I ritmi latini invadono nuovamente l’Eur. Ecco l’interessante e caliente programma dell’edizione di quest’anno

PROGRAMMA FIESTA ROMA LATIN FESTIVAL 2026

Sabato 13 Giugno

WAMPI

Sabato 13 giugno, salirà sul palco di Fiesta Roma Latin Festival, Wampi che con la sua travolgente energia e il suo stile inconfondibile Il suo vero nome è Dasiel Mustelier Oruña, nato a Cuba il 1° maggio 2003,Wampi ha alle spalle una formazione musicale accademica. Fin da piccolissimo ha studiato musica, imparando a suonare diversi strumenti. Questo background gli ha permesso di sviluppare una versatilità rara: non si limita a cantare, ma produce e sperimenta unendo il reparto al funk, al rock, alla salsa e all’R&B .“Sono nato con l’arte dentro. Fin da quando ho memoria, questo è il mio mondo.” – Wampi

Ha iniziato a far circolare le sue prime canzoni a soli 15 anni. La vera esplosione è arrivata tra il 2022 e il 2023, trasformandolo nel giro di pochissimo tempo nella voce di una nuova generazione di giovani cubani. Tra le tappe fondamentali della sua carriera: I tormentoni virali con brani come “Pornosotros” (e il suo sequel “Por Ustedes”), “La Diferencia” (registrata insieme a Orlenis 22k direttamente nella sua camera da letto) e “Roma” hanno accumulato decine di milioni di riproduzioni su Spotify e YouTube, spopolando anche grazie ai trend di TikTok. Ha collaborato con pesi massimi della musica cubana e internazionale, come Lenny Tavárez, El Chulo, Bebeshito, e persino con istituzioni della musica tradizionale come i Los Van Van ed El Niño y la Verdad.Il 2025 ha segnato il definitivo salto di qualità internazionale, Wampi ha firmato un importante contratto discografico con la Virgin Music Group per il lancio del suo attesissimo album di debutto, intitolato “El Rey de La Habana” (Il Re dell’Avana).L’album è nato con l’obiettivo di sdoganare il genere reparto a livello mondiale, fondendolo con sonorità più ampie (bachata, salsa, urban) e vanta collaborazioni di altissimo livello con artisti del calibro di Cimafunk, Ibeyi e Maffio.

Sabato 13 Giugno 2026

ORARI

apertura porte 21:00

Concerto 22:30

Prezzo Biglietto: 30,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA Via delle Tre Fontane, 24

In prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

Venerdì 19 Giugno

GENTE DE ZONA

Alexander Delgado Hernández e Randy Malcom Martínez il popolare duo della musica latina, torna al Fiesta Roma Latin Festival venerdì 19 giugno. Con la loro inconfondibile capacità di generare creazioni musicali uniche, capaci di spaziare dagli inni più rivoluzionari e fieri alle canzoni più semplici e immediate, calde e contagiose, Gente de Zona ha conquistato il pubblico internazionale.Gente de Zona, l’iconico duo cubano, porterà sul palco di Fiesta la travolgente energia e quella carica esplosiva che li contraddistingue. Durante il concerto presenteranno anche il nuovo singolo “Rico Cantidad”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, nato in collaborazione con due dei massimi esponenti del genere Reparto cubano, Dale Pututi e L Kimii, è un vero e proprio inno all’amore e alla propria autostima. È una canzone nata per far stare bene chiunque la ascolti. Più che un semplice brano, ‘Rico Cantidad’ è uno stato d’animo che incarna fiducia, libertà, stile e sicurezza. È un’attitudine, un’energia inarrestabile per sentirsi al top con se stessi”, hanno dichiarato Randy Malcom e Alexander Delgado. Il singolo anticipa l’attesissimo album “Reparto by Gente de Zona”.Con oltre 25 anni di carriera e ben sei Latin Grammy Alexander Delgado e Randy Malcom sono i re indiscussi delle hit globali. Hanno scalato le classifiche mondiali al fianco di giganti come Marc Anthony (“La Gozadera”, “Traidora”), Pitbull (“Piensas”), Jennifer Lopez, Enrique Iglesias (“Bailando”), Kylie Minogue, Thalía, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa e persino con grandi nomi della musica italiana come Laura Pausini e Il Volo.Quello del 19 giugno a Fiesta sarà uno show travolgente sulle note delle hit storiche che hanno fatto la storia del cubaton e del reggaeton.

Venerdì 19 Giugno 2026

ORARI

apertura porte 21:00

concerto 22:30

Prezzo Biglietto: 40,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

Giovedì 25 Giugno

DANY OME Y KEVINCITO EL 13

Preparatevi a vivere una notte indimenticabile all’insegna dei ritmi cubani e delle sonorità urbane. Il 25 Giugno, il palco di Fiesta Roma Latin Festival, si accenderà con la straordinaria energia di Dany Ome y Kevincito El 13, uno dei duo più dinamici e amati del panorama attuale. I due artisti cubani arrivano a Roma dopo un periodo di grandissimo successo internazionale e un acclamato tour in Spagna, durante il quale hanno collaborato e stretto legami con figure di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui il campione di MMA Ilia Topuria. Riconosciuti per il loro stile unico – un mix perfetto di trap moderno e suoni urban capace di connettere i fan di tutto il mondo – Dany Ome y Kevincito El 13 promettono uno spettacolo travolgente. La loro ascesa nella scena musicale europea è inarrestabile, supportata da numeri da capogiro:”Algo Bonito REMIX”: il brano, nato in collaborazione con Nyno Vargas e Omar Montes, sta già scalando le classifiche e ha superato le 20.000 visualizzazioni su YouTube in pochissime ore dal lancio.”Paciente”: la straordinaria collaborazione con la stella internazionale Ozuna ha registrato un debutto record, superando le 109.000 visualizzazioni già nelle primissime ore dalla pubblicazione.

Giovedì 25 Giugno 2026

ORARI

apertura porte 21:00

concerto 22:30

Prezzo Biglietto: 30,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

Venerdì 26 Giugno

LOMIIEL

​Il palcoscenico del Fiesta Roma Latin Festival si prepara ad accogliere una delle stelle nascenti più luminose e travolgenti della musica urban internazionale: Lomiiel. Venerdì 26 giugno, il giovane artista e produttore dominicano porterà nella capitale tutta la carica e il ritmo del dembow di nuova generazione. Marcos Antonio Santana Báez, in arte Lomiiel (classe 2004), è originario di La Romana, Repubblica Dominicana. Cresciuto in una famiglia dai saldi valori che oggi l’artista fonde con la sua visione musicale, è riuscito in pochissimo tempo a rivoluzionare la scena urban globale, muovendosi con straordinaria versatilità tra dembow, trap e reggaeton. Il suo è un successo fulmineo e planetario: grazie a uno stile innovativo e a una forte presenza social che conta oltre 1 milione di follower solo su Instagram, Lomiiel ha collezionato una scia di hit virali che stanno dominando le classifiche e le piste da ballo di tutto il mondo. Durante l’imperdibile appuntamento al Fiesta, l’artista farà scatenare il pubblico romano con i suoi successi più celebri, tra cui le famosissime “TATARA”, “Hoy Sí” e la travolgente “Qué Chulada”. Un evento imperdibile per tutti gli amanti dei ritmi caraibici e della nuova ondata urban dominicana.

Venerdì 26 Giugno 2026

ORARI

apertura porte 21:00

concerto 22:30

Prezzo Biglietto: 30,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

Venerdì 3 Luglio

EL CHULO

Il grande ritmo urbano di Cuba sbarca sul palco del Fiesta Roma Latin Festival. Venerdì 3 luglio, la Capitale si accenderà con lo show esclusivo di El Chulo, uno degli esponenti più influenti, rispettati e carismatici del reggaeton cubano contemporaneo.Abel Díaz Rodríguez, universalmente noto come “El Chulo” (e soprannominato dai suoi fan “El Presidente” o “Abelito”), è nato il 24 giugno 1990 nel celebre quartiere di Belén, a L’Avana. Cresciuto respirando le sonorità della calle e influenzato dai pionieri del genere urbano cubano come Los Generales, Michel Delgado e Jose Juanqui, El Chulo ha saputo trasformare un background segnato dalle complessità e dalle sfide della realtà marginale dell’Avana in una straordinaria rivalsa musicale. Oggi l’artista è una colonna portante del movimento cubatón e della musica urban latina a livello internazionale, grazie a uno stile unico che unisce la durezza della strada a melodie travolgenti e hit da milioni di streaming. Durante la notte di Fiesta, “El Presidente” porterà a Roma tutta la sua energia e sensualità, regalando al pubblico una scaletta ricca dei suoi più grandi successi. Un appuntamento imperdibile per vivere da vicino la vera e autentica essenza della festa cubana.

Venerdì 3 Luglio 2026

ORARI

apertura porte 21:00

concerto 22:30

Prezzo Biglietto: 30,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

Venerdì 10 Luglio

“GIPSY’s KINGS way by Pablo Reyes”

Le calde atmosfere del flamenco-pop e il ritmo travolgente della tradizione gitana arrivano sul palco del Fiesta Roma Latin Festival.

Venerdì 10 luglio, Fiesta ospiterà lo straordinario show “GIPSY’s KINGS way by Pablo Reyes”, un evento imperdibile con una delle figure più carismatiche e influenti della musica internazionale.Fondatore dei leggendari Gipsy Kings, Pablo Reyes ha contribuito a portare nel mondo un sound unico, riconoscibile fin dalle prime note, trasformando brani come “Bamboleo”, “Volare” e “Djobi Djoba” in autentici inni generazionali. Nato in una famiglia profondamente legata alla tradizione musicale spagnola e cresciuto nella comunità gitana di Arles, nel sud della Francia, Reyes porta con sé l’anima più autentica del flamenco gitano: passione, energia, ritmo e identità. Sul palco di Fiesta, accompagnato da una band di musicisti di altissimo livello e da un importante allestimento scenico, Pablo Reyes darà vita a un concerto che sarà molto più di uno spettacolo: un viaggio musicale tra grandi successi, emozione e pura energia live.

Un evento unico. Una leggenda sul palco. Una notte da vivere al ritmo dei GIPSY’s KINGS way.

Venerdì 10 Luglio 2026

ORARI

apertura porte 20:30

concerto 21:30

Prezzo Biglietto: 35,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

Sabato 11 Luglio

CHARLY Y JOHAYRON

​ Sabato 11 luglio, il palco di Fiesta Roma Latin Festival ospiterà lo show esclusivo di Charly & Johayron, il duo cubano di musica urbana che sta conquistando le classifiche internazionali e ridefinendo i canoni del genere. Formato da Carlos de Jesús Coronado Chirino (Charly) e Roberto Johayron Amores Rodríguez (Johayron), il duo ha debuttato ufficialmente nel 2021 con il singolo «Cohete». Il brano ha guadagnato rapidamente una grandissima popolarità e la sua versione remix, in collaborazione con Payaso por Ley e Lobo Malo, ha definitivamente lanciato i due artisti nell’olimpo delle piattaforme digitali. Da quel momento, la loro ascesa è stata inarrestabile grazie a successi planetari come «El Viento», «Tequila y Limón» e lo straordinario album «E.G.O.», che ha collezionato decine di certificazioni discografiche. Il sound unico di Charly & Johayron si distingue per la perfetta fusione tra il genere urban, testi romantici e ritmi travolgenti, pensati per far ballare il pubblico. Tra i loro progetti più recenti e iconici spicca «El Punto», una collaborazione di immenso successo realizzata insieme a Bebeshito e al compianto artista El Taiger.Reduci da tour sold-out e acclamati come veri e propri punti di riferimento della musica cubana odierna, Charly & Johayron promettono per la notte di sabato al Fiesta un concerto ad altissima energia. Una scaletta ricca di hit per vivere l’essenza più fresca, moderna e coinvolgente del panorama Latin Urban attuale.

ORARI

Giorni dei concerti apertura porte 21:00

concerto 22:30

Prezzo Biglietto: 25,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EURin prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET