Dopo la memorabile esibizione al Coachella lo scorso weekend, il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e attivista americano Moby atterra a Jazz Open Modena il 14 luglio nella meravigliosa Piazza Roma, davanti al maestoso Palazzo Ducale

Dopo la memorabile esibizione al Coachella lo scorso weekend, il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e attivista americano Richard Melville Hall, in arte Moby atterra a Jazz Open Modena il 14 luglio nella meravigliosa Piazza Roma, davanti al maestoso Palazzo Ducale, con la sua astronave sonora fatta di dance, pop, punk, techno, chill-out, hip hop, gospel, big beat, per l’unica data italiana del suo tour live più ambizioso degli ultimi dieci anni: 28 appuntamenti in tutta Europa nell’estate 2026, attraverso un itinerario che toccherà l’intero continente, dalla Scandinavia al Mediterraneo fino all’Europa orientale, tra grandi festival, venue storiche e spettacolari location all’aperto. I due live al Coachella – il primo andato in scena il 10 aprile e il secondo il 17 aprile – segnano un momento chiave del suo grande ritorno alla dimensione live. Con una band al completo, l’artista statunitense ha dato vita ad una travolgente esibizione di dieci brani, impreziosita dall’intensità della voce di Jacob Lusk in When It’s Cold I’d Like To Die e Natural Blues che ha introdotto una forte componente gospel, insieme a nuovi arrangiamenti capaci di amplificare la profondità emotiva dei brani. Tra gli altri pezzi in scaletta, Moby ha riportato sul palco alcuni dei suoi classici più amati, come Porcelain, Go e Why Does My Heart Feel So Bad?, per poi chiudere con un finale esplosivo sulle note della sua iconica hit del 1992, Thousand. I concerti in California hanno anticipato l’atmosfera del live previsto al Jazz Open Modena, dove Piazza Roma si trasformerà in un grande dancefloor open air. Tra nuove interpretazioni dei suoi brani più celebri e inedite esplorazioni sonore, Moby porterà sul palco anche il nuovo album Future Quiet, uscito il 20 febbraio 2026. Un progetto che si preannuncia centrale nella costruzione del live, dando forma a uno spettacolo capace di unire passato e presente, energia e spiritualità. Lavoro introspettivo, Future Quiet riflette sulla tensione tra la frenesia della vita moderna iperconnessa e il bisogno umano, sempre più urgente, di silenzio e contemplazione. Fra le 14 tracce che scorrono tra minimalismo pianistico e orizzonti ambient, spicca la traccia di apertura impreziosita dalla voce intensa e carismatica di Jacob Lusk: una nuova versione di When It’s Cold I’d Like To Die, brano pubblicato per la prima volta nel disco Everything Is Wrong del 1995 e che negli ultimi anni ha conosciuto una straordinaria popolarità grazie al suo utilizzo nella serie cult Stranger Things, diventando la canzone più ascoltata in streaming di Moby e virale su TikTok. Figura centrale dell’elettronica globale, artista multiplatino e pluripremiato, Moby è autore di brani che hanno segnato intere generazioni e di oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, da quando ha pubblicato il suo primo singolo Go nel 1991, inserito da Rolling Stone tra i migliori brani di tutti i tempi. Il suo approccio pionieristico ha ridefinito la musica elettronica e continua a influenzare generazioni di produttori, compositori e artisti. In oltre 30 anni di carriera ha collaborato con leggende come David Bowie, Public Enemy, Daft Punk e i Beastie Boys, oltre ad aver esteso la sua visione artistica al cinema con la produzione dei documentari Moby Doc e Punk Rock Vegan Movie. Da sempre sostenitore dei diritti degli animali, delle questioni ambientali e della salute mentale, Moby utilizza costantemente le sue piattaforme per promuovere sostenibilità e valori di compassione donando spesso proventi e visibilità a cause sociali piuttosto che a iniziative commerciali. Questo approccio è inseparabile dalla sua musica e ha contribuito a definirlo come un artista guidato da integrità e senso. Il 2024 lo ha visto in giro per il mondo a celebrare i 25 anni del suo album di culto Play, un touraccolto con recensioni entusiastiche da The Telegraph (“uno spettacolo stupendo”), The Times (“da raver a narratore in tre decenni”) e The Guardian (“un’ondata di adrenalina”). Riflettendo il suo impegno costante verso la compassione e l’attivismo, il 100% dei profitti del tour 2024 è stato donato a organizzazioni europee per i diritti degli animali, rafforzando un’etica che mette lo scopo prima del profitto. Per l’estate 2026 è prevista anche l’uscita del suo primo lungometraggio narrativo dal titolo Tecie, come il penultimo brano del suo album All Visible Objects. Il live del 14 luglio di Moby è solo uno degli straordinari appuntamenti di Jazz Open Modena che dal 13 al 18 luglio, trasformerà la città emiliana in un palco a cielo aperto con le esibizioni di Diana Krall e Gregory Porter (13 luglio) Parov Stelar e Meute (15 luglio), Jamie Cullum, e Joss Stone (16 luglio), Luca Carboni (17 luglio), Jean-Michel Jarre (18 luglio). Alla sua prima edizione italiana, il festival – curato e ideato da Jurgen Schlensog – porta anche a Modena il tradizionale format di successo Jazz & Beyond, che mette in dialogo il jazz con altri linguaggi musicali, dal pop al soul, al rock fino all’elettronica. Il festival si articola in tre luoghi simbolici della città, a partire dalla meravigliosa Piazza Roma, con il main stage allestito davanti al Palazzo Ducale di Modena, dedicato ai diversi generi musicali proposti dagli headliner. Ci sarà poi il Baluardo, con una programmazione più propriamente jazz e, infine, il Giardino Ducale Estense, che ospiterà gli Open Stages, pensati per i progetti più innovativi e sperimentali.

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BIO

Moby, pseudonimo di Richard Melville Hall, è nato a Harlem nel 1965. Riceve il suo celebre soprannome appena dieci minuti dopo la nascita, un omaggio del padre al legame genealogico della famiglia con Herman Melville. Cresciuto tra la musica classica – che inizia a studiare a nove anni – e l’esplosiva scena punk rock newyorkese dei primi anni ’80, Moby sviluppa fin da giovanissimo un immaginario sonoro e culturale unico. Nel 1991 pubblica il suo primo singolo, “Go”, inserito da Rolling Stone tra i migliori brani di tutti i tempi. Da allora non ha più smesso di creare: ha pubblicato una lunga serie di album che gli hanno fatto superare i 20 milioni di copie vendute nel mondo, diventando una delle figure fondamentali dell’elettronica globale. Oltre alle sue produzioni, Moby ha collaborato come produttore e remixer con artisti tra loro diversissimi – da David Bowie a Public Enemy, da Ozzy Osbourne ai Beastie Boys, fino a Daft Punk – confermando una versatilità creativa fuori dal comune. Parallelamente sostiene numerose organizzazioni non profit, tra cui The Humane Society, Emily’s List, ACLU e The Institute for Music and Neurologic Function, ribadendo un impegno costante verso cause sociali e ambientali. Nel 2005 fonda MobyGratis, la piattaforma di licenze musicali gratuite pensata per sostenere registi indipendenti e studenti, coreografi, musicisti, producer e altri creativi, offrendo musica gratuita per i loro progetti. Rilanciata nel 2025, la nuova versione introduce inoltre opzioni collaborative, consentendo a musicisti e produttori di remixare e rielaborare le basi strumentali di Moby in modi mai resi possibili prima. MobyGratis continua ad abbattere le barriere economiche nel mondo delle arti, mettendo a disposizione musica di alta qualità per chiunque possa trarne beneficio. Con la sua casa di produzione Little Walnut – fondata insieme al produttore Lindsay Hicks nel 2024 – inoltre, cura progetti artist-first radicati tra attivismo e narrazione, estendendo la sua visione alla produzione cinematografica e televisiva: dopo i documentari premiati “Moby Doc” e “Punk Rock Vegan Movie”, è prevista per l’estate 2026 l’uscita del suo primo lungometraggio narrativo, “Tecie”.

Qui i link ai video ufficiali delle due performance di Moby ft. Jacob Lusk e di Moby in Porcelain al Coachella 2026:

https://www.youtube.com/watch?v=A28LjnOZo24

https://www.youtube.com/watch?v=bJEDaI2Esxw&t=25s

MOBY

protagonista il 14 luglio a Modena per l’unica data in Italia del tour

alla prima edizione italiana del celebre festival europeo Jazz Open

Link ufficiali:

https://www.jazzopen-modena.com

https://www.facebook.com/jazzopen.modena

https://www.instagram.com/jazzopen_modena