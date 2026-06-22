Jazz& Image, sempre con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, quest’anno si svolgerà, con ingresso gratuito, presso le Terme di Caracalla dal 21 giugno al 16 agosto, in sinergia con Pride Croisette

Jazz& Image, storico festival dell’Estate Romana, dopo le edizioni degli anni scorsi, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, per l’edizione 2026, trasloca in un altro incantevole luogo al Centro di Roma, le Terme di Caracalla. Il festival, sempre con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei e da quest’anno in sinergia con Pride Croisette, si svolgerà dal 21 giugno al 16 agosto 2026. Quasi due mesi di programmazione, Jazz& Image, alle Terme di Caracalla, in questa nuova edizione 2026, rinnova la formula vincente degli scorsi anni, con tante novità. In primo luogo, l’ingresso gratuito a tutti gli eventi. Un festival per tutti, non solo per gli appassionati di jazz, uno spazio aperto, con grande qualità artistica, un grande contenitore offrirà al pubblico romano e ai turisti un servizio continuativo con concerti, serate dance, incontri culturali. Grande spazio, unico festival Roma, anche al blues, con molti concerti all’interno della programmazione. Attivo anche il servizio ristorazione, con brunch, aperitivi, dove sarà possibile cenare, degustando prodotti di alta qualità in uno dei luoghi più suggestivi di Roma a prezzo popolare. Ad aprire il programma di Jazz & Image 2026, domenica 21 giugno, Festa della Musica, la The Redcats – Unique Dixie-Swing Orchestra, sicuramente una delle più importanti orchestre swing in Italia, con nuovi arrangiamenti di Giorgio Cùscito, con Red Pellini solista principale, e un repertorio che va dagli anni Venti agli anni Quaranta, pensato appositamente per tornare a emozionarsi, ad incontrarsi, a bere, a ballare in una atmosfera vintage. Ospiti Max Paiella e ballerini swing. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, aperitivo in jazz con, Francesco Bruno Quartet, che presenterà un progetto che intreccia le radici afroamericane del jazz con una forte sensibilità melodica e suggestioni mediterranee. Ad accompagnarlo sul palco saranno Pierpaolo Principato al pianoforte, Andrea Colella al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria. Nella stessa serata, alle 21.30, spazio a The Redcats – Unique Dixie-Swing Orchestra, con nuovi arrangiamenti di Giorgio Cùscito, con Red Pellini solista principale, e un repertorio che va dagli anni Venti agli anni Quaranta, pensato appositamente per tornare a emozionarsi, ad incontrarsi, a bere, a ballare in una atmosfera vintage. Lunedì 22 giugno, Roda De Samba, un incontro ideale tra Roma e Rio De Janeiro, un viaggio ideale attraverso la musica brasiliana. Martedì 23 giugno, si aprono le serate dedicate al blues, con Neacò, La musica dei Neacò vive di contaminazioni e intrecci musicali, un modo divertente e sorprendente di reinterpretare canzoni celebri con arrangiamenti originali e affatto scontati, dimostrando così che la musica è un linguaggio che può far comunicare anche popoli diversi e lontani tra loro. Dopo il concerto Dj set. Mercoledì 24 giugno, Sara Berni Blues Band. Da “Let the good times roll” a Ray Charles, da “Feeling Alright” a Etta James, la voce di Sara Berni con la sua band, rivisiteranno un repertorio di grandi classici e chicche d’eccezione. Giovedì 25 giugno, Mad Dogs. La nota caratteristica dei Mad Dogs è il loro inconfondibile “British Sound”, uno stile vero e originale che imprime un marchio indelebile alla musica della band. In repertorio ci sono le canzoni che, attraverso una intera generazione di musicisti britannici, hanno diffuso il blues & rock in ogni parte del mondo, tra gli anni ’60 e ’70. In questa speciale occasione ci sarà anche il cantante e chitarrista Claudio Maffei, per una splendida “timeless reunion” dedicata a tutte le migliaia di fans che nel tempo hanno apprezzato la musica di questo supergruppo in attività da oltre trent’anni!!! A seguire ancora un dj set. Venerdì 26 giugno, di Alan Soul& The Alanselzer. Una carriera lunga mezzo secolo, quella di Alan Soul (al secolo Giulio Todrani): in duetto con “Julie & Julie” agli esordi, poi come front-man di band come gli “Io Vorrei La Pelle Nera”, con al fianco la figlia Giorgia – divenuta poi una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano – fino ad arrivare agli Alanselzer con cui da anni esalta il proprio amore per il soul, lo swing, il funky. Nell’album “Live @ Big Mama Vol.2” ci sono i più bei successi dei grandi interpreti della musica nera; Otis Redding, Ray Charles, Smokey Robynson, James Brown, Tom Jones, grazie alla voce di Alan Soul, uno dei pochi in circolazione veramente in grado di interpretare degnamente questo repertorio, autentiche perle nel repertorio della black music. Sabato 27 giugno, dalle 12,30, brunch jazz con le scuole di musica del territorio in serata una leggenda del blues: Chicago Beau. Domenica 28 giugno, dalle 12,30 brunch jazz con le scuole di musica del territorio e in serata Tu Si Que