Dopo aver suonato al Primo Maggio Roma, e dopo un live speciale in solo il 14 maggio al Privatclub a Berlino che è stata la sua città per anni, Francamente arriva a Roma mercoledì 20 maggio a Largo Venue

Dopo aver suonato al Primo Maggio Roma, e dopo un live speciale in solo il 14 maggio al Privatclub a Berlino che è stata la sua città per anni, Francamente arriva a Roma mercoledì 20 maggio a Largo Venue: una nuova tappa del tour organizzato da OTR Live, che la vede portare dal vivo il suo primo album BITTE LEBEN, uscito il 17 aprile per Carosello Records. Un concerto in full band che si preannuncia pieno di emozioni e di energia, dove cantare senza freni e ballare liberi e leggeri condividendo, sopra e sotto il palco, un pezzo di quell’avventura intensa e imperdibile che è la vita.

L’appuntamento romano sarà una nuova occasione in cui abbracciare e abbracciarsi, ritrovarsi e accettare insieme l’invito potente che attraversa il disco d’esordio della cantautrice torinese (trapiantata a Milano dopo gli anni berlinesi) dal timbro e dalla personalità inconfondibili: l’invito a sporcarsi e mescolarsi con la vita, accettando i suoi continui cambiamenti. Di considerarla, nonostante tutto, un dono, un’opportunità, un’occasione preziosa che vale la pena cogliere fino in fondo. Frutto di un lavoro quotidiano e artigianale in studio al fianco del produttore Goedi, alias Diego Montinaro, l’album di debutto di Francamente si muove con potenza e raffinatezza tra cantautorato ed elettronica per nove tracce che disegnano un pop elegante e poetico, dal sound a tratti più introspettivo e altre volte più esplosivo. Ad accompagnarlo, testi evocativi e sinceri, che partono dal personale per poi espandersi in immagini e riflessioni universali restituendo l’anima di BITTE LEBEN, letteralmente “per favore, vita!” e inteso come “per favore vivi”: un viaggio che volge lo sguardo a chi ascolta, da essere umano a essere umano, consapevole delle difficoltà di ogni percorso, ma che ciononostante continua a riaffermare la spinta inarrestabile della vita. Una strada personale ma che al contempo non può prescindere dalla relazione con l’Altro. Perché la pluralità e il riconoscere, rispettare e intrecciare l’esistenza di chi e ciò che ci circonda sono il solo modo umano di stare al mondo.

Biografia

Francamente è un progetto torinese che si muove tra cantautorato ed elettronica, trapiantato prima a Berlino e poi a Milano. Queerness e attivismo occupano il centro della sua produzione musicale. Nello sviluppo della sua identità sono decisivi gli studi in filosofia politica, l’attività di busker e la partecipazione a realtà collettive che promuovano una musica orizzontale e plurale, non competitiva. Nel 2020 escono i suoi primi due brani, Contaminazone e Bombe in colombe, scritti e registrati a Torino. Dal 2021 è parte di “Canta Fino a Dieci”, collettivo transfemminista che ha come obiettivo l’abbattimento del gender gap nell’industria musicale. Nello stesso anno esce Taxi, registrata a Torino ma scritta a Berlino, dove si trasferisce nel 2022. Quelli in Germania sono anni di ricerca – al fianco dell’amico produttore Tomer Levy – e di musica per strada, modo per occupare fisicamente dello spazio (che sempre manca a chi è donna) e importante palestra per trattare l’arte come un mestiere che deve poter essere per tutt3. La frequentazione di club e rave porta il progetto a contaminarsi con l’elettronica, la techno e la cold wave degli anni ‘80 e contemporanea. Gli edifici decadenti della DDR sono lo sfondo a canzoni che provano a raccontare la quotidianità della provincia e di ciò che è ritenuto “al margine” perché non sotto i riflettori. Nel 2024 si trasferisce a Milano, dove inizia la sua collaborazione con BASTA MUSICA e Costello’s Records e partecipa a X Factor Italia. Nello stesso anno escono due brani: Paracadute e Fucina.Da gennaio 2025 è impegnata in studio con Diego Montinaro, in arte Goedi: il loro è un laboratorio aperto dove ogni sperimentazione è concessa, senza distinzioni di genere musicale. Un lavoro quotidiano e di artigianato che si sviluppa in modo organico, seguendo la crescita del progetto e le influenze di ascolti ed esperienze. A giugno 2025 esce il singolo Zagara, mentre dal mese di ottobre apre alcune date del tour di Carmen Consoli. Il 4 novembre esce Telephone Tango, brano che apre la collaborazione dell’artista con la storica etichetta discografica indipendente Carosello Records. Il 30 gennaio esce il singolo La casa dei miei nonni e il 27 marzo Sirene sulla Luna, ultima anticipazione dell’album d’esordio Bitte Leben uscito il 17 aprile.

Dopo l’uscita del primo album BITTE LEBEN

e i live speciali al Primo Maggio Roma

e al Privatclub a Berlino

Arriva a Roma il tour

Mercoledì 20 maggio

Largo Venue – Roma

Info e biglietti:

https://www.otrlive.it/tour-dates/francamente-bitte-leben-summer-tour

Le date del tour estivo

14 maggio – Berlino – Privatclub (in solo)

19 maggio – Bologna – Locomotiv Club

20 maggio – Roma – Largo Venue

22 maggio – Torino – Hiroshima Mon Amour

23 maggio – Milano – MI AMI Festival

26 luglio – Capannori (LU) – Hi-Ho Music Festival

6 agosto – Martirano Lombardo (CZ) – Minamò Festival

7 agosto – Rivello (PZ) Polifonie Music Festival

10 agosto – Gallipoli (LE) – Luce Festival

calendario in aggiornamento





Info e biglietti: https://www.otrlive.it/tour-dates/francamente-bitte-leben-summer-tour/

Ascolta l’album BITTE LEBEN qui: https://orcd.co/francamente-bitteleben

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