Da Valerio Lundini a Sethu: i Cerbero Boscar si terranno a Milano (e su Twitch) dal 23 al 25 maggio con tanti ospiti.

Dal 23 al 25 maggio il Cinema Odeon di Milano ospiterà i Cerbero Boscar, gli Oscar organizzati dal Cerbero Podcast, arrivati ormai alla quarta edizione. Cerbero Podcast – canale che ad oggi conta oltre 330mila iscritti – nasce nel 2018 e nel corso degli anni si è evoluto, portando un punto di vista mai banale sulla cultura popolare italiana. Il trio, formato da Davide Marra, Simone Santoro e Gianluca Miele (rispettivamente Mr Marra, Dudubbi e Mr Flame), ha ospitato sul proprio canale ospiti come Bassi Maestro, Michela Giraud, Morgan, Luca Ravenna, diventando uno tra i talk show di maggiore successo su Twitch Italia.

L’edizione 2023 dei Boscar sarà al tempo stesso in presenza – in un Cinema Odeon trasformato per l’occasione da scenografie esclusive – e in streaming su Twitch per tutti coloro che non potranno essere presenti.

Boscar: gli Oscar di Cerbero Podcast

Nel corso delle tre serate, saranno diversi i crossover con altri celebri podcast italiani, come Cachemire Podcast (condotto da Luca Ravenna e Edoardo Ferrario) e Muschio Selvaggio, di cui andrà in onda una puntata speciale condotta da Mr Marra. I Boscar vedranno anche altri momenti più leggeri come l’intervento di Valerio Lundini, i monologhi di Mariema Faye sul tema dell’immigrazione e la presenza di Linton Johnson, ex giocatore di basket, che interverrà con un discorso sull’importanza dell’integrazione, nello sport e non solamente.

I Cerbero Boscar vedranno la presenza anche di tantissimi altri ospiti a sorpresa. Tra questi, tanti artisti del panorama musicale italiano, come Rosa Chemical e Sethu, e Cristina Scabbia, streamer di Twitch e cantante dei Lacuna Coil. Un’altra sorpresa sarà il ritorno dei Finley, dopo il singolo Porno, collaborazione che li ha visti protagonisti con Naska della primavera musicale italiana.

I biglietti per assistere all’evento al cinema sono ancora disponibili per la vendita a questo link, mentre per tutte e tre le serate la diretta streaming sarà disponibile sul canale Twitch Cerbero Podcast.