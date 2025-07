In Sardegna numerosi e di prestigio gli ospiti da Da Youssou N’dour a Brunori Sas, passando per Fantastic Negrito, Lucio Corsi, Jota.Pê, Cristiano De Andrè, Joan Thiele e molti altri.

Al via la 27ª edizione di ABBABULA, il più importante evento in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore: organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili, un’impresa culturale unica, interamente al femminile, il festival si terrà dal 16 luglio al 12 agosto in alcuni dei luoghi più suggestivi di Sassari, Sennori e Alghero, portando con sé la sua visione culturale e la sua proposta artistica di grande respiro. Undici serate, oltre venti artisti e un programma ricco e trasversale, per un’edizione che si conferma punto d’incontro tra eccellenze italiane e grandi nomi della scena internazionale. ABBABULA prenderà il via ufficiale il 16 luglio dalla piazza Monica Moretti di Sassari, con il live di MARCO CASTELLO, una delle figure più suggestive della nuova scena cantautorale, e si chiuderà il 12 agosto, nella stessa location, con RAPHAEL GUALAZZI & ORCHESTRA DE CAROLIS in una performance esclusiva, dove jazz, soul e musica classica si fonderanno in un’esperienza sonora di grande intensità. Tra gli ospiti internazionali più attesi, YOUSSOU N’DOUR & Super Etoile de Dakar (20 luglio, Sassari), uno dei più grandi ambasciatori della musica africana nel mondo, Grammy Award per Best Contemporary World Music Album, JOTA.PÊ (25 luglio, Sennori), tra le voci più originali della scena portoghese, afro-brasiliana, premiato con tre Latin Grammy Awards e FANTASTIC NEGRITO (5 agosto, Sassari), artista statunitense tre volte vincitore del Grammy Award per Best Contemporary Blues Album. Non mancheranno grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, come CRISTIANO DE ANDRÉ (31 luglio, Alghero), BRUNORI SAS (3 agosto, Alghero), LUCIO CORSI (18 luglio, Sassari), JOAN THIELE (19 luglio, Sassari) e DAVIDE SHORTY & DisOrchestra (7 agosto, Sassari). E ancora, MIRKOEILCANE, CATERINA CROPELLI, LOS PICAFLORES, COCA PUMA, DONATO CHERCHI, FRANCESCO PIU, VALUCRE, DAVE MOICA e i dj set di OROFINO B2B ZANGHÌ, FEDERICO BONETTI, NEIA DENDÊ, SANTA MARIA DE LA PSICODELIA. Il 17 luglio, inoltre, debutterà a Sassari “L’ULTIMA LUNA”, l’emozionante omaggio a Lucio Dalla firmato dalla DISORCHESTRA: non un semplice tributo al grande cantautore, ma un atto d’amore, una riscrittura collettiva, poetica e sorprendente, del suo universo sonoro, orchestrata da giovanissimi studenti e diplomati del Conservatorio di Sassari.

ABBABULA – Programma 2025

16 luglio – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

MARCO CASTELLO

Coca Puma

Orofino B2b Zanghì Dj Set

Biglietti – Posto Unico/Intero 25,00 € + dp

17 luglio – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

DISORCHESTRA

L’ULTIMA LUNA – DisOrchestra Suona Lucio Dalla

Donato Cherchi

Biglietti – Posto Unico/Intero 15,00 € + dp

18 luglio – Sassari, Piazza Università – inizio ore 21:30

LUCIO CORSI

Mirkoeilcane

Biglietti – Early Entry: 34.00 €| Posto Unico: 26 € + dp

19 luglio – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

JOAN THIELE

Valucre

Federico Bonetti Dj Set

Biglietti – Posto Unico/Intero: 25.00 € + dp

20 luglio – Sassari, Piazza Università – inizio ore 21:30

YOUSSOU N’DOUR & Super Etoile de Dakar

Biglietti – Posto Unico/Intero: 25.00 € + dp

25 luglio – Sennori (SS), Ex Cava di Tufo – inizio ore 21:30

JOTA.PÊ

Los Picaflores

Neia Dendê Dj Set

Biglietti – Posto Unico/Intero 15,00 € + dp

31 luglio – Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani – inizio ore 21:30

