La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Ferrara, si svolgerà dal 27 al 31 agosto nel centro storico della città che si trasformerà in un vero teatro en plein air, con eventi di grande interesse.

Tutto è pronto per la 38ma edizione del Ferrara Buskers Festival che si svolgerà dal mercoledì 27 a domenica 31 agosto, nel suggestivo Centro Storico di Ferrara. L’evento, con il patrocinio del Comune di Ferrara, per cinque giorni si trasformerà in un vero teatro en plein air, presentando più di 60 spettacoli ogni sera, oltre a talk, mostre, laboratori per adulti e bambini dedicati all’ambiente e alla musica, uno street food di qualità e un mercatino di artigianato artistico. Un laboratorio sociale, fatto di incontri, confronti, crescita reciproca ed esperienze indimenticabili; tutto questo con un costo assolutamente accessibile, a partire da 11 euro (con full pass per tutta la manifestazione a 25 euro) e ingresso gratuito per gli under 13.

Questo il programma del primo giorno del festival (programma completo nelle pagine che seguono)

Mercoledì 27 agosto

GRAND OPENING

Prefestival in Piazza Trento e Trieste

Reading: “As I Lay Dead al centro della scena” di Simone Salomoni ore 18:30

Talk: “Il busking – Tecniche e storie di chi suona in strada” e intervista a Tribalneed ore 19:30

Apertura della prima giornata del Festival ore 19:30

Consegna Premio Gianna Nannini, I° edizione ore 20.30

Spettacoli buskers ore 22:00-24:00 (Centro storico di Ferrara) in slot alternate

Dopofestival gratuito con musica e DJ set sul Listone ore 00:00-02:00 (Piazza Trento Trieste)

Evento speciale in apertura della 38ma edizione del Festival

Presentazione artisti e consegna del premio “Gianna Nannini” ore 20:30 (Piazza Trento Trieste)

Presentiamo i buskers della edizione 2025 e celebriamo gli artisti che incarnano l’essenza più pura del busking, una esibizione a sorpresa inaugurerà il nostro Festival.

Questo Premio è un sogno che si avvera: dare il nome di un’artista in piena attività a un premio che ogni anno andrà a un busker. Gianna Nannini, come Dalla, ha dimostrato coraggio e passione quando nel 2020, affacciandosi dal Castello Estense, ha incantato, con la sua voce e il suo carisma, un pubblico che da poco si era riaffacciato alla vita, in un anno difficile per tutti, regalando alcuni brani pianoforte e voce. Il legame con la musica popolare e la musica di strada di questa artista ha indotto il festival a chiederle se avesse voluto dare nome a questo premio. Lei ha accettato con entusiasmo ed è dunque un onore immenso questa prima edizione, che ha scelto di premiare il busker Tribalneed.

Mostre

“I manifesti della storia” di Claudio e Linda Gualandi ore 18:30-22:00 (Sala espositiva Dosso Dossi)

“Jumping Buskers” di Joe Oppedisano ore 18:30–22:00 (Sala espositiva Dosso Dossi)

“Sono un capolavoro. Quando l’arte prende corpo.” di Silvia Zannini & Friends ore 18:30–22:00 (Piazza Trento Trieste)

“Mostra Fotoclub” dedicata a Bruno Droghetti ore 18:30-22:00 (Piazzetta Schiatti)

“A ognuno la propria strada” di Luca Masi ore 18:30-24:00 (Piazza Trento Trieste)

Street Food e mercatini

Street food con opzioni vegane ore 19:00-01:00 (lungo il percorso del Festival)

Mercatino Buskers ore 18:00-24:00 (Corso Porta Reno)

Il FERRARA BUSKERS FESTIVAL® è stato tra i primissimi eventi in Italia a ricevere la certificazione ISO 20121 per il progetto BGREEN volto alle buone pratiche rispetto alla diminuzione degli sprechi, e si riconferma esempio virtuoso anche per il refill gratuito di acqua refrigerata naturale e frizzante, in collaborazione con il Gruppo Hera, da anni al fianco del festival.

I numeri del Festival danno l’idea dello sforzo produttivo dell’intero staff:

I gruppi invitati sono complessivamente 90 per un totale di 259 artisti, di cui 121 sono under 35.

Le nazionalità da cui provengono gli artisti sono 19, tra cui Australia, Canada, Corea del Sud, Russia, Giappone, e per la prima volta, Taiwan.

Mai come quest’anno, la presenza di donne busker è significativa; performer che viaggiano da sole per portare la loro musica in strada: libere, talentuose e coraggiose. È questo il mondo che vogliamo.

Nel corso della programmazione saranno 5 i Talk e 5 i Reading che coinvolgeranno il pubblico, 13 laboratori per adulti e bambini, allestimento di 4 mostre.

Area Street Food – cibo e bevande di qualità con proposte regionali, hamburger, primi, arrosticini, tigelle, pinsa romana, burritos e proposte anche per vegani

Mercatino buskers – il tradizionale mercatino dell’artigianato artistico in Corso Portareno.

FERRARA BUSKERS FESTIVAL® – 2025 – 38MA EDIZIONE

Centro Storico di Ferrara, dal 27 al 31 agosto

Biglietto: da 11 Euro

Gratuito per tutti gli under 13

Orario: dalle 19:00 alle 24:00 (mercoledì 27 dalle 19,30 – Domenica 31 dalle 19:00 alle 22:00)

