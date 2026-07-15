Oltre 140 opere di Keith Haring in mostra al Museo di Roma a Palazzo Braschi dal 6 ottobre 2026 all’11 aprile 2027: street art, impegno politico e un ricco percorso didattico.

Keith Haring a Palazzo Braschi: arte senza confini

Dal 6 ottobre 2026 all’11 aprile 2027 il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita una grande mostra dedicata a Keith Haring, tra le figure più riconoscibili dell’arte del secondo Novecento. Il progetto riunisce oltre 140 opere e materiali eccezionalmente prestati dalla Nakamura Keith Haring Collection, la maggiore raccolta al mondo dedicata all’artista, insieme a importanti prestiti pubblici e privati.

New York, la strada e il linguaggio universale di Haring

Nella New York turbolenta degli anni Ottanta, segnata da violenza, degrado urbano e nascita dell’hip-hop, Haring trasforma la città in un laboratorio creativo a cielo aperto. I celebri Subway Drawings, i poster politici, le sculture e i dipinti testimoniano la sua idea di arte accessibile a tutti: bambini radianti, cani che abbaiano, figure danzanti, angeli e cuori compongono un alfabeto visivo immediato, pensato per parlare a pubblici e generazioni diverse.

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Il percorso espositivo: Italia, street art e impegno civile

Il percorso, articolato in nuclei tematici, si apre con il rapporto tra Haring e l’Italia, attraverso opere e documenti legati a Napoli, Milano, Pisa e Roma, fino alla Motorcycle dipinta nella Capitale nel 1984. Le sezioni Street Art & Art in Transit e Political & Social Resonance mettono al centro l’azione urbana e l’impegno civile dell’artista: dai pannelli Untitled (FDR Drive #10-#16) ai lavori contro apartheid, razzismo, guerra nucleare e AIDS, fino ai poster per ACT-UP e AIDS Hotline.

Corpo, spiritualità e arte per tutti

Con Radiant Eros – Celebrate Life la mostra esplora il corpo, il desiderio e la gioia di vivere, tra colori vibranti e pigmenti fluorescenti presentati in luce nera. La sezione Art Is for Everybody riunisce sculture, poster, oggetti e progetti pubblici che raccontano il desiderio di Haring di rendere l’arte gioiosa e inclusiva, mentre Symbolic Imagery & Religion raccoglie opere dal forte valore simbolico e spirituale, dalle piramidi ai totem, fino all’altare The Life of Christ (1990).

Didattica, orari e biglietti

La mostra è accompagnata da un ricco programma didattico per scuole e giovani, con attività pensate per avvicinare le nuove generazioni al linguaggio immediato e partecipativo di Keith Haring. Non mancano visite guidate per il pubblico adulto, che ripercorrono la sua storia tra street art newyorkese, impegno civile e dimensione pubblica dell’opera. L’esposizione è aperta dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura, chiuso il lunedì); la prevendita dei biglietti open e a data fissa è già attiva con tariffe intere e ridotte.

Foto: Ufficio Stampa