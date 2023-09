Dal 3 al 10 settembre, al Castello Sforzesco di Milano, eventi culturali nel segno di Italo Calvino: il programma.

Dal 3 al 10 settembre, al Castello Sforzesco di Milano, va in scena Il Castello del Germi 2023 – Eventi Culturali al Castello Sforzesco. Organizzato dall’associazione Germi, Luogo Di Contaminazione, Il Castello del Germi è un ciclo di incontri allo scopo di presentare e promuovere giovani autrici e autori che in ambito musicale e letterario si siano distinti o affacciati in modo significativo al panorama contemporaneo, rappresentando il futuro della cultura autorale italiana. La nuova edizione della rassegna, che si avvale del sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e del Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, propone otto incontri (tutti ad ingresso gratuito) di approfondimenti culturali con ospiti illustri. L’evento si ispira alla ricorrenza del primo centenario di Italo Calvino, ormai tra i classici del Novecento a tutti gli effetti, nonché ambasciatore della cultura italiana nel mondo.

Il Castello del Germi: calendario eventi

Domenica 3 settembre

18:30 | Presentazione della rassegna, nel segno di Italo Calvino

19:00 | Musica: Marta Del Grandi in concerto

Lunedì 4 settembre

18:40 | Pillole di Palomar

18:45 | Letteratura: Marco Drago Visione, ossessione e leggerezza

19:45 | Reading musicale: Le città invisibili, di Rodrigo D’Erasmo e Giovanni Succi

Martedì 5 settembre

18:40 | Pillole di Palomar

18:45 | Fumetti: Gipi intervistato da Manuel Agnelli

Mercoledì 6 settembre

18:40 | Pillole di Palomar

19:00 | Giornalismo: Cecilia Sala

Le città invivibili: sulle tracce della leggerezza nelle zone di guerra.

Giovedì 7 settembre

18:40 | Pillole di Palomar

19:00 | Musica: Anna Carol in concerto

Venerdì 8 settembre

18:40 | Pillole di Palomar

18:45 | TV, Cinema e Teatro: Valerio Aprea

A questo poi ci pensiamo, ricordi e monologhi di Mattia Torre.

Sabato 9 settembre

18:40 | Pillole di Palomar

19:00 | Letteratura: Mattia Insolia

Lingua chirurgica e precisa, delineare uno stile estratto dal buio

Domenica 10 settembre

18:40 | Pillole di Palomar

18:45 | Letteratura: Greta Olivo

Piccoli passi al buio, esercizi sul campo visivo

19:45 | SE UNA SERA AL CASTELLO DEL GERMI…

Festa di chiusura aperta ad incroci estemporanei tra super-ospiti a sorpresa.