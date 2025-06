Dopo il bellissimo album Things We Have in Common esce Ese Dia, brano affascinante ed evocativo impreziosito dal ft. Di Mabe Fratti

Gli Efterklang, sono un gruppo indie di Copenaghen, Danimarca, formatosi nel dicembre 2000 grazie ai quattro membri originari Casper Clausen, Mads Brauer, Thomas Husmer e Rasmus Stolberg. Il loro nome deriva dal danese “efterklang” che vuol dire “rimembranza”, “riverbero”. Parole che ben si abbinano a Ese Día (Quel giorno)https://www.youtube.com/watch?v=YwCFN5BTbcw , brano nato da una magica notte d’estate sull’isola danese di Møn. Il 23 giugno 2022, gli Efterklang erano lì con i collaboratori Tatu Rönkkö, Rune Mølgaard, Hector Tosta e Mabe Fratti, lavorando alle prime idee che avrebbero poi dato forma al loro recente e bellissimo album Things We Have In Common. Quella sera, si sono uniti a un raduno di mezza estate in uno dei comuni più antichi della Danimarca, dove la gente cantava e ballava attorno a un enorme falò per celebrare Sankt Hans, il solstizio d’estate nordico. Mentre il tramonto sfumava nell’alba, un nuovo brano ha iniziato a prendere forma. Più tardi quella notte, tornati alla fattoria, Rune ha iniziato a suonare il pianoforte. Lentamente, gli altri si sono uniti. Casper e Mabe hanno aggiunto un testo ispirato dal calore della gente, dal paesaggio e da quell’interminabile giornata estiva. Il risultato è Ese Día, brano affascinante ed evocativo, un ricordo musicale di connessione, celebrazione e creatività condivisa. Per il momento, purtroppo, non sono previsti live in Italia. Questi i prossimi concerti del tour