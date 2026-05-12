Due Festival musicali da non mancare fra luglio e agosto: l’AMA Music Festival a Romano d’Ezzelino (Vi) e il Light Blue Festival a Realmonte (AG).

L’AMA Music Festival si conferma come uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’estate italiana, ospitato nella suggestiva cornice del Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino (VI).Negli anni, il festival ha consolidato una forte identità grazie a una proposta artistica di alto livello e a una visione capace di coniugare grandi sonorità contemporanee e attenzione alla qualità dell’esperienza live. Le giornate di programmazione sono pensate per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente, caratterizzata da performance intense, un pubblico appassionato e un’atmosfera autentica.Accanto all’offerta musicale, AMA si distingue per un’organizzazione strutturata e in continua crescita, con servizi dedicati all’accoglienza e una particolare attenzione alla fruibilità dell’evento, anche attraverso soluzioni pensate per il soggiorno del pubblico.

Il festival può contare su una community fedele e in costante espansione, oltre che su una rete consolidata di partner e collaborazioni, elementi che contribuiscono a rafforzarne il posizionamento e il legame con il territorio.La crescita progressiva in termini di presenze e rilevanza artistica conferma AMA Music Festival come un punto di riferimento nel panorama degli eventi musicali estivi in Italia.

DOVE: ROMANO D’EZZELINO (VICENZA)

QUANDO: in due momenti, 10,11 e 12 luglio e poi l’ultima settimana di agosto (date in via di definizione)

LINE UP al 5 maggio 2026:

LUGLIO

10 luglio » ARCHITECTS / PRESIDENT / … TBA

11 luglio » SCORPIONS / SAXON / … TBA

12 luglio » ALICE COOPER / THE DAMNED / MESSA / … TBA

AGOSTO

21 agosto » ALAN WALKER / … TBA

27 agosto » TONYPITONY / BLUVERTIGO / SARAFINE / … TBA

30 agosto » FRANZ FERDINAND / THE KOOKS / THE MOLOTOVS / … TBA

Light Blue Festival torna per la sua quinta edizione in una speciale versione diffusa, confermandosi come un evento culturale e musicale capace di unire paesaggio, comunità e linguaggi contemporanei. Ambientato tra le suggestive location di Realmonte, affacciate sul mare di Agrigento, il festival si sviluppa come un ecosistema che connette musica, arti e territorio in un’esperienza immersiva tra giorno e notte. Cuore del progetto è il Villaggio Rossello, hub creativo dove pubblico, artisti e stampa condividono contenuti e relazioni. Il programma alterna momenti diurni tra talk, attività e relax a una proposta serale e notturna fatta di live, DJ set e performance, distribuita tra diverse location in dialogo con il paesaggio. Attraverso un mix di artisti emergenti e nomi consolidati, e un palinsesto che include anche attività culturali e momenti di socialità, Light Blue Festival si afferma come un format autentico e in crescita, contribuendo a valorizzare Realmonte come nuova destinazione culturale del Mediterraneo.

DOVE: REALMONTE, CAPO ROSSELLO (AGRIGENTO)

QUANDO: 31 luglio, 1 e 2 agosto

LINE UP al 5 maggio 2026 (le suddivisioni per giorni e i dettagli sono resi noti in questi giorni sui social dell’evento)

TEATRO COSTABIANCA:

OKGIORGIO, LABADESSA, NICO AREZZO, BASSOLINO,PRIMA STANZA A DESTRA, PARBLEU, FRESH MULA, GIOIA LUCIA, GONZALO BABY BOY, ARYA, MASAMASA, LIBERO REINA, GERO RIGGIO

BELVEDERE KAINON:

SVEGLIAGINEVRA, ROSITA BRUCOLI, UNFAUNO, FEEDA

NODO A MARE:

NAPOLI SEGRETA, SUMO X SINTESI X SUBTERRANEA, MIRKO FANCIULLO, SSARAMOOD, TOMASSSSO