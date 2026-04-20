La poesia immortale di Dante Alighieri torna a risuonare tra le antiche mura di Noli, trasformandosi in musica contemporanea. Sabato 25 aprile alle ore 18, nello scenografico Oratorio di Sant’Anna, sul palco Alessandra Celletti

La poesia immortale di Dante Alighieri torna a risuonare tra le antiche mura di Noli, trasformandosi in musica contemporanea. Sabato 25 aprile alle ore 18, nello scenografico Oratorio di Sant’Anna, andrà in scena la terza edizione di Dante In Musica, il progetto ideato dalla Fondazione Culturale Sant’Antonio per valorizzare il legame storico e letterario tra il borgo ligure e il Sommo Poeta. Protagonista sarà la pianista e compositrice romana Alessandra Celletti, artista di fama internazionale che presenterà in prima esecuzione assoluta il suo brano “Salire alle stelle”, ispirato al canto XXXIII del Purgatorio della Divina Commedia. Un ritorno molto atteso, dopo il successo delle passate edizioni, che conferma la vocazione della rassegna a coniugare tradizione e sperimentazione. Il progetto nasce da un’idea precisa: restituire nuova voce musicale ai versi danteschi, raramente esplorati nella scrittura contemporanea per voce ed ensemble. A guidare la direzione artistica è Matteo Peirone, cantante lirico e consigliere della Fondazione, che ha coinvolto negli anni compositori e interpreti di primo piano per dare vita a creazioni originali eseguite in prima mondiale. Non è casuale la scelta della città: Noli è infatti citata nella Commedia (Purgatorio, IV, 25 – “discendesi in Noli”) come luogo caro a Dante, descritto come un “bel soggiorno” e trasfigurato poeticamente nei paesaggi del Purgatorio. Un’eredità culturale che la Fondazione intende valorizzare attraverso un programma pluriennale capace di intrecciare letteratura, musica e identità territoriale. L’Oratorio di Sant’Anna, gioiello settecentesco incastonato nel borgo medievale, farà da cornice a un’esperienza immersiva in cui luci e suoni contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva e sospesa. Con Dante In Musica, Noli si conferma, dunque, ancora una volta, crocevia di arte e cultura, capace di rinnovare, attraverso la musica, il dialogo eterno con il Padre della lingua italiana.Ho un legame con Dante che va oltre i ricordi scolastici, racconta Alessandra Celletti. Anni fa ho collaborato con Hans Joachim Roedelius, pioniere della musica elettronica, e insieme abbiamo realizzato l’album “Sustanza di cose sperate”, prendendo in prestito un verso dantesco. Quando mi è stato proposto di partecipare a “Dante in Musica”, ho accettato con entusiasmo. Il brano presentato a Noli, “Salire alle stelle”, nasce da una riflessione profonda sul tema della memoria: Ho scelto di musicare il canto che introduce Dante al Paradiso. Tra i fiumi Lete ed Eunoè, si compie una sorta di alchimia della memoria: uno cancella il male, l’altro restituisce il bene. Ho cercato di tradurre in musica questo fragile equilibrio.Accanto al pianoforte di Alessandra Celletti, la composizione si arricchisce di interventi elettronici e delle voci del soprano Linda Campanella e dello stesso Matteo Peirone, creando un dialogo sonoro tra parola, voce e tecnologia. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Parallelamente, la pianista continua il suo percorso discografico: il suo ultimo lavoro, Satie mon amour, è disponibile sulle principali piattaforme di streaming per Pianoramix, realtà internazionale attenta alla valorizzazione della musica pianistica contemporanea, tra minimalismo e suggestioni ambient.

Link Spotify all’album: https://open.spotify.com/intl-it/album/5L2UrbdBENroCplBfNHjrs?si=e2eENB6fQheQfr2DPW2PUA

Per seguire Alessandra Celletti: lnk.bio/alessandracelletti