Talent. Lunedì 29 giugno, Elsa Baldini Quartet. Dopo anni di carriera esplorando tutte le sfumature della black music, dal blues al jazz, al soul e anche alla disco music, presenta un repertorio in italiano. Una scommessa, accettata da Elsa Baldini e dal suo quartetto in questo progetto che è una specie di esperimento, si potrebbe quasi dire un lavoro permanentemente in sviluppo e divenire. In questo concerto il gruppo rilegge e reinterpreta una manciata di brani accuratamente selezionati di autori italiani cercando, da una parte, di rispettare le composizioni e, dall’altra, di mantenere il sound, la connotazione soul jazz elettrica che contraddistingue questa formazione. La scaletta contiene, oltre a tre inediti, brani non così scontati tratti dal repertorio di Samuele Bersani, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Lucio Dalla, ma anche Mia Martini, Edoardo De Crescenzo, Pino Daniele, un Lucio Battisti dell’era Panella ed anche il brano di Tenco parafrasato per intitolare il concerto, nella curiosa versione che ne fece Mina alla fine degli anni 60. Martedì 30 giugno, alle 19,00, “Butterfly”, il trio formato da Pierpaolo Ranieri, Marco Rovinelli e Bruno Marinucci, alle 21,30, Claudio Piselli RPM Trio. Il progetto RPM è un progetto coinvolgente che offre una rilettura unica di brani di diversa estrazione musicale. Il vibrafonista romano Claudio Piselli e il suo trio portano avanti un’energia sonora che richiama le tradizioni percussive afro e si tinge di jazz, creando un concerto ricco di intenso “interplay” musicale. Il 1° luglio, Club Dance “Afrobeat”.Il 2 luglio, Torre Alfina Blues Festival. Il 3 luglio, Marco Albani Project, Il 4 luglio, brunch jazz con le scuole di musica del territorio, in serata The Riding Sixties. Il 5 luglio, dalle 12,30 brunch jazz con le scuole di musica del territorio e in serata Tu Si Que Talent. Il 6 luglio, Paolo Vivaldi e i Solisti dell’Augusteo, il 7 luglio, Unla Big Band Jazz Lab diretta da Gianni Oddi, l’8 luglio, Club Dance “Afrobeat”, il 10 e 11 luglio, Toku, il musicista nipponico che vanta una serie di prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Kenny Baron, Ron Carter, Chris Cheek, Lew Soloff, Philip Katherine e persino Cindy Lauper. Il 12 luglio, Harry Allen, probabilmente il miglior sax-tenorista di jazz classico a livello mondiale. “Superbo”, “inventivo”, “mozzafiato”, “lirico”, sono soltanto alcuni degli aggettivi utilizzati dalla critica per descrivere il suo insuperabile talento. Artista capace di muoversi con agilità tra stili diversi, dal jazz tradizionale al bebop, Allen è soprattutto un sublime interprete di grandi standard del jazz, al punto che un critico americano l’ha definito “il Frank Sinatra del sax tenore”. Il 13 luglio, Prague JJ Conservatory Jazz Orchestra, il 14 luglio, Cinzia Tedesco & Jazz Orchestra ‘Singing Frank Sinatra’, il 15 luglio, Club Dance “Afrobeat”, mentre il 17 luglio, festival House Music. Spazio alla musica brasiliana, il 17 luglio con Jim porto e il 18 luglio, Rosalia De Souza. Il 19 luglio, dalle 12,30 brunch jazz con le scuole di musica del territorio e in serata Tu Si Que Talent. Il 20 luglio, la Libera Orchestra del Jazz Italiano”, il 21 luglio, Rinalduzzi & Friends. Nuovo appuntamento il 22 luglio con Club Dance “Afrobeat”. Il 24 luglio, Frost Jazz Orchestra, il 25 luglio, il blues di Fulvio Tomaino, mentre Il 26 luglio, dalle 12,30 brunch jazz con le scuole di musica del territorio e in serata Tu Si Que Talent. Il 27 luglio, Nicola Stilo, il 28 luglio il quartetto di Domenico Sanna, il 29 luglio, Club Dance “Afrobeat”, il 31 luglio, nuovo appuntamento con Alan Soul& The Alanselzer. Il 1° agosto, Stefano Saletti & Banda Ikona feat Antonello Salis, il 3 agosto, Susanna Stivali, il 4 agosto, Gianluca Figliola Quartet, il 7 agosto, Califano Latino, l’8 agosto, Pippo Matino Collettivo Bassmat, Il 10 agosto, Rosario Giuliani Quartet. il tradizionale concerto di Ferragosto con Javier Girotto & Aires Tango. Javier Girotto al sax soprano, Marco Siniscalco al basso elettrico, Alessandro Gwis al pianoforte e Francesco de Rubeis (che ora sostituisce il percussionista storico Michele Rabbia) alla batteria e alle percussioni, insieme formano gli Aires Tango, gruppo nato nel 1994 da una idea di Girotto che si è ispirato alle proprie radici musicali per fonderle con le modalità espressive tipiche del jazz, creando un terreno musicale nuovo. Facendo esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla, Javier Girotto & Aires Tango arrivano a un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per lo slancio creativo sia per il continuo ricambio del materiale musicale. Ma non solo concerti a Jazz& Image, dopo i concerti, dalle 23,00 fino alle 3,00, animeranno le notti romane, ogni venerdì Muccassassina, il 26 giugno, il 3, 10, 17, 24 e 31 luglio e il 7 e 14 agosto. Mentre ogni sabato, sempre dopo i concerti, dalle 23,00 e fino alle 3,00 del mattino, Poppe con la sua esplosione di queer iconic vibes e hit da urlare a squarciagola.

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni:

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