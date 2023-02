Torna al Florence Korea Film Fest il premio Oscar Bong Joon-ho

La star del cinema sudcoreano e premio Oscar Bong Joon-ho ospite del 21° Florence Korea Film Fest a Firenze dal 30 marzo al 7 aprile.

Bong Joon-ho, pluripremiato regista e premio Oscar nel 2020 si aggiunge alla carrellata di ospiti del 21° Florence Korea Film Fest. Il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana contemporanea quest’anno si svolgerà (come sempre) a Firenze dal 30 marzo al 7 aprile al cinema La Compagnia e online sulle piattaforme Più Compagnia e MyMovies.

Bong Joon-ho torna quindi a Firenze, dove era stato già ospite al festival nel 2011. Quell’anno fu insignito del premio del festival e omaggiato con una retrospettiva dei suoi film – da Premio Oscar. Il regista terrà un’esclusiva masterclass dal titolo Geometrie dello Sguardo. L’appuntamento è per giovedì 6 aprile, ore 15 al cinema La Compagnia (informazioni per iscriversi sul sito www.koreafilmfest.com). Tra i suoi lavori campioni d’incasso ricordiamo The Host (2006), Mother (2009) e Memories of Murder (2003), fino al successo mondiale di Parasite, film vincitore dell’Oscar nel 2020.

«Siamo felici – ha spiegato Gelli – di ospitare nuovamente Bong Joon-ho a Firenze, uno dei registi più apprezzati nel panorama cinematografico non solo sudcoreano, ma dopo la vittoria agli Oscar anche mondiale. Con il suo percorso artistico variegato il regista rappresenta l’esplosione del nuovo cinema coreano, un mercato in continua evoluzione».

Il regista premio Oscar si aggiunge agli ospiti già annunciati come l’attore Park Hae-il e le registe Yim Soon-rye e Jung Joo-ri (July Jung). Oltre ai registi Kim Han-min e Choi Kook-hee, che compongono il parterre delle star che saranno presenti a Firenze per questa edizione.