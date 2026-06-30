Nei prossimi giorni tre ottime occasioni per vivere tutte le emozioni sprigionate dai ritmi latino-americani

Venerdì 3 Luglio

SPECIAL GUEST EL CHULO

Il grande ritmo urbano di Cuba sbarca sul palco del Fiesta Roma Latin Festival. Venerdì 3 luglio, la capitale si accenderà con lo show di El Chulo, uno degli esponenti più influenti, rispettati e carismatici del reggaeton cubano contemporaneo. Abel Díaz Rodríguez, universalmente noto come “El Chulo” (e soprannominato dai suoi fan “El Presidente” o “Abelito”), è nato il 24 giugno 1990 nel celebre quartiere di Belén, a L’Avana. Cresciuto respirando le sonorità della calle e influenzato dai pionieri del genere urbano cubano come Los Generales, Michel Delgado e Jose Juanqui, El Chulo ha saputo trasformare un background segnato dalle complessità e dalle sfide della realtà marginale dell’Avana in una straordinaria rivalsa musicale. Oggi l’artista è una colonna portante del movimento cubatón e della musica urban latina a livello internazionale, grazie a uno stile unico che unisce la durezza della strada a melodie travolgenti e hit da milioni di streaming. Durante la notte di Fiesta, “El Presidente” porterà a Roma tutta la sua energia e sensualità, regalando al pubblico una scaletta ricca dei suoi più grandi successi. Un appuntamento imperdibile per vivere da vicino la vera e autentica essenza della festa cubana.

Venerdì 3 Luglio 2026

ORARI

apertura porte 22:30

concerto 23:30

Ingresso gratuito

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

Giovedì 9 Luglio

SPECIAL GUEST CHARLY Y JOHAYRON

​ Sabato 11 luglio, il palco di Fiesta Roma Latin Festival ospiterà lo show di Charly & Johayron, il duo cubano di musica urbana che sta conquistando le classifiche internazionali e ridefinendo i canoni del genere. Gli Special Guests sono Carlos de Jesús Coronado Chirino (Charly) e Roberto Johayron Amores Rodríguez (Johayron), il duo che ha debuttato ufficialmente nel 2021 con il singolo «Cohete». Il brano ha guadagnato rapidamente una grandissima popolarità e la sua versione remix, in collaborazione con Payaso por Ley e Lobo Malo, ha definitivamente lanciato i due artisti nell’olimpo delle piattaforme digitali. Da quel momento, la loro ascesa è stata inarrestabile grazie a successi planetari come «El Viento», «Tequila y Limón» e lo straordinario album «E.G.O.», che ha collezionato decine di certificazioni discografiche. Il sound unico di Charly & Johayron si distingue per la perfetta fusione tra il genere urban, testi romantici e ritmi travolgenti, pensati per far ballare il pubblico. Tra i loro progetti più recenti e iconici spicca «El Punto», una collaborazione di immenso successo realizzata insieme a Bebeshito e al compianto artista El Taiger.Reduci da tour sold-out e acclamati come veri e propri punti di riferimento della musica cubana odierna, Charly & Johayron promettono per la notte di sabato al Fiesta un concerto ad altissima energia. Una scaletta ricca di hit per vivere l’essenza più fresca, moderna e coinvolgente del panorama Latin Urban attuale.

ORARI

apertura porte 22:30

concerto 23:30

Ingresso gratuito

Venerdì 10 Luglio

“GIPSY’s KINGS way by Pablo Reyes”

Le calde atmosfere del flamenco-pop e il ritmo travolgente della tradizione gitana arrivano sul palco del Fiesta Roma Latin Festival. Venerdì 10 luglio, Fiesta ospiterà lo straordinario show “GIPSY’s KINGS way by Pablo Reyes”, un evento imperdibile con una delle figure più carismatiche e influenti della musica internazionale. Fondatore dei leggendari Gipsy Kings, Pablo Reyes ha contribuito a portare nel mondo un sound unico, riconoscibile fin dalle prime note, trasformando brani come “Bamboleo”, “Volare” e “Djobi Djoba” in autentici inni generazionali. Nato in una famiglia profondamente legata alla tradizione musicale spagnola e cresciuto nella comunità gitana di Arles, nel sud della Francia, Reyes porta con sé l’anima più autentica del flamenco gitano: passione, energia, ritmo e identità. Sul palco di Fiesta, accompagnato da una band di musicisti di altissimo livello e da un importante allestimento scenico, Pablo Reyes darà vita a un concerto che sarà molto più di uno spettacolo: un viaggio musicale tra grandi successi, emozione e pura energia live. Un evento unico. Una leggenda sul palco. Una notte da vivere al ritmo dei GIPSY’s KINGS way.

Venerdì 10 Luglio 2026

ORARI

apertura porte 21:00

concerto 22:30

Prezzo Biglietto: 35,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET