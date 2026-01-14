Tre eventi da non perdere dal 15 al 30 gennaio a Perugia con David Grubbs, Tortoise e Stefano Pilia.

Degustazioni Musicali continua a proporre musica come strumento di inclusione, consapevolezza e cambiamento sociale. La stagione 2025/26 intreccia ricerca artistica e riflessione politica, coinvolgendo 10 comuni umbri in un percorso culturale diffuso e accessibile. Un progetto sostenuto da Sviluppumbria e realizzato in collaborazione con T-Trane e Coesione Italia 21-27 Umbria. La decima stagione di Degustazioni Musicali, HB DEMU – Eventi in Itinere, celebra un decennio di attività in Umbria delineando un percorso che utilizza l’arte come strumento di trasformazione sociale. Il cartellone si è aperto nel 2025 con artisti importanti che si sono alternati sui palcoscenici di una rassegna poliedrica, trasversale e itinerante. Tra i protagonisti dello scorso anno, Anika si è esibita allo Spazio Modu con la carica emotiva della sua voce magnetica, mentre a Umbertide il protagonista è stato il leggendario Jon Spencer che ha messo in mostra tutta la sua energia alt-indie-punk. A Perugia è andato in scena il concerto dei Sanam, sestetto di Beirut che fonde avant-rock e poesia araba. A chiudere l’anno, al cinema PostModernissimo il cantautore KRA.NO che ha eseguito dal vivo la colonna sonora del film “Le città di pianura”, reduce dal successo di Cannes. La rassegna prosegue a gennaio con tre appuntamenti da non perdere. Il 15 gennaio la Sala Cutu di Perugia accoglie infatti David Grubbs, figura di riferimento della musica sperimentale internazionale per viaggio sonoro tra sperimentazione, parola e visione. Parte integrante di band come Gastr del Sol, Squirrel Bait e Bastto, Grubbs è un compositore che ha attraversato concerti, installazioni e collaborazioni con alcuni dei più importanti nomi della scena contemporanea. Il 28 febbraio 2025 è uscito il suo ultimo lavoro, Whistle from Above, prima uscita dopo oltre un decennio e il suo primo album strumentale in assoluto per l’etichetta Drag City. A seguire, il 25 gennaio, al Teatro del Pavone di Perugia Tortoise per l’unica data del centro e sud Italia del loro tour invernale, dopo 10 anni di assenza dai palchi italiani, la band statunitense di Chicago presenterà dal vivo il nuovo album, TOUCH, uscito lo scorso 24 ottobre. La data ha registrato il tutto esaurito con largo anticipo, confermando il grande seguito della band nel panorama nazionale. Touch, pubblicato da International Anthem e Nonesuch Records, rappresenta un nuovo inizio dopo quasi un decennio per i cinque membri del collettivo, capace di fondere sperimentazione, jazz, sfumature elettroniche fortemente identitarie e visioni cinematiche incredibili. A chiudere la rassegna il 30 gennaio, Stefano Pilia, chitarrista, produttore e compositore la cui ricerca è incentrata sulle qualità scultoree del suono e sul suo rapporto con lo spazio, il tempo e la memoria. È stato membro fondatore e collaboratore di numerosi progetti e band di riferimento, collocati tra l’improvvisazione, l’elettroacustica e l’avant-rock, tra cui 3/4HadBeenEliminated, In Zaire, Il sogno del marinaio, Massimo Volume e Afterhours.

GIOVEDÌ 15 GENNAIO – 21:00

DAVID GRUBBS IN CONCERTO

SALA CUTU – PERUGIA

INTERO 11,50€

RIDOTTO U25 6€

DOMENICA 25 GENNAIO – 19:30

TORTOISE LIVE

TEATRO DEL PAVONE – PERUGIA

TICKET SOLD OUT

VENERDÌ 30 GENNAIO -21:00

STEFANO PILIA

INDIGO ART GALLERY – PERUGIA

INGRESSO GRATUITO