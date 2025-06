Dopo il grande successo ottenuto nella precedente edizione torna a Monteroduni (provincia di Isernia) il concorso Il Genio di Eddie Lang, rivolto a giovani chitarristi e jazz band under 40

Dopo il grande successo ottenuto nella precedente edizione torna il concorso Il Genio di Eddie Lang, rivolto a giovani chitarristi e jazz band under 40 . Giunto al XIV anno di vita, si svolgerà ancora una volta in parallelo all’Eddie Lang Jazz Festival – cofinanziato dal Comune di Monteroduni – presso i Giardini Castello Pignatelli a Monteroduni in provincia di Isernia. L’appuntamento organizzato dall’Associazione Eddie Lang Music APS, è ormai consolidato, e ha l’obiettivo di valorizzare i giovani musicisti del panorama jazz, offrendo loro un’importante occasione di visibilità e crescita artistica. I vincitori infatti riceveranno un premio in denaro e avranno la possibilità di suonare nell’edizione successiva del Festival che si terrà nel 2026. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno e le finali del contest si svolgeranno il 31 luglio per la sezione dedicata alle jazz band e il 3 agosto per quella rivolta ai giovani chitarristi. Un’occasione imperdibile, dunque, ulteriormente impreziosita dalla partecipazione del noto chitarrista e compositore KURT ROSENWINKEL che sarà presidente della giuria il 3 Agosto. Considerato tra i pionieri dello strumento, KURT ROSENWINKEL nella sua lunga carriera, ha collaborato con grandi nomi del jazz come: Brad Mehldau, Brian Blade, Mark Turner, Joshua Redman, Chris Potter e stimati veterani del jazz come Joe Henderson, Paul Motian e Gary Burton. Nella scorsa edizione hanno trionfato Gianluca Palazzo per i giovani chitarristi e la Light Pole jazz band per l’altra categoria, che in questa edizione, avranno un’ottima occasione di esibirsi su un palcoscenico ricco di grandi stelle. Del resto parliamo di un trampolino di lancio che ha concesso a diversi artisti di spiccare il volo e di affermarsi nel panorama del jazz italiano. Il festival comincerà il 25 e 26 luglio con i concerti sul palco principale mentre dal 28 al 30 luglio si svolgerà il Campus Eddie Lang Junior Fest, che anche in questa occasione offrirà un focus sulla figura di Eddie Lang e del jazz ai giovani musicisti delle scuole di musica locali. Gli appuntamenti sul palco principale proseguiranno il 1° e 2 agosto mentre il 3 agosto il Festival chiuderà i battenti con la finale del concorso dedicata ai giovani chitarristi. Il collettivo che coordina il Festival è guidato dal Maestro Marco Zampogna, Presidente e Direttore artistico che spiega: Il concorso anche quest’anno torna a essere un vero e proprio punto di riferimento per giovani talenti che in questo modo hanno la possibilità di fare un’esperienza senza precedenti e di esibirsi su un palco importante come quello dell’Eddie Lang Jazz festival. Come nella precedente edizione siamo felici di portare avanti un’attività come quella del Campus in collaborazione con l’Aps Giuseppe de Giacomo. Non mancheranno dunque tante attività collaterali e siamo lieti di aprire il contest ancora una volta ai giovani chitarristi e alle jazz band.

Per l’iscrizione al concorso basta seguire questo link

https://www.eddielang.it/concorso-il-genio-di-eddie-lang.html31 luglio – 3 agosto

finali concorso “Il Genio di Eddie Lang”

Castello Pignatelli

Monteroduni (IS)