La band irlandese sarà protagonista il 18 giugno al Rock in Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle, e il 19 giugno a Milano nell’ambito di I-Days Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro

Dopo il sold out registrato in poche ore per il concerto del 26 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, i Fontaines D.C. confermano il forte legame con il pubblico italiano annunciando due nuovi appuntamenti per l’estate 2027. La band irlandese sarà protagonista il 18 giugno al Rock in Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle, e il 19 giugno a Milano nell’ambito di I-Days Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro. Due occasioni per ascoltare dal vivo i brani di Dopamine Chamber, il nuovo album della band in uscita il 16 ottobre via XL Recordings. I Fontaines D.C. — Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegane Tom Coll — pubblicheranno il loro quinto album, Dopamine Chamber il 16 ottobre via XL Recordings. Prodotto da James Ford, è il seguito di Romance del 2024, certificato platino nel Regno Unito Romance — e rappresenta il suono di una band che si allontana con decisione dal linguaggio chitarristico dei suoi primi dischi per approdare alla sua musica più seducente di sempre. Anticipato dal primo singolo “Marianne“, l’album arriva come una costellazione dietro ondeggianti sospiri di smog: ballate potenti, melodie che brillano attraverso l’oscurità. In un mondo che scivola verso il collasso, si chiede come il piacere muti in mezzo al pericolo — e cosa la nostra ricerca di esso riveli su di noi. The album itself is a dopamine chamber, says Chatten. You step inside and we test these different mind- or mood-altering pieces of music on you. I Fontaines D.C. hanno realizzato cinque album rifiutandosi di ripetersi — da Dogrel(2019) a A Hero’s Death (2020), passando per Skinty Fia(2022), numero 1 nel Regno Unito e in Irlanda, e l’anarchico e caleidoscopico Romance(2024). Dopamine Chamber rappresenta la loro svolta più radicale: è stato realizzato con Ford tra Londra, la campagna inglese e Palermo, dove Chatten ha registrato le parti vocali in una cabina improvvisata costruita con materassi e cuscini. There’s a poignant sense of us being on the brink of some other kind of form of humanity, or non-humanity, says Chatten. Per il loro quinto album, i Fontaines D.C. hanno costruito la camera. Ciò che accadrà all’ascoltatore al suo interno sarà l’esperimento.“Marianne” è disponibile ora. Dopamine Chamber uscirà il 16 ottobre via XL Recordings e sarà disponibile in LP, LP deluxe, CD, cassetta e formato digitale

Apertura porte: h 17:00

Inizio concerto: h 21:45

Prezzi dei biglietti:

PIT: € 81,00 + € 12,15 d.p.

Posto unico: € 56,00 + € 8,40 d.p.

I biglietti saranno disponibili per la vendita generale alle 10:00 di venerdì 11 settembre, su https://fontainesdc.com/pages/live. L’artist pre-sale inizierà alle 11:00 di giovedì 10 settembre