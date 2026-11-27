Al via martedì 1 dicembre a Roma la quarantaseiesima edizione del Fantafestival – Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico

Al via martedì 1 dicembre la quarantaseiesima edizione del Fantafestival – Mostra internazionale del film di fantascienza e del fantastico, con la direzione artistica di Marcello Rossi e Luca Ruocco, prodotta da Velvet Movie in collaborazione con Sfera sas e InGenereCinema.com. Ad aprire le porte della rassegna, l’esposizione della mostra Here Comes the Bogeyman di Antonio Mlinaric, fumettista e illustratore con al suo attivo, fra le altre, collaborazioni con Bugs Comics e Mirage Comics, che aveva già prestato al Fantafestival la sua arte e i suoi pennelli nel 2018.

Mlinaric torna alla Mostra Internazionale del Film di Fantascienza e del Fantastico, con un nuovo poster che rende un autorevole e originale omaggio, a cento anni dalla sua nascita, all’eclettica fantasia e al guizzo imprevedibile di Roger Corman. L’artwork del poster è per la quarta volta frutto della preziosa collaborazione con la casa editrice Bugs Comics.

Ore 16:00 – Torna il Fantapitch

La prima giornata di festival si apre con la terza edizione del Fantapitch, unico pith in Italia dedicato esclusivamente al cinema fantastico, in cui gli autori selezionati avranno la possibilità di presentare i propri progetti di film e cortometraggi a una platea formata da società di produzione interessate al cinema di genere fantastico. L’evento non è aperto al pubblico. Fantapitch, per la prima volta, prevede l’assegnazione del Premio al Miglior Pitch, nato dalla collaborazione con Patamu, piattaforma che aiuta autori e creativi a tutelare le proprie opere, offrendo supporto in materia di diritto d’autore. Il pitch vincitore, scelto dal maestro Sergio Stivaletti, si aggiudicherà due anni di abbonamento gratuito a Patamu Professional e una consulenza legale personalizzata con il Team Legal di Patamu, su un argomento a scelta dell’autore, da utilizzare entro dodici mesi.

Ore 18:10 – Clip in anteprima

Segue la presentazione in anteprima di una clip del film C’era una volta una ragazza un po’ pazza di Marco Cerilli, alla presenza del regista, del produttore Luigi Pastore, del dop Luigi Parisi e degli interpreti Eva Soavi e Antonio Zequila, Mihaela Anisoara, Germano Di Renzo.

Ore 18:30 – Film in concorso (Anteprima italiana)

È The Remedy, di Alex Kahuam (USA, 2025), il primo dei sette lungometraggi in concorso al festival. Kahuam firma il suo quinto lungometraggio, un horror soprannaturale che esplode all’interno di un dramma familiare. Jason (Timothy Granaderos), stremato dalla fatica legata all’assistenza della madre Maria (Jenny O’Hara), malata terminale, è preda di incubi sempre più spaventosi legati a una figura mostruosa che si ciba del corpo della donna. La realtà e la fantasia cominciano a non essere più distinte. A peggiorare la situazione la sorella Rachel (London Thor), dimessa da una clinica psichiatrica e affetta da un disturbo bipolare, la quale, certa che la loro abitazione sia abitata da un demone, ricorre a pratiche occulte per scacciarlo. I suoi avvertimenti, però, sono ignorati da Jason, che ricorre ad un trattamento decisamente alternativo che apre le porte della loro quotidianità a un’entità soprannaturale che si nutre di carne umana. In breve tempo i benefici su Maria sono immediati: di contro, però, inquietanti fenomeni paranormali si manifestano nella loro casa, aprendo le danze a una spirale di violenza.

Ore 20: 30 – Cerimonia e Film di apertura

Dopo la cerimonia di apertura del Fantafestival 46, il programma prevede la proiezione di Bucking Fastard di Werner Herzog (Irlanda/USA, 2025), distribuito in Italia da I Wonder Pictures. Liberamente ispirato alla storia vera delle gemelle omozigote britanniche Freda e Greta Chaplin, il film racconta la vicenda di Jean e Joan Holbrooke (Rooney Mara e Kate Mara), due sorelle inseparabili che vivono ai margini della società nella campagna irlandese. Abituate a esistere in totale simbiosi, parlano all’unisono, condividono ogni gesto quotidiano e finiscono per innamorarsi dello stesso uomo, il loro vicino di casa. Un sentimento che si rivela però ossessivo e malato, fino a spingerle a ideare imprese folli e disperate, come scavare un tunnel attraverso un’intera catena montuosa per raggiungere il luogo desiderato. Autore dal taglio autoriale inconfondibile, nonché tra i registi più visionari del cinema contemporaneo, Herzog ha firmato capolavori unici e autentici, dove realtà e fantasia si fondono armoniosamente, come: Anche i nani hanno cominciato da piccoli, 1970, Aguirre, furore di Dio (1972), Nosferatu, il principe della notte (1979), un horror raffinato che modernizza in modo inedito la figura del conte Dracula, Fitzcarraldo (1982), film molto travagliato che mescola avventura, drammaticità e sfida al reale.

Accanto al cinema di finzione, il regista tedesco ha segnato profondamente anche quello documentaristico contemporaneo con opere di grande impatto come Grizzly Man (2005) e Cave of Forgotten Dreams (2010).

Ore 22:20 – Sezione Fantacorti

Chiude la serata la sezione Fantacorti, alle ore 22:20, con le proiezioni di sette cortometraggi per il concorso internazionale al Miglior Cortometraggio.

Tenéis que verlo di Nacho Solana [Spagna, 2025] 15′ spa sott. Ita

Foreign Bodies di Lysander Wong [Hong Kong/UK, 2025] 4′

Quietud di Gonçalo Almeida [Portogallo, 2025] 9′ spa sott. ita

Vast di Jan van Gorkum [Paesi Bassi, 2026] 11′ ted sott. Ita

Bad Tooth di M Dara Alavi [USA, 2026] 15′ ing sott. Ita

La Compañía di José María Flores [Spagna, 2024] 12′ spa sott. ita

Tutti gli spettacoli si svolgono presso la Casa del Cinema di Roma, Largo Marcello Mastroianni 1, all’ingresso di Villa Borghese (lato Via Veneto/Porta Pinciana), nella sala principale (Cinecittà), al primo piano, dalle 16:00 alla mezzanotte. L’ingresso al Fantafestival è gratuito ed è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è possibile effettuare prenotazioni per nessun evento: per sicurezza consigliamo di raggiungere la sala almeno 15 minuti prima dell’inizio indicato sul programma. Gli spettacoli sono riservati a un pubblico adulto. L’ingresso al festival ai minorenni è consentito solo se accompagnati. Per non perdere nessun aggiornamento sulla 46ª edizione del Fantafestival, prodotto da Velvet Movie srl in collaborazione con Sfera sas e InGenereCinema.com, basterà rimanere sintonizzati su www.fanta-festival.it e sulle pagine Instagram e Facebook @fantafestival. Il Fantafestival per l’edizione 2026 è finanziato dalla Regione Lazio attraverso l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Lazio – Edizione 2026. Fantafestival 46, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

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