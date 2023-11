L’anno musicale di Ludovico Einaudi si chiude con una serie di concerti a mosso Milano, seguiti da dibattiti a tema ambientale

Come adattare le città al clima che cambia? Questo è il tema di Climate Space 2023, il progetto che accompagna dal 2019 i concerti di Ludovico Einaudi: il tema del cambiamento climatico è di grande attualità, visti anche i tanti eventi meteorologici estremi che continuano a causare danni e perdita di vite umane.

Quest’anno gli incontri saranno ospitati da mosso il 14, 15 e 16 novembre: l’intento è quello di creare una maggiore consapevolezza e conoscenza dei fenomeni climatici nelle comunità, ma anche di cercare risposte nel momento della crisi.

“Affrontiamo il tema dell’adattamento urbano attraverso sei storie di città confrontate a situazioni di impegno dei cittadini nel rigenerarle e nel renderle più resilienti. Amplifichiamo ciascuna storia attraverso la sonorizzazione live del cortometraggio che la racconta. La approfondiamo attraverso il contributo di esperti in dialogo con il pubblico”, si legge nella nota stampa di Climate Change.

Climate space 2023, cortometraggi e forum post concerto: il programma

Tre coppie di cortometraggi danno lo spunto per parlare di come e perchè inondazioni, tempeste, ondate di calore e siccità stanno trasformando e trasformeranno sempre di più la città. Tutte le proiezioni verranno accompagnate da sonorizzazioni live.

Desolazione, 14 novembre, ore 19.00.

Sonorizzazione / Live soundtrack GABRIELE MITELLI

Two °C (Due °C) di Maxime Contour (Francia, 2017) e You are dust (Sei polvere) di Micael Espinha (Portogallo, 2022) offrono le visioni distopiche di una New York allagata e di una Lisbona insabbiata.

Rigenerazione, 15 novembre, ore 19.00.

Sonorizzazione / Live soundtrack h.22.30 ANDREA FACCIOLI “CABEKI”

Scenes from a dry city (Scene da una città a secco) di Simon Wood e François Verster (Africa del Sud, 2018) e Growing back Beirut (Far ricrescere Beirut) del Waterbear Network (Libano, 2023) raccontano la siccità e la crisi idrica e il ruolo fondamentale della vegetazione nel regolare temperatura, umidità e precipitazioni, oltre che rendere i cittadini più felici.

Resilienza, 16 novembre, ore 19.00.

Sonorizzazione / Live soundtrack STEFANO PILIA

Soul of Storm (L’anima della tempesta) di Su Dike (Cina, 2022) e The roof-top revolution (La rivoluzione dei tetti verdi) del Waterbear Network (Paesi Bassi, 2023) colgono la potenza dei fenomeni atmosferici estremi e alcuni degli adattamenti per attutirla ed assorbirla.

Climate Space

Ideato da Ludovico Einaudi, curato da Francesco Cara e prodotto da Ponderosa Music & Art, Climate Space è un’esperienza di riflessione collettiva per ragionare sul clima che cambia anche grazie a immagini, musica, scienza e innovazione.

https://www.instagram.com/climatespacefestival/

https://www.climatespace.it/

mosso Milano

Mosso è un ecosistema dove coltivare desideri, un luogo multiforme che indaga le differenze e confonde le distanze. Una superficie di circa 3.000mq, in via Angelo Mosso, angolo via Padova, divisi tra ristorante-pizzeria, bar-portierato di quartiere con terrazza, centro di formazione professionale, sala concerti, attrezzeria e piazza esterna.