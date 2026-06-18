Venerdì 19 giugno una serata di grande musica per “Thank God It’s Burger Friday” L’Hard Rock Cafe di Roma si prepara ad accogliere un coinvolgente ed energico live dei Seconds Reloaded

Venerdì 19 giugno una serata di grande musica live per “Thank God It’s Burger Friday” L’Hard Rock Cafe di Roma si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica dal vivo con i Seconds Reloaded. La band porterà sul palco tutta la propria energia e il proprio repertorio, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente in una delle location più iconiche della Capitale. I Seconds Reloaded, da 20 anni ormai, calcano i palcoscenici romani, proponendo uno show di cover imperdibili. Qualche esempio: Talking Heads, The Cure, Duran Duran, Billy Idol, U2, Tears for Fears, David Bowie, Michael Jackson, George Michael, Cameo, INXS, A-ha e chi più ne ha ne metta. Una serata con le più grandi hit pop e rock della musica interpretate da una band di lungo corso in uno show pieno di sorprese. Un appuntamento pensato per gli appassionati di musica live, ma anche per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del divertimento, del buon cibo e dell’atmosfera unica dell’Hard Rock Cafe. Per partecipare sono disponibili due formule: Menu All Inclusive al costo di 46 euro (tariffa ridotta per gli under 18); Double Drink al costo di 20 euro, disponibile dalle ore 22:00. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata attraverso il seguente link: https://shops.link2ticket.nl/13eKsC Un’occasione speciale per vivere una notte di musica, condivisione e rock nel cuore di Roma.

SECONDS RELOADED IN CONCERTO ALL’HARD ROCK CAFE ROMA

19 GIUGNO VIA VENETO 62

Daniele Gizzi (voce e chitarre), Marcello Lardo (chitarre e cori), Corrado Iachetti (tastiere e cori), Alessandro Cagnizzi (basso elettrico),Andrea Borrelli (batteria)