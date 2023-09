Università Milano Bicocca, mercoledì 27 settembre va in scena il Falling walls lab: fra musica, scienza e innovazione

Tre minuti di tempo per presentare il proprio progetto in grado di far cadere i muri della conoscenza. È questo lo spirito di Falling Walls Lab, il forum internazionale che promuove le idee eccezionali delle nuove generazioni e connette scienziati e imprenditori a livello globale.

Le idee giovani della ricerca vanno in scena sul palco di BiM – progetto di rigenerazione urbana nel cuore di Bicocca, mercoledì 27 settembre a partire dalle 18, a seguire aperitivo e djset nel BiM Garden a cura di Holograph, con il suo progetto artistico che gioca con sonorità elettroniche e immagini e si proietta oltre i confini della canzone (ingresso gratuito da via Polvani e via Temolo).

Per il quinto anno consecutivo l’edizione italiana di Falling Walls Lab è ospitata e promossa dall’Università di Milano-Bicocca in partnership con MUSA scarl, Università degli Studi di Milano, Università Bocconi, Università degli studi di Bergamo, Università degli Studi di Pavia, PoliHub, Social Innovation Teams, BiM, e Netval.

Una collaborazione che quest’anno si rafforza con il supporto di BiM – dove Bicocca incontra Milano, importante progetto di riqualificazione che entro il 2026 trasformerà un edificio monumentale – progettato da Vittorio Gregotti a metà degli anni Ottanta – in un nuovo distretto direzionale verde, aperto e integrato nella città.

Nel BiM Garden andrà in scena la sfida tra i giovani innovatori e scienziati, a colpi di idee e progetti innovativi e dirompenti, di proposte destinate a lasciare il segno e capaci far cadere i muri della conoscenza.

Il primo e il secondo classificato dell’edizione italiana vinceranno volo andata e ritorno, pernottamento e i biglietti per Falling Walls Science Summit di Berlino e avranno l’opportunità di esporre il proprio progetto davanti a esperti del mondo accademico e imprenditoriale di 100 Paesi.

L’evento è ad ingresso libero previa iscrizione, Iscrizioni aperte qui