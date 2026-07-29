Venerdì 31 luglio alle ore 21.00, con ingresso gratuito, la band a Jazz & Image in un concerto che promette di essere spiazzante, sorprendente e… da cantare a squarciagola

Venerdì 31 luglio, la musica ferma il suo passo a Caracalla: CANZONI BRUTTE irrompono con un concerto che promette di essere spiazzante, sorprendente e… da cantare a squarciagola. I fan della band lo sanno già: CANZONI BRUTTE sono un fenomeno unico della scena musicale italiana. Dai piccoli bistrot di Montesacro ai pub storici di piazza Cavour, fino a Stazione Birra, il gruppo ha conquistato un seguito crescente grazie a un’originalità fuori dal comune e a performance piene di energia. Durante la serata, hit come Hotel Califano (versione di Tutto il resto è noia di Franco Califano sugli Eagles), Rangiolini (Killing in the Name Of dei Rage Against the Machine su T’appartengo di Ambra) e pezzi di Julio Iglesias, Rettore, Pupo, Pippo Franco e persino Francesco Salvi, prenderanno nuova vita grazie a arrangiamenti inaspettati, capaci di trasformare il “brutto” in un irresistibile spettacolo musicale. Con quattro musicisti al top, la band invita il pubblico a ballare, cantare e godersi una serata da dimenticare… ma dalla quale non si può davvero scappare. I

CANZONI BRUTTE A CARACALLA (Jazz image) Venerdì 31 luglio | Ore 21 | Ingresso gratuito

CANZONI BRUTTE sono: Giacomo Voltekker – voce, basso, tastiere Giammarco Mondi – chitarre, tastiere Marcello Lardo – chitarre, tastiere, kazoo Matteo Morini – batteria