Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo l’evento culinario esperienziale per un turismo lento e

la valorizzazione del borgo anche nel periodo invernale,accessibile a famiglie, visitatori e food lovers

L’associazione Monte San Biagio nel Cuore,con il contributo della Regione Lazio e di Arsial,il patrocinio del Comune di Monte San Biagio,in collaborazione con Exotique e con il supporto della DMO dai Monti Lepini al Mare e di MyBestLazio.it, presenta Folletto Chef della Sughereta. L’evento

nel cuore del centro storico di Monte San Biagio, all’Arco del Vernone e ai margini della Sughereta (28 febbraio e il 1° marzo) a tema culinario esperienziale che racconta la Cucina Italiana come patrimonio vivo, fatto di tradizioni, prodotti tipici e relazioni di comunità. Saranno giorni belli per la comunità che si appresta a vivere e a vedere, sotto una luce differente, le cose che ha tutti i giorni sottomano. Conosciamo bene l’importanza e le caratteristiche di determinati prodotti, quale ad esempio la particolarità afrodisiaca delle ostriche, ma perché non si può pensare di fare lo stesso sull’olio o sul miele di Monte San Biagio? È la provocazione di Andrea Cominato, presidente dell’Associazione Monte San Biagio nel Cuore, che così prosegue: Vogliamo far vedere i prodotti del territorio sotto una luce diversa, in una maniera diversa, rompendo e cambiando gli schemi. Un viaggio diverso dagli altri ti porta a raggiungere posti che sono diversi dagli altri. Mi auguro che verranno tante persone e che chiunque verrà possa divertirsi e, perché no, cambiare alcuni punti di vista: il viaggio, per definizione, prevede un cambio di vedute, crescendo. L’evento si sviluppa su due giornate e propone un pop-up culinario diffuso tra laboratori dal vivo, degustazioni gratuite, percorsi gastronomici a menù dedicati, show cooking, musica e attività per famiglie. Ristoratori, norcini, apicoltori, sommelier e assaggiatori guideranno il pubblico alla scoperta dei migliori prdotti monticellani come la salsiccia di Monte San Biagio, i dolci tradizionali, il miele, i formaggi locali, l’olio extravergine cultivar Itrana e i vini del terroir locale. Il sabato è dedicato alla preparazione e trasformazione dei prodotti, agli abbinamenti e alla convivialità serale; la domenica valorizza il momento dell’aperitivo, dello show cooking e del confronto culturale, culminando con la premiazione del miglior piatto tipico, scelto dal pubblico tramite QR code dedicato. Ad arricchire il programma, due ospiti di eccezione. Il 28 febbraio sarà protagonista Giuliano Gabriele, cantautore italo-francese originario di Castelliri, nel cuore della Ciociaria, con il suo progetto “Officine Meridionali”. Da oltre vent’anni sperimenta tra musica meridionale e world music, con importanti esperienze live in festival internazionali come Atlantic Music Expo di Capo Verde, Rudolstadt Festival, Ravenna Festival, European Jazz Expo e molti altri. Ha collaborato con artisti quali Francesco De Gregori, Enzo Avitabile, Eugenio Bennato e Teresa De Sio. Vincitore di prestigiosi premi, tra cui il Premio Andrea Parodi (2015) e il Premio Nino Manfredi (2024). Il 1° marzo spazio alla special guest Donpasta (alias Daniele De Michele), performer unico che fonde cucina, musica e narrazione: sul palco vinili e pentole, mixer e fornelli, per una performance multisensoriale tra djset, profumi e sapori della cucina popolare italiana. Definito dal New York Times uno dei più inventivi attivisti del cibo, Donpasta porta a Monte San Biagio il suo inconfondibile mix di suoni del mondo, convivialità e cultura gastronomica.

FOLLETTI CHEF DELLA SUGHERETA

evento culinario esperienziale per un turismo lento e

la valorizzazione del borgo anche nel periodo invernale,

accessibile a famiglie, visitatori e food lovers.

MONTE SAN BIAGIO (LT), ARCO DEL VERNONE

SABATO 28 FEBBRAIO 2026 DALLE 18:30

eventi dedicati alla preparazione e alla trasformazione dei prodotti tipici,

con il concerto finale del cantautore Giuliano Gabriele

DOMENICA 1° MARZO 2026 DALLE 11:30

eventi dedicati alla show cooking e al confronto culturale,

con premiazione del miglior piatto tipico e lo spettacolo di Donpasta

INGRESSO LIBERO, TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI

Informazioni e Contatti: Associazione Monte San Biagio nel Cuore

https://www.instagram.com/montesanbiagionelcuore

https://www.facebook.com/share/1F36iea8rJ

PROGRAMMA COMPLETO SU MYBESTLAZIO.IT

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO:

Sabato 28 febbraio

Ore 18:30 – Pop-Up Culinario

Antica Norcineria Raso – Dimostrazione della preparazione e realizzazione della salsiccia di Monte San Biagio

Santina Carocci – Preparazione dei ciciarielli e dei dolci monticellani al miele

Tavolo degustazione gratuita prodotti tipici monticellani – a cura di Babylon

Spazio olio cultivar Itrana – Marina e Luca Longo (assaggiatori)

Dalle 18:30 Baby corner / trucca bimbi

Ore 20:00 – Apertura percorsi gastronomici con menù dedicati

Ore 20:00 – Marco Iannucci con i suoi allievi

Ore 21:00 – Giuliano Gabriele in concerto

Domenica 1° marzo

Ore 11:30 – Aperitivo Monticellano

Ore 12:00 – Convegno su San Frassati (interverranno Massimo Basile e Gioia Pernarella, entrambi consiglieri comunali di Monte San Biagio).

Ore 13:00 – Apertura percorsi gastronomici con menu dedicati

Andrea Mengassini – Il miele e i suoi abbinamenti con i formaggi locali

Wine Lovers Corner – a cura di Albero Pensiero (sommelier)

Dalle ore 14:00: DJ Lorenzo Brady The Mechanic

Dalle 14:00 – Baby corner / trucca bimbi

Ore 16:30 – Convegno e premiazione del miglior piatto tipico

(Votazione del pubblico)

Ore 17:00 – Donpasta Food Sound System – Show Cooking

Monte San Biagio, 21.02.2026