a essere parte attiva della DMO dai Monti Lepini al Mare. È proprio questa Destinazione Turistica, nata dalla volontà e dalla collaborazione diretta di questi sei Comuni e una dozzina di operatori privati (https://mybestlazio.it/chi-siamo), il motore organizzativo e culturale dell’iniziativa, già sperimentata lo scorso inverno con il format “L’Arte al Museo”, realizzato insieme al Polo Museale di Priverno. “La Notte dei Musei dai Monti Lepini al Mare” nasce nel solco di quel successo, ampliandone la portata, con lo scopo di ri-abitare i luoghi della cultura più rappresentativi del territorio e trasformare ogni visita in un’esperienza multidisciplinare, stimolante ed entusiasmante. Un’occasione preziosa per accendere i riflettori su spazi museali di grande valore storico, talvolta poco frequentati, e per portare la cultura là dove meno ci si aspetta: come Le Torri di Portella a Monte San Biagio — antico confine tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio — che per una notte si trasformeranno in ‘musei per un giorno’. Da segnalare anche che i visitatori delle Favisse a Terracina saranno guidati in un’esperienza immersiva multisensoriale a cura di Donato Dozzy, dj producer di fama mondiale, che per quanto non presente fisicamente, lascerà un segno memorabile con un’istallazione sonora ideata e pensata per questa iniziativa. L’ingresso è gratuito in tutti gli spazi delle sei città coinvolte dalle ore 20 alle 24 (ultimo ingresso). Ogni appuntamento prevede uno spettacolo in prossimità dell’orario d’apertura e una replica a metà serata alle 22:30. L’iniziativa è ideata e realizzata dalla DMO dai Monti Lepini al Mare con il contributo e patrocinio dei Comuni di Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina e con il patrocinio di Provincia di Latina, Compagnia dei Lepini, Camera di Commercio di Frosinone e Latina. Il ruolo della DMO nella realizzazione dell’iniziativa La Notte dei Musei dai Monti Lepini al Mare è stato determinate in quanto una delle funzioni della rete, come recita lo stesso statuto, è la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’ambito territoriale di riferimento dell’intera DMO, che si estende ben oltre quello dei singoli soci, attraverso progettualità condivise e coordinate. Questa è la grande opportunità che un’iniziativa di questo tipo offre: mettere attorno ad un tavolo tutti i soci pubblici e privati su un obiettivo comune, il cui successo è direttamente proporzionale alla capacità di fare rete. Lo dichiara Lecizio Parlagreco, Presidente e Destination Manager dell’associazione, che così prosegue: “A differenza di altre rassegne già realizzate dalla stessa DMO in passato un evento di questo tipo è ancora più significativo nella misura in cui mette al centro i luoghi della cultura come spazi di conoscenza e socialità, e il fatto che sia un’attività che si svolge in contemporanea in sei città della Provincia di Latina è una caratteristica che ne esalta ancora di più il valore simbolico e sostanziale. Un modo efficace – continua – di promuovere un territorio ampio come un’unica destinazione turistica integrata dai Monti Lepini al Mare, rilanciando la centralità dei luoghi della cultura sia come fattore determinante per il benessere della Comunità locale, sia come conseguente opportunità di sviluppo turistico. Quest’ultimo tema è il presupposto da cui si muove ogni progetto della DMO dai Monti Lepini al Mare, ossia: lo sviluppo dei servizi di base di ogni territorio in primis per i residenti diventa un’opportunità di sviluppo ancora più utile ed efficace considerato che il turista, o il viaggiatore, non è altro che un residente temporaneo nel luogo che decide di visitare.

DMO dai Monti Lepini al Mare,

con il contributo e il patrocinio dei Comuni di Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina

e il patrocinio di Provincia di Latina, Compagnia dei Lepini,

Camera di Commercio di Frosinone e Latina

presenta

LA NOTTE DEI MUSEI DAI MONTI LEPINI AL MARE

SABATO 23 MAGGIO 2026

Prima edizione dell’evento che porta la Notte Europea dei Musei nel cuore della provincia di Latina: musei, performance dal vivo e visite guidate gratuite a Maenza, Monte San Biagio, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Terracina.

Inizio ore 20:00, ingresso gratuito inclusi accesso spazi museali,

performance artistiche e visite guidate (laddove previsto), Info tel. 3298424810

programma completo su MyBestLazio.it

PROGRAMMA – SABATO 23 MAGGIO 2026

● Maenza – Museo del Paesaggio – Via Rione Belle Donne

Visita con spettacolo finale “L’InCanto della Terra” del cantautore Federico Palladini

ore 20:30 I ore 22:30 (replica)

● Monte San Biagio – Torri di Portella – Via Appia km 112,350

“Identità Sospese” Mostra personale di Enzo Casale

primo ingresso ore 20:00 I ultimo ingresso ore 24:00

● Priverno – Museo Archeologico “Carlo Cicala” – Piazza Giovanni XXII

Visita con spettacolo finale “La Caduta di Troia” di e con Titta Ceccano (Matutateatro)

ore 20:30 I ore 22:30 (replica)

● Roccasecca Dei Volsci – Museo dell’Olio e delle Tradizioni Popolari – Piazza Umberto I

Visita con la performance finale “Odissea: partire per restare” di e con Filippo Campana

ore 20:30 I ore 22:30 (replica)

● Sonnino – Museo Terre di Confine – Via Cristoforo Colombo

Visita guidata con spettacolo finale “Parole. Suoni. Tradizioni.” del cantautore Nosenzo

ore 20:30 I ore 22:30 (replica)

● Terracina – Favisse del Tempio Maggiore – Corso A. Garibaldi 104

Visita con installazione sonora a cura di Donato Dozzy

primo ingresso ore 20:00 I ultimo ingresso ore 24:00