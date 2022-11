International Uilleann Piping Day 2022: a Modena si celebra la cornamusa irlandese

International Uilleann Piping Day 2022: concerti, workshop, lezioni per conoscere e celebrare la magica cornamusa irlandese.

Sabato 5 novembre, dalle ore 17.30, presso lo spazio La Tenda di Modena (viale Molza, angolo viale Monte Kosica), si terrà l’edizione italiana dell’International Uillleann Piping Day 2022, la giornata mondiale che celebra la caratteristica cornamusa irlandese.

L’evento musicale avrà come special guest il piper Maitiú Ó Casaide, membro della celebre band irlandese The Bonny Men.

International Uillleann Piping Day 2022, il programma

17.30, apertura mostra didattica sulla storia della cornamusa irlandese (nascita e trasformazione nei secoli) con possibilità di provare lo strumento.

20.30, concerto tenuto dal piper Maitiú Ó Casaide.

21.15, session di musica tradizionale irlandese con pipers e musicisti di altri strumenti. La session è aperta a chiunque voglia divertirsi, sperimentare e suonare dal vivo.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Inoltre, nella mattinata di sabato 5 e domenica 6 novembre, sempre presso lo spazio La Tenda, il Maestro Maitiú Ó Casaide terrà diversi workshop di tecnica dello strumento.

Chi è Maitiú Ó Casaide

Maitiú è uno dei massimi esperti di cornamusa irlandese. Proprio per questo motivo, ha vinto numerosi premi, come i prestigiosi The Oireachtas e TG4 Young Musician of the Year. Cresciuto a Dublino in una famiglia di musicisti, Maitiú Ó Casaide ha iniziato a suonare fin da giovanissimo. Dopo aver scoperto il flauto, all’età di 10 anni ha iniziato a prendere lezioni di cornamusa irlandese seguito da insegnanti del calibro di Nollaig Mac Cárthaigh, Seán Óg Potts e Conor McKeon, influenzato da grandi artisti come Séamus Ennis, Willie Clancy, Seán McKiernan e Liam O Flynn.

Da anni Maitiú Ó Casaide è richiesto in tutto il mondo, sia come solista che come membro dei The Bonny Men e Ré, con i quali ha inciso diversi album molto acclamati. Ha suonato sul palco di importanti rassegne, come Le Festival Interceltique de Lorient, Sydney Theatre Festival, The New Zealand Festival, Celtic Connections ed Electric Picnic. Maitiú appare regolarmente in programmi tv e radiofonici in Irlanda e insegna al Na Píobairi Uilleann e al Willie Clancy.

Cos’è l’International Uilleann Piping Day

Si tratta della giornata mondiale dedicata a uno degli strumenti simbolo dell’Irlanda, dal 2017 patrimonio UNESCO. Grazie all’International Uilleann Piping Day è possibile vivere un’esperienza emozionale con la cornamusa irlandese. Si tratta di uno degli strumenti più antichi e affascinanti al mondo.

L’iniziativa è promossa e patrocinata dalla Na Piobairi Uilleann di Dublino, la più importante organizzazione esistente per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle Uilleann Pipes.

Cosa sono le Uilleann Pipes

Le Uilleann Pipes sono uno strumento tradizionale irlandese. È un tipo di cornamusa che nasce in periodo barocco, costituita da un mantice collegato a una sacca mediante un tubo (in inglese pipe) che a sua volta alimenta un chanter sul quale è innestata un’ancia doppia.

Diversamente dalla cornamusa scozzese, che è suonata mediante l’aria emessa dalla bocca, in questa cornamusa l’aria è introdotta attraverso un mantice assicurato intorno alla vita e azionato con il braccio destro; il mantice non solo solleva il suonatore dal mantenere la pressione costante soffiando nella sacca, ma permette di utilizzare aria più secca riducendo quindi gli effetti negativi dell’umidità sulla durata dello strumento e sull’accordatura.

Un’altra differenza è data dal fatto che le Uilleann Pipes sono suonate in posizione seduta. Si distinguono dalle altre cornamuse per un suono più dolce e una maggiore estensione della scala; inoltre, il particolare insieme di chanter, bordoni e regolatori (tipicamente tre tubi supplementari simili al chanter inseriti nella sacca e dotati di chiavi) permette di suonare, oltre alla melodia, semplici accordi e un accompagnamento ritmico.