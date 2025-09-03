Dal 29 ottobre al 12 dicembre con il suo irresistibile groove e la sua trascinante energia live la band si prepara a scaldare i palchi dei club di tutta Italia

Con il suo irresistibile groove e la sua trascinante energia live, Il Mago del Gelato si prepara a scaldare la stagione autunnale con un tour nei club di tutta Italia. Si comincia il 29 ottobre in Santeria Toscana 31, nella loro Milano, per poi proseguire il 6 novembre a Napoli al Duel Club, il 7 a Molfetta (BA) all’Eremo Club, l’8 a Lecce alle Officine Cantelmo, il 21 a Torino all’Hiroshima Mon Amour, il 22 a Genova al Teatro Verdi, il 4 dicembre a Roma al Largo Venue, il 6 a Pordenone al Capitol e infine il 12 a Bologna al TPO. Una serie di appuntamenti imperdibili, organizzati da All Things Live, che arrivano dopo un’estate infuocata che li ha visti calcare i palchi dei principali festival estivi – dal MiAmi a La Prima Estate, dal Locus Festival al Mengo Fest – con il loro L’Anguria tour (ultime date il 5 settembre a Iart Ustica a Ustica – PA, il 9 al Gaeta Jazz Festival a Gaeta – LT e il 12 al Poplar Festival a Trento), conquistando il pubblico con il sound travolgente dell’album d’esordio Chi È Nicola Felpieri? e con l’ultimo freschissimo singolo L’Anguria. Quelli de Il Mago Del Gelato non sono semplici concerti, ma esperienze totalizzanti e incontenibili, che sciolgono i cuori e i corpi di chi partecipa. Suonare dal vivo infatti è una parte imprescindibile dell’identità della band: una dimensione incandescente e magica, uno scambio continuo di energie tra chi è sopra e chi è sotto il palco. Un rito collettivo e festoso in cui incontrarsi, conoscersi e scatenarsi. Chi È Nicola Felpieri?, il primo album de Il Mago Del Gelato, uscito a marzo perDischi Numero Uno, è un mix letale di afrobeat, funk e jazz e dall’anima cosmopolita e contaminata, in cui si alternano in modo naturale momenti energici e percussivi e atmosfere introspettive e sensuali. Nicola Il Felpieri è l’inconsapevole ed enigmatico protagonista di un racconto musicale di dieci tracce, impreziosite dalle collaborazioni con Venerus, Le Feste Antonacci e Mélanie Chedeville, che hanno confermato Il Mago del gelato come uno dei progetti più eclettici e originali in circolazione.

BIOGRAFIA

Il Mago Del Gelato è una band composta da quattro musicisti (Giovanni Doneda, Ferruccio Perrone, Pietro Gregori e Alessandro Paolone) affascinati dalla varietà culturale del mondo. Questa curiosità, tanto dal punto di vista musicale quanto da quello umano, è alla base del loro lavoro, sin dal nome della formazione: un omaggio a un bar di via Padova a Milano che è luogo di ritrovo per i quattro e per l’intero quartiere, dove lingue ed etnie diverse si mescolano continuamente. Da quell’angolo di mondo osservano, si contaminano e trovano ispirazione per la loro musica. Dopo aver conquistato il pubblico esibendosi nei contesti più underground di Milano e in numerosi concerti in Italia e all’estero, ad aprile 2023, pur non avendo ancora pubblicato nessun brano, vengono inseriti nella Classe 2023 di Rolling Stone ossia la selezione delle promesse dell’anno. A maggio dello stesso anno si esibiscono al Mi Ami, occasione che coincide con l’uscita del loro primo singolo, Zenzero, seguito a giugno da Elisir e a settembre da Stracciatella. I tre brani anticipano la pubblicazione del primo EP Maledetta Quella Notte (ottobre 2023) prodotto da Marquis. Con questo lavoro, la band afferma con decisione il proprio sound funk-jazz miscelandolo con influenze della musica per il cinema italiano degli Anni ’60. Nel 2024 Il Mago Del Gelato entra ufficialmente nel roster di Dischi Numero Uno, lanciando ad aprile il singolo Pandora, che segna una nuova tappa del loro percorso artistico. A dicembre 2024 esce il nuovo brano Granturismo, il 24 gennaio 2025 Tic Tac insieme all’artista francese Mélanie Chedeville e il 28 febbraio In Punta di Piedi con il duo Le Feste Antonacci, canzoni che anticipano l’album d’esordio Chi È Nicola Felpieri? uscito il 14 marzo 2025 per Dischi Numero Uno. Alla release seguono una serie di date primaverili nei club e un lungo tour estivo in tutta Italia che prende il nome dal loro nuovo singolo L’Anguria, uscito il 18 luglio per Dischi Numero Uno. Il 29 ottobre parte il tour nei club, organizzato da All Things Live.

IL MAGO DEL GELATO

tour autunnale nei club

con il nuovo album Chi È Nicola Felpieri?

29 ottobre

Milano – Santeria Toscana 31

6 novembre

Napoli – Duel Club

7 novembre

Molfetta (BA) – Eremo Club

8 novembre

Lecce – Officine Cantelmo

21 novembre

Torino – Hiroshima Mon Amour

22 novembre

Genova – Teatro Verdi

04 dicembre

Roma – Largo Venue

06 dicembre

Pordenone – Capitol

12 dicembre

Bologna – TPO

Prevendite: https://linktr.ee/ilmagodelgelatotour