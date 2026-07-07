A luglio ancora ritmi latino-americani, urban e flamenco sul palco dell’Eur. Appuntamenti gratuiti e grandi eventi da non perdere con artisti internazionali che faranno ballare tutti i presenti

Giovedì 9 Luglio

SPECIAL GUESTS CHARLY Y JOHAYRON

​Giovedì 9 luglio, il palco di Fiesta Roma Latin Festival ospiterà lo show di Charly & Johayron, il duo cubano di musica urbana che sta conquistando le classifiche internazionali e ridefinendo i canoni del genere. Gli Special Guests sono Carlos de Jesús Coronado Chirino (Charly) e Roberto Johayron Amores Rodríguez (Johayron), il duo che ha debuttato ufficialmente nel 2021 con il singolo «Cohete». Il brano ha guadagnato rapidamente una grandissima popolarità e la sua versione remix, in collaborazione con Payaso por Ley e Lobo Malo, ha definitivamente lanciato i due artisti nell’olimpo delle piattaforme digitali. Da quel momento, la loro ascesa è stata inarrestabile grazie a successi planetari come «El Viento», «Tequila y Limón» e lo straordinario album «E.G.O.», che ha collezionato decine di certificazioni discografiche. Il sound unico di Charly & Johayron si distingue per la perfetta fusione tra il genere urban, testi romantici e ritmi travolgenti, pensati per far ballare il pubblico. Tra i loro progetti più recenti e iconici spicca «El Punto», una collaborazione di immenso successo realizzata insieme a Bebeshito e al compianto artista El Taiger.Reduci da tour sold-out e acclamati come veri e propri punti di riferimento della musica cubana odierna, Charly & Johayron promettono per la notte di sabato al Fiesta un concerto ad altissima energia. Una scaletta ricca di hit per vivere l’essenza più fresca, moderna e coinvolgente del panorama Latin Urban attuale.

ORARI

apertura porte 22:30

concerto 23:30

Ingresso gratuito

Venerdì 10 Luglio

“GIPSY’s KINGS way by Pablo Reyes”

Le calde atmosfere del flamenco-pop e il ritmo travolgente della tradizione gitana arrivano sul palco del Fiesta Roma Latin Festival.

Venerdì 10 luglio, Fiesta ospiterà lo straordinario show “GIPSY’s KINGS way by Pablo Reyes”, un evento imperdibile con una delle figure più carismatiche e influenti della musica internazionale. Fondatore dei leggendari Gipsy Kings, Pablo Reyes ha contribuito a portare nel mondo un sound unico, riconoscibile fin dalle prime note, trasformando brani come “Bamboleo”, “Volare” e “Djobi Djoba” in autentici inni generazionali. Nato in una famiglia profondamente legata alla tradizione musicale spagnola e cresciuto nella comunità gitana di Arles, nel sud della Francia, Reyes porta con sé l’anima più autentica del flamenco gitano: passione, energia, ritmo e identità. Sul palco di Fiesta, accompagnato da una band di musicisti di altissimo livello e da un importante allestimento scenico, Pablo Reyes darà vita a un concerto che sarà molto più di uno spettacolo: un viaggio musicale tra grandi successi, emozione e pura energia live. Un evento unico. Una leggenda sul palco. Una notte da vivere al ritmo dei GIPSY’s KINGS way.

ORARI

apertura porte 21:00

concerto 22:30

Prezzo Biglietto: 35,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

Mercoledì 15 Luglio

SPECIAL GUEST MC Menor JP

Il giovanissimo MC Menor JP, re dello streaming e di TikTok, astro nascente delle periferie di San Paolo, sarà lo special guest di mercoledì 15 luglio al Fiesta Roma Latin Festival . MC Menor JP, il giovanissimo fenomeno che sta rivoluzionando la scena del funk brasiliano a livello globale a soli sedici anni, MC Menor JP (all’anagrafe Jean Paulo) è già considerato uno dei portavoce più influenti della nuova ondata della musica urban sudamericana. Originario di San Paolo, l’artista ha saputo intercettare lo spirito della sua generazione fondendo le radici del Funk Ostentação con le sonorità elettroniche e ipnotiche del Funk Mandelão, caratterizzato da beat incalzanti, bassi distorti e un ritmo sincopato nato per far ballare.I suoi testi raccontano la realtà del riscatto sociale, i sogni dei giovani delle favelas e la voglia di divertirsi, il tutto supportato da metriche veloci e da un carisma importante. Tracce diventate virali su TikTok e stabilmente nella Top 50 di Spotify hanno superato i confini del Brasile e di conquistato le piste da ballo di tutta Europa.

MC MENOR JP

ORARI

apertura porte 22:30

concerto 23:30

Ingresso serata: 10 donne con drink- 20 uomo con drink

Venerdì 24 Luglio

SPECIAL GUEST LIRICO EN LA CASA

Lirico En La Casa l’esponente della musica urban dominicana , sarà special guest di venerdì 24 luglio al Fiesta Roma Latin Festival.

Il re del dembow, è uno degli artisti più esplosivi della scena urbana dominicana. Ha iniziato come produttore per altre star della scena prima di lanciarsi come artista con il suo progetto. Canzoni di successo come “Marianela” – “El Motorcito” – “Súbete” – “Muevelo” parlano della sua versatilità e gli hanno fatto guadagnare una grande popolarità nella scena urbana latina. Salito alla ribalta sulla scena musicale con il singolo Subete, l’artista ha pubblicato il suo primo album Mr.Brum Brum nel 2017 ed ha collaborato con i più importanti artisti della scena musicale latina.

LIRICO EN LA CASA

ORARI

apertura porte 22:30

concerto 23:30

ingresso serata normale:

15 donne con drink

20 uomo con drink

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR