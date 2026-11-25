Mostre, visite guidate, laboratori, conferenze e percorsi immersivi: tutti gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina a Roma dal 27 novembre al 3 dicembre 2026 tra musei, archeologia e nuove esposizioni.

Mostre e nuove aperture nei musei civici di Roma

Dal 27 novembre al 3 dicembre 2026 la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone a Roma un fitto calendario di appuntamenti tra nuove mostre, incontri e visite guidate. Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, dal 28 novembre è visitabile la personale Lee Gil Rae: The Road to Eternity from Millennium Pine Tree, dedicata al maestro della scultura contemporanea asiatica che mette in dialogo la tradizione coreana con l’identità visiva della Capitale (in programma fino al 28 febbraio 2027). Dal 2 dicembre il Museo di Roma in Trastevere ospita invece Amore mio, progetto fotografico di Valentina Vannicola nato da un laboratorio partecipato con giovani donne rom dell’insediamento di Salone, visitabile fino al 7 marzo 2027.

Laboratori, incontri editoriali e visite guidate

Nel segno dell’arte contemporanea, venerdì 27 e domenica 29 novembre alle 10.00 e alle 11.30, nello spazio didattico della Serra Moresca a Villa Torlonia è in programma un laboratorio di calligrafia a cura dell’Istituto Confucio di Sapienza Università di Roma, legato alla mostra Elisa Montessori. Nel corso del tempo al Casino dei Principi (prenotazione obbligatoria allo 060608). Sempre venerdì 27 novembre, alle 17.00, il Museo Civico di Zoologia ospita un nuovo appuntamento con il ciclo Libri al Museo e la presentazione de L’Airone bianco di Sarah Orne Jewett, con l’intervento dell’illustratrice Sonja Sofia Masiello e di rappresentanti della Sovrintendenza Capitolina.

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Giovedì 3 dicembre alle 11.00, al Museo delle Mura, l’artista Marina Baciocchi guiderà il pubblico nel percorso espositivo Correnti Sotterranee. Le stratificazioni del tempo e della memoria (prenotazione obbligatoria allo 060608). Nel pomeriggio, alle 16.30, la Sala Tenerani del Museo di Roma a Palazzo Braschi accoglie un nuovo incontro del ciclo Roma Racconta con la conferenza Valle Aurelia, dal Borghetto dei fornaciari all’intervento IACP del Pineto, a cura di Francesca Romana Stabile (Università Roma Tre), con ingresso libero nella sola area dell’evento su prenotazione consigliata.

Programmi aMICi, Archeologia in Comune e percorsi immersivi

Nell’ambito del programma Roma, la tua guida culturale e del ciclo aMICi (attività gratuite per i possessori di Roma MIC Card), venerdì 27 novembre alle 17.00 al Museo di Roma a Palazzo Braschi è in calendario l’incontro Sacro e profano a Roma nei dipinti di Palazzo Braschi, con interprete LIS e prenotazione obbligatoria allo 060608. Domenica 29 novembre alle 16.30, il Museo di Casal de’ Pazzi propone l’appuntamento Donne e preistoria: immaginario e realtà, un dibattito multidisciplinare sulla figura femminile nella preistoria, anch’esso su prenotazione.

Per il ciclo Archeologia in Comune è previsto un triplo appuntamento nel fine settimana: venerdì 27 novembre alle 15.15 visita al Sepolcro degli Scipioni lungo la via Appia Antica; sabato 28 novembre alle 11.30 passeggiata sul Monte Testaccio, il “monte dei cocci” nato dai frammenti di anfore dell’antico porto fluviale; domenica 29 novembre alle 11.00 visita alla Villa di Massenzio, il grande complesso archeologico tra il secondo e il terzo miglio della via Appia con palazzo, circo e mausoleo dinastico (tutte le attività con prenotazione obbligatoria allo 060608 e numero chiuso).

Ara Pacis, Circo Massimo e informazioni pratiche

Continuano anche i percorsi immersivi dedicati alla Roma antica. Al Museo dell’Ara Pacis, nel weekend, tornano gli appuntamenti serali con la visita L’Ara si rivela: grazie al videomapping dinamico i rilievi del monumento si illuminano rivelando dettagli, colori e scene originarie, con narrazioni in cuffia in italiano, inglese, francese e spagnolo, in tre turni serali (ore 20.00, 21.00, 22.00). Presso il complesso archeologico del Circo Massimo prosegue invece Circo Maximo Experience, la visita in realtà aumentata e virtuale che ricostruisce il sito in otto lingue, accessibile anche a persone sorde grazie ai sottotitoli, attiva dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 16.00 con ingressi ogni 15 minuti (ultimo accesso alle 14.50).

Il programma degli eventi può subire variazioni. Per tutte le iniziative, le informazioni aggiornate su modalità di accesso e tariffe sono disponibili sui portali ufficiali Musei in Comune Roma e Sovrintendenza Capitolina, mentre per prenotazioni e dettagli di ciascuna attività è attivo il servizio 060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Foto: Ufficio Stampa