Festival Summer Holi 2023, il programma del beach party più colorato e atteso dell’estate: appuntamento al 13 agosto.

Il Festival Summer Holi 2023, organizzato da Sottosuono Eventgroup, è pronto a trasformare Tarquinia Lido – domenica 13 agosto, dalle 16 fino a tarda notte – nella città dei colori. I dj Yash, Luca Gee, Friedrich Kiefer, Max Tee, Gabriele Bronzetti, Garbex, Fanta, Daniele Ceccarini, Vast & Lisita, Alby, Manuel Bonomo, David Semola e Wewers, insieme alla voce di Lady Janet e a un corpo di ballerini professionisti coordinato dalle coreografie di Lorena Marchini, daranno vita a un vero e proprio spettacolo in cui si fondono musica, danza, giochi di luce, fuochi d’artificio e proiezioni artistiche in un crescendo di divertimento, adrenalina ed emozioni.

La spiaggia libera di piazza delle Naiadi si trasformerà quindi in una grande arena, a ingresso gratuito, che vedrà da una parte un palcoscenico di 6 per 10 metri, completo di impianto audio, luci e effetti speciali, quali cannoni CO2, spara coriandoli professionale, monitor ledwall a led di ultima generazione e a basso consumo, fontane fredde. Dall’altra un contro palco di 12 per 4 metri con la regia e due privè. Alle 18 ci sarà il primo lancio dei colori che, in stile Capodanno, sarà preceduto da un conto alla rovescia trasmesso sui maxi schermi e scandito dalla sigla ufficiale del festival insieme alla live performance un trombettista, accompagnato da un DJ, tra spettacolari effetti speciali fino al tramonto.

Il secondo sarà a mezzanotte, preceduto dal countdown con la sigla ufficiale e da effetti speciali resi ancora più unici dall’atmosfera notturna. Il Festival Summer Holi 2023 è patrocinato e finanziato dal Comune ed è in collaborazione con Pro loco e Consorzio Assotur. Per rimanere aggiornati sul festival è possibile seguire la pagina Facebook Sottosuono Eventgroup, o ricercare l’evento Facebook Festival Summer Holi 2023 – 5° Edizione. Il sito web è www.sottosuonoeventgroup.it.