DE ANDRÈ CANTA DE ANDRÈ

Biglietti – Primo settore: 40.00 € | Secondo settore: 30.00 € + dp

3 agosto – Alghero, Anfiteatro Ivan Graziani – inizio ore 21:30

BRUNORI SAS

Caterina Cropelli

Biglietti – Parterre: 40.00 € | Tribuna Numerata: 55.00 € + dp

5 agosto – Sassari, Piazza Monica Moretti Inizio – ore 21:30

FANTASTIC NEGRITO

Francesco Piu Band

Santa Maria de la Psicodelia Dj Set

Biglietti – Posto Unico/Intero: 25.00 € + dp

7 agosto – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

DAVIDE SHORTY & DISORCHESTRA

Dave Moica

Biglietti – Posto Unico/Intero 15,00 € + dp

12 agosto – Sassari, Piazza Monica Moretti – inizio ore 21:30

RAPHAEL GUALAZZI & ORCHESTRA DE CAROLIS

Biglietto – Primo settore numerato: 40.00 € | Secondo settore non numerato: 30.00 € + dp

ABBABULA è molto più di una rassegna musicale: è un progetto culturale che celebra la musica d’autore in tutte le sue forme e trasforma gli spazi in luoghi di incontro, ascolto e scoperta. La sua caratteristica distintiva è da sempre la qualità: dalla proposta artistica alla cura degli allestimenti, dalla professionalità dello staff alla scelta accurata dei luoghi ospitanti. È proprio questa attenzione che ha trasformato Abbabula in un evento di grande richiamo, capace di attrarre migliaia di appassionati, curiosi e turisti nel territorio in cui prende vita.

Sul palco di Abbabula si sono esibiti artisti di fama internazionale, giovani talenti della scena cantautorale italiana — molti dei quali oggi affermati — e proposte di qualità nate e cresciute in Sardegna, a testimonianza dell’impegno costante del festival nel dare visibilità alle eccellenze locali. Ogni edizione è un’esperienza immersiva, dove ogni dettaglio contribuisce a creare un’atmosfera unica e indimenticabile.

Le Ragazze Terribili sono una realtà culturale unica: un’impresa al femminile che da oltre 35 anni opera con passione e determinazione, trasformando un sogno in una solida e consolidata realtà professionale. Non si limitano a essere semplici protagoniste di un cambiamento, ma sono il cuore pulsante di una visione culturale che promuove e valorizza la loro terra, la Sardegna: hanno instaurato un dialogo continuo e costante con il territorio, al fine di recepire le tendenze emergenti, le esigenze e i talenti isolani.

La loro esperienza e competenza si estendono a tutti gli ambiti legati all’organizzazione di eventi, dall’ideazione alla pianificazione, fino alla realizzazione concreta. Dal 1996, si occupano della direzione artistica e dell’organizzazione del Festival Abbabula, il principale evento in Sardegna dedicato alla musica e alla parola d’autore. In 27 anni di attività del festival, hanno portato a Sassari il meglio della scena musicale nazionale e internazionale.

Le Ragazze Terribili sono inoltre responsabili dell’organizzazione del festival letterario Fino A Leggermi Matto – Musica tra le Pagine. Investono risorse e impegno nella realizzazione di produzioni originali, tra cui spettacoli di musica, danza e teatro, progetti musicali e cortometraggi, frutto dell’incontro tra realtà artistiche del territorio. Credono fermamente nel valore dell’incontro e del confronto, nella creazione di sinergie tra artisti e operatori, e nell’importanza di fare sistema per la realizzazione di prodotti originali e di alta qualità.

I biglietti per le serate sono disponibili nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 a Sassari, dove sarà possibile utilizzare 18app e Carta del Docente, presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero (solo per le date algheresi del Festival) e nelle biglietterie del circuito TicketOne, Ticketmaster e Box Office. È attiva la info-line 079278275 e la mail info@leragazzeterribili.com.

CONTATTI

www.leragazzeterribili.com

www.festivalabbabula.com

Organizzazione: Le Ragazze Terribili

Direzione artistica: Barbara Vargiu

Per info e biglietti – Tel. 079.278275 – info@leragazzeterribili.com

https://www.festivalabbabula.com/