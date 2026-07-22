Lirico En La Casa, l’esponente della musica urban dominicana , sarà special guest di venerdì 24 luglio al Fiesta Roma Latin Festival

Lirico En La Casa, l’esponente della musica urban dominicana, sarà special guest di venerdì 24 luglio al Fiesta Roma Latin Festival. Il re del dembow, è uno degli artisti più esplosivi della scena urbana dominicana. Ha iniziato come produttore per altre star della scena prima di lanciarsi come artista con il suo progetto. Canzoni di successo come “Marianela” – “El Motorcito” – “Súbete” – “Muevelo” parlano della sua versatilità e gli hanno fatto guadagnare una grande popolarità nella scena urbana latina. Salito alla ribalta sulla scena musicale con il singolo Subete, l’artista ha pubblicato il suo primo album Mr.Brum Brum nel 2017 ed ha collaborato con i più importanti artisti della scena musicale latina.

Venerdì 24 Luglio

SPECIAL GUEST LIRICO EN LA CASA

LIRICO EN LA CASA

ORARI

apertura porte 22:30

concerto 23:30

ingresso serata normale:

15 donne con drink

20 uomo con drink

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR